Τσίπρας για Γκίλφοϊλ: «Οι Αμερικανοί στέλνουν σε κάθε χώρα τον πρεσβευτή που τους αξίζει»

Snapshot Η Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συνεδριάζει με διευρυμένη σύνθεση υπό τον Αλέξη Τσίπρα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν μέλη της Επιτροπής, τομεάρχες, αναπληρωτές τομεάρχες και μέλη του οργανωτικού γραφείου.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται τα επόμενα βήματα του φορέα, ο προγραμματισμός περιοδειών, η ενίσχυση παρουσίας στην περιφέρεια και ο καθορισμός πολιτικών παρεμβάσεων.

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών σήμερα είναι δυσκολότερη σε σχέση με το 2019, παρά τη λήξη των μνημονίων.

Η εκτίμηση για τη δυσκολία της οικονομικής κατάστασης βασίζεται σε δημοσκοπήσεις και τις αυξήσεις τιμών σε βασικά αγαθά. Snapshot powered by AI

Νέα αιχμηρή παρέμβαση για τις σχέσεις στο εσωτερικό της Κεντροαριστεράς πραγματοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, εξαπολύοντας επίθεση στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, την οποία κατηγόρησε ότι έχει αναγάγει την ΕΛΑΣ και τον ίδιο προσωπικά σε βασικό πολιτικό αντίπαλο.

Επίσης, ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναφέρθηκε και στην καρατόμηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τονίζοντας πως «οι Αμερικανοί στέλνουν σε κάθε χώρα τον πρεσβευτή που τους αξίζει».

«Τελικά οι Αμερικάνοι στέλνουν σε κάθε χώρα τον Πρεσβευτή που της ταιριάζει. Και δείχνουν έτσι και τη σημασία που αποδίδουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, αντιπαραβάλλοντας την επιλογή της Γκιλφόιλ με εκείνη του Αμερικανού πρέσβη επί της δικής του πρωθυπουργίας, ο οποίος είχε προηγουμένως υπηρετήσει στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι «η λογική της λευκής επιταγής στις σχέσεις με τις ΗΠΑ βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αρχικά διέψευδε τις αποκαλύψεις του αμερικανικού Τύπου και στη συνέχεια υποβάθμισε τη σημασία τους.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην καταγγελλόμενη δήλωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, παρουσία του υπουργού Ενέργειας, περί δυνατότητας των ΗΠΑ να ανατρέψουν εκλεγμένη κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν την έχει διαψεύσει.«Αυτό δεν παραπέμπει σε κράτος που σέβεται τον εαυτό του αλλά σε μπανανία. Η χώρα όμως δεν είναι ούτε αποικία ούτε προτεκτοράτο», τόνισε, ζητώντας εξηγήσεις για την αποπομπή και τα πεπραγμένα της Γκιλφόιλ.Τέλος, εξαπέλυσε νέα επίθεση στους υπουργούς της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι «όλο το υπουργικό της συμβούλιο έτρεχε και φωτογραφηθεί μαζί της σε κακόγουστα lifestyle δρώμενα και σήμερα κάνει ότι δεν την ξέρει», ενώ υπογράμμισε ότι κάθε Αμερικανός πρέσβης οφείλει να γνωρίζει πως υπάρχουν «κόκκινες γραμμές» στις παρεμβάσεις και τις δηλώσεις του

«Μερικοί στην αντιπολίτευση προτιμούν χίλιες φορές τον Μητσοτάκη»

Αναφερόμενος στην Κεντροαριστερά, ο κ. Τσίπρας, υποστήριξε ότι «μερικοί στην αντιπολίτευση προτιμούν χίλιες φορές τον Μητσοτάκη, και τη Δεξιά από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό την ΕΛΑΣ», αποδίδοντας σε αυτή την επιλογή τη στρατηγική έντασης και τις διαρκείς επιθέσεις που, όπως είπε, δέχεται το κόμμα του.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν σκοπεύει να απαντήσει με προσωπικούς χαρακτηρισμούς στον Νίκο Ανδρουλάκη, αφήνοντας ωστόσο σαφείς αιχμές για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας.

«Δεν θα κάνω τη χάρη στον Μητσοτάκη»

Αναφερόμενος στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τα στελέχη του κόμματός του να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις με «ψυχραιμία, νηφαλιότητα και σταθερότητα».

«Δεν πρόκειται να απαντήσω με προσωπικούς χαρακτηρισμούς ότι κι αν ακούσω. Ούτε πρόκειται να επιτρέψω να μετατραπεί η πολιτική μας αντιπαράθεση σε έναν εμφύλιο στον προοδευτικό χώρο», ξεκαθάρισε.

