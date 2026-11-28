Με 14 νέα μέλη διευρύνεται το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ, με τις προσθήκες να περιλαμβάνουν πρόσωπα με διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ, αυτοδιοικητικά στελέχη, επιστήμονες και ανθρώπους από τον χώρο του αθλητισμού. Οι νέες εντάξεις ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ.

Προσθήκες με προέλευση ΠΑΣΟΚ

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχωρίζουν είναι ο Τάκης Αντωνακόπουλος, καρδιολόγος, πρώην δήμαρχος Πύργου και πρώην βουλευτής Ηλείας με το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο εξελέγη στις εκλογές του 2000, του 2004 και του 2009.

Στο Εθνικό Συμβούλιο εντάσσεται επίσης ο Χρήστος Καζαλτζής, εκπαιδευτικός και δημοτικός σύμβουλος Ορεστιάδας, ο οποίος έχει διατελέσει γραμματέας της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ και στέλεχος του Κινήματος Αλλαγής. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 και του 2023 διεκδίκησε τη δημαρχία Ορεστιάδας.

Από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ προέρχεται και ο Άλκης Παπαχριστάκης, περιφερειακός σύμβουλος Ηπείρου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και πρώην αναπληρωτής γραμματέας του Τομέα Αθλητισμού του κόμματος, αλλά και η Ρόζα Βρεττού η οποία είχε αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ πριν λίγους μήνες

Πέραν των «πασοκογενών», νέες προσθήκες περιλαμβάνεται ο Γιώργος Δέδες, πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών, καθώς και ο Δημήτρης Μπίρμπας, ο οποίος διετέλεσε δήμαρχος Αιγάλεω από το 2014 έως το 2019 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Ο κ. Δέδες κατέβηκε στις εκλογές του 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Κορινθία, ωστόσο δεν αποδέχτηκε την έδρα που δικαιούνταν μετά την παραίτηση του Γιώργου Ψυχογιού λόγω της ένταξής του στην ΕΛΑΣ.

Σημαντικές είναι επίσης οι προσθήκες του Άγγελου Κορωνιού, πρώην διεθνούς καλαθοσφαιριστή και προπονητή, αλλά και δύο γνωστών δικηγόρων, του Θοδωρή Μαντά, αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και του Γιάννη Μαντζουράνη, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023.

Στον κατάλογο και η μαιευτήρας-γυναικολόγος Ιφιγένεια Παπαδημητρίου, ο φαρμακοποιός Δήμος Παπαδημόπουλος, η δικηγόρος Αγγελική Τεντολούρη, ο φοροτεχνικός και πρώην υποψήφιος δήμαρχος Νέας Πεντέλης Αντώνης Φειδοπιάστης, καθώς και ο Βασίλης Καραθανάσης, φοιτητής Πολιτικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.