Εξωδικαστικός: Σταθερό επιτόκιο 3% για δανειολήπτες, αυξάνονται τα πρόστιμα στους servicers

Οι δύο τροπολογίες που προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

Παναγιώτης Βελισσάρης

Εξωδικαστικός: Σταθερό επιτόκιο 3% για δανειολήπτες, αυξάνονται τα πρόστιμα στους servicers
Εξειδίκευση από τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, των μέτρων οικονομικής στήριξης, συνολικού ύψους περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με στόχο την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων από...
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  • Καθιερώνεται σταθερό επιτόκιο 3% για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες στον εξωδικαστικό μηχανισμό, το οποίο ισχύει για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ανεξαρτήτως εξασφαλίσεων.
  • Το νέο σταθερό επιτόκιο 3% αντικαθιστά τα προηγούμενα κυμαινόμενα επιτόκια που αυξάνονταν με βάση το Euribor μετά την τριετία.
  • Αυξάνονται τα πρόστιμα για παραβάσεις των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από 500.000 ευρώ σε έως 5 εκατομμύρια ευρώ.
  • Οι αυξημένες ποινές αφορούν παραβιάσεις όπως η μη τήρηση συμβατικών σχέσεων, ανεπαρκές οργανωτικό πλαίσιο, κακή μεταχείριση δανειοληπτών και μη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο.
  • Η ρύθμιση για το σταθερό επιτόκιο ισχύει για καταβολές από 1/12/2026 και η επιβολή προστίμων εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
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Δύο νέες παρεμβάσεις υπέρ της προστασίας των δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, αλλά και για τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ειδικότερα, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ανακοίνωσε δύο τροπολογίες.

  • Με την πρώτη καθιερώνεται σταθερό επιτόκιο 3% για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.
  • Με τη δεύτερη αυξάνονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις εταιρείες διαχείρισης σε περίπτωση παραβίασης του πλαισίου που έχει ορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ποιοι εντάσσονται στο ευνοϊκό σταθερό επιτόκιο 3%

Με την πρώτη τροπολογία προστίθεται νέα παράγραφος 3Α στο άρθρο 14 του ν. 4738/2020, με την οποία καθορίζεται σταθερό επιτόκιο 3% ετησίως για τις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς που καταρτίζονται στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού και αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών.

Συγκεκριμένα, η ρύθμιση αφορά:

  • Οφειλέτες που πληρούν τα κριτήρια του ευάλωτου οφειλέτη, σύμφωνα με την περ. α΄ του άρθρου 217 του ν. 4738/2020, και διαθέτουν τη σχετική βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη.
  • Οφειλέτες που χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμοι, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου (δηλ. περιλαμβάνεται όλη η μεσαία τάξη).

Το επιτόκιο καθορίζεται σε 3% ετησίως και παραμένει σταθερό για το σύνολο της διάρκειας της ρύθμισης. Η εφαρμογή του δεν εξαρτάται από το εάν οι οφειλές καλύπτονται από εμπράγματες ή άλλες ειδικές εξασφαλίσεις, ούτε από την κατηγορία του χρηματοδοτικού φορέα.

Η εφαρμογή του σταθερού επιτοκίου καθίσταται υποχρεωτικός όρος της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Σήμερα το επιτόκιο ανέρχεται σε 3% για τα πρώτα έτη για οφειλές με εμπράγματες εξασφαλίσεις και 4% για τα πρώτα τρία έτη για οφειλές χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, ενώ αυτό αυξάνεται μετέπειτα σε κυμαινόμενο Euribor 3μήνου +2,5% για οφειλές με εμπράγματες εξασφαλίσεις και Euribor 3μήνου + 3% για οφειλές χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Με το σημερινό επίπεδο του Euribor (2,67%), το ανωτέρω σημαίνει ότι το επιτόκιο στον εξωδικαστικό μετά την παρέλευση τριετίας, θα ανερχόταν σε 5,17% για οφειλές με εμπράγματες εξασφαλίσεις και 5,67% για οφειλές χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Τώρα για τις ανωτέρω κατηγορίες οφειλετών το επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ανεξαρτήτως εμπράγματων εξασφαλίσεων. Η ρύθμιση ισχύει για καταβολές από 1/12/2026.

Αύξηση των επιβαλλόμενων προστίμων

Με τη δεύτερη τροπολογία, αυξάνουν σημαντικά τα επιβαλλόμενα πρόστιμα στις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων σε περίπτωση παραβάσεων από την αρμόδια εποπτική αρχή, δηλ. την Τράπεζα της Ελλάδος. Έτσι, ενώ σήμερα το μέγιστο ορίζεται στις 500.000 ευρώ, ορίζουμε πλέον ως μέγιστο τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό καθιστούμε σημαντικά επαχθέστερη για τους servicers την παραβίαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο, καθώς το μέγιστο πρόστιμο δεκαπλασιάζεται.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω ρύθμιση αφορά τις περιπτώσεις προστίμων που επιβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 5072/2023 και αφορά ενδεικτικά τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • διαχειριστής πιστώσεων δεν πληροί την απαίτηση περί συμβατικής σχέσης μεταξύ διαχειριστή πιστώσεων και αγοραστή πιστώσεων, ή συνάπτει σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης κατά παράβαση του άρθρου περί εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων από διαχειριστή πιστώσεων, ή ο πάροχος πιστωτικών υπηρεσιών, στον οποίο ανατίθενται οι δραστηριότητες διαχείρισης πιστώσεων εξωτερικά, διαπράττει σοβαρή παράβαση της κείμενης νομοθεσίας,
  • διαχειριστής πιστώσεων δεν πληροί τις απαιτήσεις για το οργανωτικό πλαίσιο διακυβέρνησης και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων του δανειολήπτη και η συμμόρφωση με τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  • η πολιτική του διαχειριστή πιστώσεων δεν επαρκεί για την ορθή μεταχείριση των δανειοληπτών σύμφωνα με τον νόμο,
  • οι εσωτερικές διαδικασίες του διαχειριστή πιστώσεων δεν προβλέπουν την καταγραφή και τον χειρισμό των παραπόνων των δανειοληπτών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον νόμο,
  • αγοραστής πιστώσεων που έχει έδρα στην Ελλάδα ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ο αντιπρόσωπος που έχει ορισθεί, δεν γνωστοποιεί τις πληροφορίες περί ορισμού διαχειριστών πιστώσεων ή άλλων οντοτήτων, και περί γνωστοποίησης στις αρμόδιες αρχές της μεταβίβασης πιστώσεων,
  • αγοραστής πιστώσεων δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του νόμου περί υποχρεώσεων των αγοραστών πιστώσεων,
  • διαχειριστής πιστώσεων δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του νόμου περί δυνατότητας κατοχής χρηματικών ποσών,
  • αγοραστής ή διαχειριστής πιστώσεων δεν συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο που αφορά τις σχέσεις με τους δανειολήπτες.

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