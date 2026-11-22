Snapshot Από το βράδυ της Κυριακής αρχίζουν βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά, με σταδιακή επιδείνωση του καιρού και πιο χειμωνιάτικο μοτίβο.

Τη Δευτέρα αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες σε εκτεταμένη ζώνη από την Καστοριά μέχρι την Τρίπολη, με πιθανότητα ισχυρών φαινομένων στην Καρδίτσα.

Την Τετάρτη θα σημειωθεί σημαντική πτώση της θερμοκρασίας έως και πάνω από 10 βαθμούς σε όλη τη χώρα, χωρίς όμως να σημαίνει απαραίτητα παρατεταμένη ψυχρή εισβολή.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις κυρίως στη δυτική και κεντρική Ελλάδα, ενώ το Σαββατοκύριακο υπάρχει πιθανότητα επέκτασης των βροχών και χιονοπτώσεων στα ορεινά της Λάρισας και κοντά στα βορειοανατολικά σύνορα.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές το βράδυ, ενώ οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν να πέφτουν από τη νέα εβδομάδα. Snapshot powered by AI

Με άστατες καιρικές συνθήκες θα ξεκινήσει η νέα και τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Από το βράδυ της Κυριακής θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα βόρεια, ενώ αργά τη νύχτα θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo, τη Δευτέρα τα φαινόμενα που θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Μακεδονία, θα είναι πιο έντονα. Πρόσκαιρες βροχές είναι πιθανές στη δυτική Στερεά Ελλάδα και στη δυτική Πελοπόννησο, ενώ κατά τόπους περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές και νυχτερινές ώρες.

Για την περιοχή της Αττικής, αναμένεται ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις, με ισχυρό βορειοδυτικό άνεμο, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου προβλέπει πέρασμα καταιγίδων σε μια εκτεταμένη ζώνη από την Καστοριά μέχρι την Τρίπολη, επισημαίνοντας την πιθανότητα ισχυρότερων φαινομένων στην περιοχή της Καρδίτσας.

Ωστόσο, οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες δεν θα κρατήσουν για πολύ. Πιο αισθητή πτώση θα σημειωθεί στα βόρεια.

Πτώση θερμοκρασίας έως και πάνω από 10 βαθμούς

Από την Τρίτη, αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα είναι ιδιαίτερα αισθητή. Θα ξεκινήσει από τα βόρεια με μέγιστες θερμοκρασίες τους 15 βαθμούς.

Η σημαντικότερη μεταβολή αναμένεται την Τετάρτη, όταν ψυχρότερες αέριες μάζες θα προκαλέσουν αισθητή υποχώρηση του υδραργύρου σε ολόκληρη τη χώρα.

Όμως, η απότομη πτώση της θερμοκρασίας δεν συνεπάγεται απαραίτητα μια ισχυρή ή παρατεταμένη ψυχρή εισβολή. Αισθητή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως την Τρίτη και την Τετάρτη και περισσότερα στα βόρεια.

Πότε και πού αναμένονται χιόνια

Νέα επιδείνωση διαφαίνεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, με βροχοπτώσεις κυρίως στη δυτική και κεντρική Ελλάδα.

Το διάστημα Πέμπτης 26 και Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, αναμένονται έντονα και εκτεταμένα καιρικά φαινόμενα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει τα Ιωάννινα, την Κέρκυρα, την Πρέβεζα, το Αγρίνιο και την Καρδίτσα, με τα φαινόμενα να μετακινούνται νοτιότερα. Παράλληλα, βροχές θα σημειωθούν και σε περιοχές όπως η Λαμία, ο Βόλος, η Σκόπελος, η Αλεξανδρούπολη και η Μυτιλήνη.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι οι βροχές ενδέχεται να επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα χιονοπτώσεων στα ορεινά της Λάρισας και σε περιοχές κοντά στα βορειοανατολικά σύνορα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Τα ακριβή υψόμετρα στα οποία θα μπορούσαν να εκδηλωθούν χιονοπτώσεις παραμένουν αβέβαια και θα προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επόμενες ημέρες.

Στις 28 και 29 Νοεμβρίου, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, με εντονότερα φαινόμενα να αναμένονται σε περιοχές όπως η Καλαμάτα και η Σπάρτη.

Τέλος, στις 30 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου, η Κρήτη θα επηρεαστεί από αυξημένες βροχοπτώσεις. Το ψύχος θα αρχίσει να εισβάλλει στη χώρα από τις 23 Νοεμβρίου μέσω των βόρειων περιοχών, με περαιτέρω επιδείνωση και πιο έντονο κρύο να αναμένεται στα τέλη του μήνα, στις 28 και 29 Νοεμβρίου.

Καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η Κυριακή θα κυλήσει με παροδικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί, έως 3-4 μποφόρ, και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης παροδικές νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17-18 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 2-3 μποφόρ.

Η νέα εβδομάδα, επομένως, αναμένεται να σηματοδοτήσει τη μετάβαση από τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών σε πιο ψυχρές και φθινοπωρινές συνθήκες, με το ενδεχόμενο χιονοπτώσεων να παραμένει υπό παρακολούθηση.

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