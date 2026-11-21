Snapshot Το Σάββατο ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος με ήπιες θερμοκρασίες σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Την Κυριακή αναμένονται οι πρώτες βροχές στην περιοχή από τα Ιωάννινα έως το Αγρίνιο.

Τη Δευτέρα υπάρχει πιθανότητα ισχυρών καταιγίδων, κυρίως στην περιοχή της Καρδίτσας και σε μια ευρεία ζώνη από Καστοριά έως Τρίπολη.

Την Πέμπτη και Παρασκευή θα εκδηλωθούν έντονα και εκτεταμένα καιρικά φαινόμενα σε περιοχές της βορειοδυτικής και κεντρικής Ελλάδας.

Στις 28 και 29 Νοεμβρίου προβλέπεται γενικευμένη βροχόπτωση και καταιγίδες με σημαντική πτώση θερμοκρασίας και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της Λάρισας και στα βορειοανατολικά σύνορα. Snapshot powered by AI

Ο καιρός το Σάββατο θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί με ηλιοφάνεια, ενώ όπως επισημαίνει ο προγνώστης Σάκης Αρναούτογλου, μπαίνουμε σε μια περίοδο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες.

Το Σάββατο αναμένεται ήπιος καιρός χωρίς έντονα φαινόμενα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Την πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 21-22 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά ηπειρωτικά, ενώ στα βόρεια θα κυμανθούν από 14 έως 22 βαθμούς και στα νότια περίπου στους 21 βαθμούς. Στα δυτικά, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 19 και 24 βαθμών.

Την Κυριακή, αναμένονται τα πρώτα φαινόμενα βροχής στην περιοχή από τα Ιωάννινα έως το Αγρίνιο.

Η Δευτέρα προβλέπεται με πιθανότητα ισχυρών καταιγίδων, ιδιαίτερα στην περιοχή της Καρδίτσας. Από το μεσημέρι της Δευτέρας, καταιγίδες θα επηρεάσουν μια ευρεία ζώνη που εκτείνεται από την Καστοριά έως την Τρίπολη, ενώ βροχές θα σημειωθούν και στα νησιά της Μυτιλήνης, της Χίου και της Σάμου.

Την Τετάρτη, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με βροχές στα Ιωάννινα και την Κέρκυρα, επεκτεινόμενα προς νοτιότερες περιοχές το βράδυ.

Το διάστημα Πέμπτης 26 και Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, αναμένονται έντονα και εκτεταμένα καιρικά φαινόμενα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει τα Ιωάννινα, την Κέρκυρα, την Πρέβεζα, το Αγρίνιο και την Καρδίτσα, με τα φαινόμενα να μετακινούνται νοτιότερα. Παράλληλα, βροχές θα σημειωθούν και σε περιοχές όπως η Λαμία, ο Βόλος, η Σκόπελος, η Αλεξανδρούπολη και η Μυτιλήνη.

Στις 28 και 29 Νοεμβρίου, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, με εντονότερα φαινόμενα να αναμένονται σε περιοχές όπως η Καλαμάτα και η Σπάρτη. Παράλληλα, θα υπάρξει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενώ τα πρώτα χιόνια αναμένονται στα ορεινά της Λάρισας και σε περιοχές στα βορειοανατολικά σύνορα της χώρας.

Οι λεπτομέρειες για τα υψόμετρα όπου θα εκδηλωθούν τα χιόνια θα γίνουν πιο σαφείς τις επόμενες ημέρες.

Τέλος, στις 30 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου, η Κρήτη θα επηρεαστεί από αυξημένες βροχοπτώσεις. Το ψύχος θα αρχίσει να εισβάλλει στη χώρα από τις 23 Νοεμβρίου μέσω των βόρειων περιοχών, με περαιτέρω επιδείνωση και πιο έντονο κρύο να αναμένεται στα τέλη του μήνα, στις 28 και 29 Νοεμβρίου.

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