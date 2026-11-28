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Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, οι δρόμοι των Τιράνων, καθώς άγριες συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα σε χιλιάδες διαδηλωτές και τις αστυνομικές δυνάμεις, ανήμερα της 114ης επετείου από την ανακήρυξη της εθνικής ανεξαρτησίας της Αλβανίας. Η κινητοποίηση, η οποία υπό κανονικές συνθήκες θα διεξαγόταν στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της δημόσιας αργίας, εξελίχθηκε σε μαζική αντικυβερνητική διαμαρτυρία με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Από νωρίς το πρωί, περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί τέθηκαν σε επιφυλακή σε ολόκληρη την αλβανική πρωτεύουσα, αναπτύσσοντας δυνάμεις κατά μήκος των βασικών οδικών αρτηριών εισόδου και εξόδου της πόλης για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν πολίτες από κάθε γωνιά της χώρας, αλλά και δεκάδες Αλβανοί της διασποράς που ταξίδεψαν από το εξωτερικό ειδικά για τη διαμαρτυρία, συγκεντρωμένοι στην κεντρική πλατεία Σκεντέρμπεη και στον δρόμο μπροστά από το γραφείο του πρωθυπουργού φωνάζοντας «Παραίτηση!».

Η ένταση κλιμακώθηκε ραγδαία όταν εκατοντάδες διαδηλωτές, πολλοί εκ των οποίων είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες, βόμβες μολότοφ και άλλα αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ χρησιμοποίησαν ξύλινα ρόπαλα για να σπάσουν κάμερες ασφαλείας και παράθυρα κυβερνητικών κτιρίων. Η αστυνομία απάντησε κάνοντας εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού προκειμένου να απωθήσει το πλήθος.

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, η ορμή των διαδηλωτών ήταν τέτοια που σε ορισμένα σημεία υποχρέωσε σε υποχώρηση τα υδροβόλα οχήματα «Αίας» της αστυνομίας, η παρουσία των οποίων, φέροντας την αλβανική σημαία, προκάλεσε επιπλέον οργή για τη χρήση εθνικών συμβόλων σε επιχειρήσεις καταστολής. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τυλίχθηκαν στις φλόγες ένα περιπολικό και ένας αστυνομικός.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός του υπουργείου Υγείας της Αλβανίας καταγράφει τουλάχιστον έντεκα τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε τμήματα επειγόντων περιστατικών, συγκεκριμένα έναν αστυνομικό, δύο δημοσιογράφους και οκτώ διαδηλωτές, με την κατάσταση της υγείας όλων να κρίνεται σταθερή.

Οι σημερινές ταραχές αποτελούν συνέχεια ενός παρατεταμένου κύκλου κινητοποιήσεων που ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου με το λεγόμενο «κίνημα Φλαμίνγκο», ενάντια σε μια μεγάλη επένδυση πολυτελούς τουριστικής ανάπτυξης στις νότιες ακτές της Αλβανίας, συνδεδεμένη με επενδυτική εταιρεία που ίδρυσε ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Το κύμα διαμαρτυρίας ενισχύθηκε τον Σεπτέμβριο από βίαιες φοιτητικές κινητοποιήσεις με αιτήματα την αναβάθμιση της παιδείας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, διευρύνοντας σταδιακά το μέτωπο ενάντια στην κυβέρνηση Ράμα.

Στο πλευρό των διαδηλωτών βρέθηκαν άνθρωποι κάθε ηλικίας, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τη διαφθορά, τη φτώχεια και τη μαζική μετανάστευση. Ο 33χρονος Αριάν Λέσι, ο οποίος ταξίδεψε από το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε πως οι Αλβανοί έχουν σκορπιστεί σε όλο τον κόσμο «σαν πολίτες χωρίς πατρίδα», τονίζοντας ότι τα πολιτικά κόμματα από τη δεκαετία του 1990 δεν εκπροσωπούν πλέον κανέναν. Αντίστοιχα, η φοιτήτρια Τζούνα Βασίλι έκανε λόγο για αφόρητες συνθήκες ζωής και ανάγκη αλλαγής ολόκληρου του συστήματος, ενώ η συνταξιούχος Σουζάνα Γκέτα σημείωσε ότι διαδηλώνει τόσο για τη νέα γενιά όσο και για τους ηλικιωμένους που επιβιώνουν με συντάξεις των 120 ευρώ τον μήνα.

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