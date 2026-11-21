Snapshot Ο ελάχιστος όρος οφειλής για ένταξη στον εξωδικαστικό μειώθηκε σε 5.000 ευρώ, επιτρέποντας σε περισσότερους οφειλέτες να υποβάλουν αίτηση.

Οι οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση έως τις 20 Μαρτίου 2026 και να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους με διαχωρισμό ακινήτων.

Ο εξωδικαστικός επεκτείνεται και σε χρέη προς δήμους, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα αυτών, με όριο οφειλής επίσης 5.000 ευρώ ανά φορέα.

Επιτρέπεται η ρύθμιση χρεών εταιρειών σε εκκαθάριση από πρόσωπα υπεύθυνα για αυτά, όπως πρώην εταίρους ή διαχειριστές.

Με την ένταξη στη ρύθμιση αναστέλλονται οι κατασχέσεις και χορηγείται φορολογική ενημερότητα με την καταβολή της πρώτης δόσης, υπό προϋποθέσεις. Snapshot powered by AI

Αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό φέρνει ειδική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), διευκολύνοντας τις διαδικασίες σε οφειλέτες προς την Εφορία και τους Δήμους.

Πλέον δίνεται η δυνατότητα σε όσους είχαν χάσει συμφωνία λόγω μη τήρησης να ζητήσουν ξανά νέα ρύθμιση, καθώς και σε όσους αποκλείστηκαν επειδή δεν κάλυπταν το ελάχιστο όριο οφειλής για ένταξη.

Στο εξής, μικροφειλέτες με χρέη από 5.000 ευρώ και άνω, θα μπορούν πλέον να ρυθμίζουν ακόμα και με περισσότερες από 100 δόσεις. Παράλληλα η διαδικασία ανοίγει και για όσους βαρύνονται με χρέη προς τους δήμους, ή επίσης και για οφειλές από εταιρείες που είχαν αλλά έκλεισαν.

Ενώ, όσοι το επιλέξουν, θα μπορούν να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους αν έχουν άλλο ακίνητο και το διαθέσουν -μειώνοντας άμεσα και το χρέος τους- ή να γλιτώσουν τόκους αν κάνουν πρόωρη εξόφληση.

Τις νέες δυνατότητες και αλλαγές που έχουν επέλθει, ενεργοποιεί ειδική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, με την οποία η ανεξάρτητη Αρχή δίνει οδηγίες στις εισπρακτικές υπηρεσίες της πώς θα διαχειρίζονται στο εξής τα αιτήματα νέων δικαιούχων ρύθμισης.

Τι προβλέπουν οι νέες διαδικασίες

1. Δεύτερη ευκαιρία για όσους αποκλείστηκαν από τον εξωδικαστικό λόγω ορίου οφειλής: το ελάχιστο όριο οφειλής μειώθηκε σε 5.000 ευρώ, από 10.000 που ίσχυε πριν.

Για παράδειγμα, οφειλέτες με χρέη 8.000 ευρώ, δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν την αίτηση. Επίσης, ακόμα και όσοι είχαν μεγαλύτερες οφειλές αλλά χρωστούσαν σε πολλούς πιστωτές και όχι αποκλειστικά στην εφορία, δεν μπορούσαν να εντάξουν σε πολυμερή ρύθμιση τα χρέη τους προς το δημόσιο, αν η οφειλή δεν υπερέβαινε τα 10.000 ευρώ.

Πλέον θα μπορούν όμως να υποβάλουν ξανά αίτηση, εφόσον η οφειλή τους στην ΑΑΔΕ είναι από 5.000 ευρώ και άνω.

2. Άμεση επανένταξη για όσους έχασαν ρύθμιση: όσοι είχαν ήδη κάνει εξωδικαστική συμφωνία ρύθμισης για χρέη στην εφορία αλλά την έχασαν επειδή δεν πλήρωσαν τις δόσεις τους, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση ξανά, ως τις 20 Μαρτίου του 2026, προκειμένου να επωφεληθούν της νέας δυνατότητας που προβλέπει ο εξωδικαστικός, για τον διαχωρισμό της κύριας κατοικίας από άλλα ακίνητα που τυχόν διαθέτουν.

Η λύση αυτή, εκτός του ότι εξαιρεί την κατοικία τους από κατασχέσεις -ακόμα και την τελευταία στιγμή πριν διεξαχθεί πλειστηριασμός- μειώνει αυτομάτως το σύνολο της οφειλής στο ύψος της αξίας στην οποία αποτιμάται το σπίτι που διασώζουν.

3. Ρύθμιση και για τα χρέη προς δήμους, περιφέρειες ή «υπέρ τρίτων»: ο εξωδικαστικός καλύπτει πλέον και οφειλές προς δήμους, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα αυτών, εφόσον έχουν καταχωριστεί στα εισπρακτέα βιβλία της ΑΑΔΕ. Ως ελάχιστο όριο ορίζονται και στην περίπτωση τα 5.000 ευρώ ανά φορέα οφειλής. Επιπλέον, κατά τον ίδιο τρόπο εντάσσονται επίσης και οφειλές υπέρ τρίτων τις οποίες εισπράττει η ΑΑΔΕ, οι οποίες για τη ρύθμιση αντιμετωπίζονται σαν χρέη προς το Δημόσιο.

