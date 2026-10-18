Γκάβιν Νιούσομ για την πρώην σύζυγό του, Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Είναι λυπηρό, της εύχομαι ό,τι καλύτερο»

Snapshot Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτήρισε λυπηρή την απομάκρυνση της πρώην συζύγου του, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο Νιούσομ δήλωσε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ για αρκετό καιρό και της ευχήθηκε ό,τι καλύτερο.

Η απομάκρυνση της Γκιλφόιλ σχετίζεται με καταγγελίες ότι ζήτησε από υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ να καλύψει χρέος πιστωτικής κάρτας με αντάλλαγμα πρόσβαση στην αμερικανική κυβέρνηση.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αρνείται τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον της. Snapshot powered by AI

Την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα σχολίασε ο πρώην σύζυγός της, Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «λυπηρή» και ευχόμενος στην ίδια ό,τι καλύτερο.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας μίλησε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο CBS News, ενώ βρισκόταν στο Νιου Χάμσαϊρ για προεκλογική εκστρατεία υπέρ των Δημοκρατικών. Όπως ανέφερε, έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που επικοινώνησε με την πρώην σύζυγό του, αποφεύγοντας να επεκταθεί στην υπόθεση.

«Δεν γνωρίζω αρκετά για το θέμα. Δεν έχουμε μιλήσει για αρκετό διάστημα και απλά της εύχομαι ό,τι καλύτερο. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω, είναι λυπηρό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ έρχεται εν μέσω καταγγελιών σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να ζήτησε από υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ να καλύψει σημαντικό χρέος από πιστωτική κάρτα, με αντάλλαγμα πρόσβαση στην αμερικανική κυβέρνηση. Η ίδια έχει αρνηθεί τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

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