Όπως εξήγησε, όταν η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τις συγκρούσεις της αντιπολίτευσης αντί για την ακρίβεια, την ενέργεια, τη στέγη και το εισόδημα, εκείνη που ωφελείται πολιτικά είναι η κυβέρνηση.

«Δε θα κάνω λοιπόν τη χάρη στον κ. Μητσοτάκη, αντι να ασχοληθώ μαζί του, να ασχολούμαι με τις διαρκείς επιθέσεις του κου Ανδρουλάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ επιχείρησε ταυτόχρονα να αναδείξει τη διαφορά της δικής του πολιτικής διαδρομής από εκείνη του ΠΑΣΟΚ ως προς τις σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία.

«Εμείς δεν έχουμε συνεργαστεί κυβερνητικά με τη Νέα Δημοκρατία. Και η πολιτική μας διαδρομή απέναντι στη Δεξιά είναι απολύτως καθαρή», υποστήριξε, υπενθυμίζοντας τις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης του 2015-2019, μεταξύ των οποίων η ιθαγένεια για τα παιδιά μεταναστών, η ταυτότητα φύλου και η Συμφωνία των Πρεσπών.

«Δεν πιστεύω λοιπόν, ότι υπάρχει πολίτης σε αυτή τη χώρα που να θεωρεί πιθανό να δει εμένα στα ίδια κυβερνητικά έδρανα με τον κύριο Μητσοτάκη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το ίδιο ισχύει και για πρόσωπα όπως ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Νίκος Δένδιας, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Γιάννης Στουρνάρας.

«Εμείς με τη Δεξιά είμαστε ασύμβατες ευθείες. Μην το ταλαιπωρούμε άλλο. Άλλοι όμως πρέπει να ξαναδούν τις ευθείες και τις τεθλασμένες τους γραμμές…», πρόσθεσε. Μάλιστα σχολίασε ότι η διακυβέρνηση της περιόδου '15-'19 έχει χαρακτηριστεί από τη φράση «Πρώτη φορά Αριστερά».

Τα ερωτήματα προς τον Ανδρουλάκη για συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ευθέως ζήτημα για τη μετεκλογική στάση του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι, παρά τη διακηρυγμένη άρνηση του Νίκου Ανδρουλάκη να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει με την ψήφο του για τη διακυβέρνηση της χώρας και ότι πρωθυπουργός θα γίνει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.

«Πως συνάδουν όλα αυτά μαζί, ας μου εξηγήσει κάποιος», αναρωτήθηκε, σημειώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση των δημοσκοπήσεων.

Και συνέχισε με ένα ακόμη ερώτημα: «Υπάρχει άραγε έστω ένας πολίτης, που να αποκλείει εντελώς την πιθανότητα συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ;»

Παρά την κριτική του, δήλωσε ότι σέβεται το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υπερασπίστηκε την επιλογή του να καθιερώσει την απλή αναλογική, υποστηρίζοντας ότι αυτή του κόστισε πολιτικά, αλλά δεν τη μετανιώνει, καθώς πιστεύει στην προγραμματική συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων.

Ωστόσο, απέδωσε τη στάση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ όχι μόνο σε «υπαρξιακή πολιτική αγωνία», αλλά και στον φόβο συγκρότησης προοδευτικής κυβέρνησης με βασικό κορμό την ΕΛΑΣ.

Επανήλθε μάλιστα στις πολιτικές επιλογές του παρελθόντος, κατηγορώντας δυνάμεις της αντιπολίτευσης ότι αρνήθηκαν να ψηφίσουν την απλή αναλογική, αλλά και ότι το 2023 δεν υποστήριξαν την προοπτική προοδευτικής διακυβέρνησης.

«Νόμιζαν οι αφελείς πως αν ο έχανε ο Τσίπρας, θα ήταν αυτοί οι εναλλακτική λύση», ανέφερε και πρόσθεσε ότι, μετά τη δική του παραίτηση, δεν κατάφεραν να διαμορφώσουν εναλλακτική απέναντι στη Δεξιά. «Νόμιζαν οι αφελείς πως αν ο έχανε ο Τσίπρας, θα ήταν αυτοί η εναλλακτική λύση. Κι όμως, εγώ έφυγα. Παραιτήθηκα. Τους έστρωσα τον δρόμο, μήπως και τα καταφέρουν αυτοί απέναντι στη Δεξιά. Και τι έκαναν τρία χρόνια τώρα; Τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο συγκεκριμένο σημείο.

Πάντως, ξεκαθάρισε ότι η ΕΛΑΣ δεν αντιμετωπίζει ως αντίπαλο τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ ή οποιονδήποτε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, επιμένοντας ότι ο στόχος παραμένει η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Η αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ και το μήνυμα προς τα στελέχη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο κομμάτων δοκιμάζονται από το ζήτημα των ανεξάρτητων βουλευτών.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ συμπεριέλαβε τον ΣΥΡΙΖΑ στις πολιτικές δυνάμεις τις οποίες δήλωσε ότι σέβεται, χρησιμοποιώντας ωστόσο μια χαρακτηριστική διατύπωση: «Εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ, όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του».