4. Ρύθμιση για χρέη εταιρειών που έκλεισαν ή βρίσκονται σε εκκαθάριση: μια εταιρεία που έχει λυθεί ή βρίσκεται σε εκκαθάριση, δεν μπορεί η ίδια να ζητήσει εξωδικαστική ρύθμιση. Μπορεί πλέον όμως να το κάνει το πρόσωπο το οποίο ευθύνεται απέναντι στο Δημόσιο για τα χρέη της, όπως πρώην εταίρος, διαχειριστής ή εγγυητής.

5. Αυτόματη συναίνεση για ένταξη για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες: στην απλοποιημένη διαδικασία, θεωρείται ότι συμφωνούν όλοι οι πιστωτές με την πρόταση ρύθμισης. Ισχύει για τους ευάλωτους οφειλέτες και επεκτείνεται σε επιλέξιμους, δηλαδή σε όσους έχουν εισόδημα και περιουσία έως το διπλάσιο των ορίων των ευάλωτων.

6. Άρση αποκλεισμού για όσους χρωστούν κυρίως σε μία τράπεζα: πριν τις αλλαγές, όποιος είχε τουλάχιστον το 90% των χρεών του προς έναν μόνο χρηματοδοτικό φορέα, δεν μπορούσε να μπει στην πολυμερή ρύθμιση. Αυτός ο αποκλεισμός καταργήθηκε. Μπορεί πλέον να υποβάλει αίτηση και για πολυμερή ρύθμιση.

7. Απαλλαγή από τόκους με εφάπαξ εξόφληση: αν σε κάποιο στάδιο της ρύθμισης μπορεί ο οφειλέτης να εξοφλήσει πρόωρα το υπόλοιπο της ρύθμισης, έχει έκπτωση στους τόκους των δόσεων που απομένουν. Ισχύει τόσο στη διμερή όσο και στην πολυμερή ρύθμιση. Η έκπτωση μπορεί να προκύψει και όταν το ποσό προεξόφλησης προέρχεται από συμψηφισμό, απόδοση κατάσχεσης ή παρακράτηση.

8. «Κούρεμα» και για παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόροι: καταργήθηκε ο ειδικός αποκλεισμός που ίσχυε για μείωση οφειλής αν προέρχεται από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους (ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ). Το υπόλοιπό τους μπορεί πλέον να διαγραφεί στο τέλος της ρύθμισης, όπως και οι άλλες οφειλές. Το ποσό που πληρώνει ο οφειλέτης, χωρίς τόκους, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερο από την αρχική βασική οφειλή αυτών των φόρων.

9. Ειδικές ρυθμίσεις για αθλητικούς φορείς: αθλητικά σωματεία μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να υποβάλουν νέα αίτηση εξωδικαστικής ρύθμισης άμεσα, όταν αλλάζει η αγωνιστική τους κατηγορία και η οικονομική τους κατάσταση. Επιπλέον, αλλάζει ο τρόπος αποτίμησης για την αξιολόγηση γηπέδων που ανήκουν σε αθλητικούς συλλόγους ή σωματεία, καθώς λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη από δύο εκθέσεις εκτιμητών.

Οφέλη και υποχρεώσεις

Με ένταξη στον εξωδικαστικό, σε μόνιμη βάση πλέον, ο οφειλέτης που χρωστά στο δημόσιο μπορεί να επιτύχει, υπό όρους, ακόμα και διπλάσιες δόσεις (και με σχεδόν το μισό επιτόκιο) από τις 120 που προβλέπει η έκτακτη ρύθμιση οφειλών την οποία θέσπισε το υπουργείο Οικονομικών και θα ενεργοποιήσει το αμέσως προσεχές διάστημα η ΑΑΔΕ.

Για παράδειγμα, χρέος 7.000 ευρώ στην Εφορία μπορεί πλέον να μπει σε διμερή ρύθμιση, την οποία υπολογίζει αυτόματα ο αλγόριθμος του Εξωδικαστικού με βάση την εισοδηματική και περιουσιακή εικόνα του οφειλέτη. Με 120 δόσεις και επιτόκιο 3%, η δόση δεν θα ξεπερνά τα 70 ευρώ το μήνα.

Αντίστοιχα, οφειλή 12.000 ευρώ που έχει βεβαιωθεί στην ΑΑΔΕ, θα μπορεί να ρυθμιστεί με 240 δόσεις και μηνιαία δόση περίπου 69 ευρώ. Ενώ για χρέος 5.200 ευρώ σε δήμο, ένα ευάλωτος μπορεί να μπει σε ρύθμιση με 120 δόσεις και δόση 50 ευρώ -που είναι και η ελάχιστη μηνιαία καταβολή για ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού.

Παράλληλα με την ένταξη στον εξωδικαστικό, αναστέλλονται οι κατασχέσεις και χορηγείται φορολογική ενημερότητα, μόλις ενεργοποιηθεί η ρύθμιση, με την καταβολή της πρώτης δόσης.

Ωστόσο η ένταξη δεν αναστέλλει αυτόματα κάθε κατάσχεση. Για να γίνει αυτό, πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί νόμιμα και τυχόν χρέη που ο οφειλέτης επέλεξε να μην εντάξει στη ρύθμιση. Η προστασία δεν ενεργοποιείται αν υπάρχει ή δημιουργηθεί άλλη ληξιπρόθεσμη οφειλή, καθώς και αν δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ των τελευταίων πέντε ετών. Η αναστολή όμως μπορεί να αφορά και κατασχέσεις που επιβλήθηκαν μετά την έναρξη της ρύθμισης.

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