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Με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συναντήθηκε σήμερα στο Παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ της Κωνσταντινούπολης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, με αφορμή την προσκυνηματική του επίσκεψη στην Πόλη για τη Θρονική Εορτή του Ιδρυτού και Προστάτου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε μια γενική επισκόπηση μιας σειράς ζητημάτων που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Τασούλας και ο κ. Ερντογάν συμφώνησαν πως, όσο οι εντάσεις οξύνονται και πυκνώνουν, τόσο πιο καθοριστική καθίσταται η προσήλωση στον διάλογο, τη διπλωματία και την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Η αναφορά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, τις μειονότητες και το ΝΑΤΟ

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε εκτενώς στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στον σημαίνοντα ρόλο του, ενώ ανέδειξε τη σημασία της ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης και της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, χαρακτηρίζοντάς τες «γέφυρες φιλίας» ανάμεσα στις δύο χώρες.

Παράλληλα, ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία αποτελούν δύο χώρες με άμεση γειτνίαση, μακρό παρελθόν και κοινή συμμαχική ιδιότητα στο ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας ότι ως εκ τούτου φέρουν την ευθύνη να συμβάλλουν στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Προσέθεσε, δε, ότι ο διάλογος, η εμπιστοσύνη και η σταθερότητα παράγουν πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα για την ευρύτερη περιοχή, ιδίως σε μια συγκυρία κατά την οποία αναδύονται νέες εστίες αστάθειας.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση

Στη συνάντηση στο Ντολμά Μπαχτσέ συμμετείχαν, από ελληνικής πλευράς, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος και η μόνιμη Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Από τουρκικής πλευράς έλαβαν μέρος ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν και ο επικεφαλής σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Στην ατζέντα οι διμερείς σχέσεις και η σταθερότητα στην περιοχή

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία διαθέτουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, υπογραμμίζοντας ότι καταβάλλονται συστηματικές προσπάθειες για την περαιτέρω προώθηση της θετικής ατζέντας μεταξύ των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Τούρκος πρόεδρος στο ζήτημα των μειονοτήτων, χαρακτηρίζοντάς τες «κοινή κληρονομιά» Ελλάδας και Τουρκίας και επισημαίνοντας την ανάγκη το θέμα να προσεγγίζεται πρώτιστα με ανθρωπιστικά κριτήρια. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο κ. Ερντογάν εξέφρασε την προσδοκία η -κατά την Άγκυρα- θετική στάση της Τουρκίας στο συγκεκριμένο ζήτημα να βρει ανάλογη ανταπόκριση από την ελληνική πλευρά, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα ενίσχυε τη θετική δυναμική στις διμερείς σχέσεις.

Αναφερόμενος στο Αιγαίο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν διατηρεί κανέναν ενδοιασμό ως προς το να καταστεί το Αιγαίο «θάλασσα ειρήνης», προσθέτοντας ότι τόσο το Αιγαίο όσο και η Ανατολική Μεσόγειος οφείλουν να λειτουργούν ως ζώνες σταθερότητας και ευημερίας.

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