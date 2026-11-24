Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέα οδηγία προς το υπουργείο Δικαιοσύνης για αυστηρότερη εφαρμογή της θανατικής ποινής σε υποθέσεις δολοφόνων παιδιών, βιαστών και εμπόρων ανθρώπων που έχουν σκοτώσει τα θύματά τους.

Η οδηγία προβλέπει επιτάχυνση των εκτελέσεων όσων έχουν καταδικαστεί σε θάνατο από ομοσπονδιακά δικαστήρια.

Η παρέμβαση του Τραμπ ήρθε μετά την απόφαση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ να μετατρέψει 548 θανατικές ποινές σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Νιούσομ για επιείκεια προς δολοφόνους και τόνισε ότι η απόφαση δείχνει στήριξη στους εγκληματίες.

Η δημοσκόπηση Gallup δείχνει ότι μόλις το 49% των Αμερικανών υποστηρίζει πλέον τη θανατική ποινή, το χαμηλότερο ποσοστό από το 1971. Snapshot powered by AI

Την αυστηρότερη εφαρμογή της θανατικής ποινής σε υποθέσεις που εκδικάζονται από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη ανακοίνωσε τη Δευτέρα (23/11) ο Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας στο στόχαστρο τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, για την απόφασή του να μετατρέψει εκατοντάδες θανατικές καταδίκες σε ισόβια κάθειρξη.

Μιλώντας από το υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον, παρουσία συγγενών θυμάτων δολοφονιών, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα υπογράψει οδηγία με την οποία θα ζητεί από τις ομοσπονδιακές εισαγγελικές αρχές να επιδιώκουν τη θανατική ποινή για δολοφόνους παιδιών, καθώς και για δράστες βιασμών και εμπορίας ανθρώπων που έχουν σκοτώσει τα θύματά τους.

Η οδηγία προβλέπει επίσης την επιτάχυνση των εκτελέσεων όσων έχουν καταδικαστεί σε θάνατο από ομοσπονδιακά δικαστήρια.

Στο στόχαστρο του Τραμπ ο Γκάβιν Νιούσομ

Αφορμή για τη νέα παρέμβαση αποτέλεσε η απόφαση του Νιούσομ, στις 5 Νοεμβρίου, να προχωρήσει στη μετατροπή των θανατικών ποινών 548 κρατουμένων στην Καλιφόρνια σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Η εφαρμογή της απόφασης δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς για μεγάλο μέρος των μετατροπών απαιτείται η έγκριση του Ανώτατου Δικαστηρίου της πολιτείας.

Ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Δημοκρατικό κυβερνήτη, υποστηρίζοντας ότι με την απόφασή του δείχνει επιείκεια απέναντι σε ανθρώπους που έχουν διαπράξει ειδεχθή εγκλήματα.

«Ο Γκάβιν Νιούσομ στέκεται στο πλευρό των δολοφόνων και εκείνων που έσφαξαν παιδιά. Εμείς σήμερα λέμε στον αμερικανικό λαό ότι στεκόμαστε στο δικό του πλευρό», δήλωσε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πήραν τον λόγο και συγγενείς θυμάτων, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη μετατροπή των ποινών.

Ο Νιούσομ, από την πλευρά του, υπερασπίζεται την απόφασή του επικαλούμενος την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα προβλήματα του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Οι καταδικασμένοι δεν θα αποφυλακιστούν, αλλά θα παραμείνουν στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Η θανατική ποινή στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ είχε ήδη υπογράψει, με την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, εκτελεστικό διάταγμα για την ενίσχυση της εφαρμογής της θανατικής ποινής σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Ωστόσο, οι περισσότερες θανατικές καταδίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλονται από τα δικαστήρια των επιμέρους πολιτειών. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει την εξουσία να επιβάλει την εκτέλεση καταδικασμένων για εγκλήματα που υπάγονται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των πολιτειών.

Η αντιπαράθεση αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τη θανατική ποινή στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία η υποστήριξη της κοινής γνώμης υποχωρεί.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Gallup που δημοσιεύθηκε στις 10 Νοεμβρίου, μόλις το 49% των Αμερικανών τάσσεται υπέρ της θανατικής ποινής για καταδικασμένους δολοφόνους. Είναι η πρώτη φορά από το 1971 που το συγκεκριμένο ποσοστό πέφτει κάτω από το 50%.