Αναφερόμενος στη δική του πολιτική στάση, υπενθύμισε ότι παραιτήθηκε από βουλευτής πριν από έναν χρόνο, υποστηρίζοντας ότι δεν αξιοποίησε προνόμια ή κρατικές αποζημιώσεις για να χτίσει τα πολιτικά του σχέδια.

«Δεν έχτισα τα πολιτικά μου σχέδια ούτε πάνω σε βουλευτικά προνόμια ούτε πάνω κρατικές αποζημιώσεις, ούτε πάνω σε περιουσιακά στοιχεία, παρότι εγω συνέβαλα τα μέγιστα να διασωθούν», ανέφερε.

Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία με δεδομένη την ανοιχτή αντιπαράθεση γύρω από τις βουλευτικές έδρες, χωρίς πάντως ο ίδιος να προχωρήσει σε πιο συγκεκριμένη αναφορά στους ανεξάρτητους βουλευτές.

Παράλληλα, μιλώντας για τη διεύρυνση της ΕΛΑΣ, σημείωσε ότι καθημερινά εντάσσονται νέα αλλά και έμπειρα στελέχη, τα οποία προσφέρουν την εμπειρία και την πολιτική διαδρομή τους «χωρίς προαπαιτούμενα».

«Αφετηρία όλων μας -νέων και παλιών- είναι η ίδια γραμμή εκκίνησης…», τόνισε, περιγράφοντας την προσπάθεια συγκρότησης του νέου πολιτικού φορέα.

«Η δεύτερη θέση δεν είναι ο στόχος μας»

Ο Αλέξης Τσίπρας αφιέρωσε μέρος της παρέμβασής του και στην εκλογική στρατηγική της ΕΛΑΣ, αμφισβητώντας τις κυβερνητικές αναφορές περί αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας.

Σχολιάζοντας την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκλογικό στόχο 25%, αναρωτήθηκε πώς μπορεί να συνδυαστεί αυτός ο πήχης με την προοπτική αυτοδυναμίας, υποστηρίζοντας ότι αποτυπώνει τα πραγματικά όρια της κυβερνητικής δυναμικής.

Αντιθέτως, παρουσίασε ως επιτυχία της ΕΛΑΣ την εδραίωσή της, όπως υποστήριξε, στη δεύτερη θέση μέσα σε μόλις τεσσερισήμισι μήνες από την ίδρυσή της και χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ή κρατική χρηματοδότηση.

«Πετύχαμε σε σύντομο διάστημα ένα μικρό θαύμα», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η δημιουργία της ΕΛΑΣ κάλυψε το πολιτικό κενό της απουσίας εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης.

Έσπευσε, ωστόσο, να ξεκαθαρίσει ότι η δεύτερη θέση δεν αποτελεί τον τελικό στόχο του κόμματος. «Ο στόχος μας είναι να ενώσουμε τη δημοκρατική και προοδευτική παράταξη και να συγκροτήσουμε την κυβέρνησή της», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, επανέλαβε τη θέση ότι η ΕΛΑΣ δεν δημιουργήθηκε για να διχάσει τον προοδευτικό χώρο, αλλά για να τον ενώσει, στη βάση ενός προγράμματος που χαρακτήρισε «κοινωνικό, πατριωτικό, προοδευτικό».

«Οι Αμερικανοί στέλνουν σε κάθε χώρα τον πρεσβευτή που τους αξίζει»

Αναφορά έκανε και στην υπόθεση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ασκώντας κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς και υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει αμηχανία στην κυβέρνηση. «Στο ζήτημα αυτό, τελικά, οι Αμερικανοί στέλνουν σε κάθε χώρα τον πρεσβευτή που τους αξίζει», σχολίασε αιχμηρά.

Ο πρώην πρωθυπουργός επέκρινε, παράλληλα, τη λογική της άνευ όρων αποδοχής των αμερικανικών επιλογών, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να αποβεί εις βάρος των ελληνικών εθνικών συμφερόντων.

Παράλληλα, καταλόγισε στην κυβέρνηση καθυστερημένη αντίδραση απέναντι στις αποκαλύψεις, ενώ επέκρινε τη στάση της να μην ζητήσει εξηγήσεις από την Ουάσιγκτον. «Σκεφτείτε λοιπόν, εάν είστε Αμερικανός αξιωματούχος και γίνονται όλα αυτά, και η χώρα λέει “δεν τρέχει τίποτα”, ούτε ζητάω εξηγήσεις, τι θα λέγατε για τη χώρα αυτή;», διερωτήθηκε.

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