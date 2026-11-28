Με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, συναντήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην πόλη.Ο κ. Αγγελούδης τον ενημέρωσε για τα θέματα της Θεσσαλονίκης, τις προκλήσεις και τον σχεδιασμό της διοίκησης του για την αντιμετώπιση τους.

Ο κ. Σαμαράς εξέφρασε τη χαρά του για το γεγονός ότι δήμαρχος της Θεσσαλονίκης είναι ο κ. Αγγελούδης, γιατί, όπως είπε τον γνώρισε και συνεργάστηκαν τα δύσκολα χρόνια που ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός.Ο κ. Σαμαράς επισκέφθηκε, επίσης, τη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, όπου ενημερώθηκε γι' αυτή και την χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική οικονομία.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την παραίτηση του κ. Λιάκου από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών απάντησε πως "η διαφθορά έχει γίνει πια καθημερινότητα".

Στις 18.00 ο πρώην πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο, στις 21.00 με νέους στο μπαρ AVENUE και αλυριο θα λεχει συναντήσεις με εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων.