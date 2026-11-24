Snapshot Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν χωρίς προειδοποίηση στη ζώνη αεράμυνας της Νότιας Κορέας πάνω από τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κορεατική Χερσόνησο και την Ιαπωνία.

Η νοτιοκορεατική Πολεμική Αεροπορία απογείωσε μαχητικά για παρακολούθηση και αντιμετώπιση ενδεχόμενου περιστατικού, ενώ τα ρωσικά αεροσκάφη αποχώρησαν λίγη ώρα αργότερα.

Οι αρχές του νησιού Ουλούνγκ εξέδωσαν έκτακτη προειδοποίηση προς τους κατοίκους για αναζήτηση καταφυγίου, η οποία άρθηκε περίπου πέντε λεπτά μετά.

Υπήρξε αρχική σύγχυση σχετικά με την προέλευση του αεροσκάφους που προκάλεσε τον συναγερμό, με αναφορές τόσο σε ρωσικό όσο και σε πιθανό βορειοκορεατικό αεροσκάφος.

Η είσοδος ξένων στρατιωτικών αεροσκαφών στη ζώνη αναγνώρισης αεράμυνας (KADIZ) δεν αποτελεί αυτόματη παραβίαση των εθνικών εναέριων συνόρων της Νότιας Κορέας. Snapshot powered by AI

Σε κινητοποίηση της νοτιοκορεατικής Πολεμικής Αεροπορίας οδήγησε η είσοδος ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών στη Ζώνη Αναγνώρισης Αεράμυνας της Νότιας Κορέας, το πρωί της Τρίτης (24/11).

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο της χώρας, αρκετά ρωσικά αεροσκάφη εισήλθαν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στη συγκεκριμένη ζώνη, πάνω από τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κορεατική Χερσόνησο και την Ιαπωνία.

Η Σεούλ απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη για την παρακολούθηση των κινήσεών τους και την αντιμετώπιση ενδεχόμενου περιστατικού. Λίγο αργότερα, τα ρωσικά αεροσκάφη αποχώρησαν από τη ζώνη.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση και στο νησί Ουλούνγκ, στα ανατολικά της Νότιας Κορέας, όπου οι αρχές εξέδωσαν έκτακτη προειδοποίηση προς τους κατοίκους, καλώντας τους να αναζητήσουν καταφύγιο σε κτίρια ή υπόγειους χώρους.

Η προειδοποίηση ήρθη περίπου πέντε λεπτά αργότερα. Ωστόσο, υπήρξε σύγχυση στις αρχικές ανακοινώσεις των τοπικών αρχών σχετικά με την προέλευση του αεροσκάφους που προκάλεσε τον συναγερμό, καθώς έγινε αναφορά τόσο σε ρωσικό όσο και σε πιθανό βορειοκορεατικό αεροσκάφος.

Η Ζώνη Αναγνώρισης Αεράμυνας, γνωστή ως KADIZ, εκτείνεται πέρα από τον κυρίαρχο εναέριο χώρο της Νότιας Κορέας. Η είσοδος ξένων στρατιωτικών αεροσκαφών σε αυτή δεν συνιστά αυτομάτως παραβίαση των εθνικών εναέριων συνόρων.

Ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 17 Νοεμβρίου, όταν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στην ίδια ζώνη, προκαλώντας και τότε την απογείωση νοτιοκορεατικών μαχητικών.

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