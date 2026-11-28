Συνέντευξη Τύπου, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στα πλαίσια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο Συνεδριακό Κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης", Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025. (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI)

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης και συγκεκριμένα κατά του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, αναφερόμενο στο σκάνδαλο που αφορά τα σπιτάκια της ανακύκλωσης.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις συνδέσεις που υπάρχουν με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζοντας ότι οι αποκαλύψεις θέτουν «μείζον ζήτημα πολιτικής ευθύνης για τη διαφάνεια, την ακεραιότητα των θεσμών και τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος».

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποφεύγει τη λογοδοσία και θα βρεθεί προ των ευθυνών της», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τα "Σπιτάκια Ανακύκλωσης" συνεχίζονται, με νέα στοιχεία που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τις διασυνδέσεις της υπόθεσης με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα για το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον Ιανουάριο του 2024 η Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να αντικρούσει τα ευρήματα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου σχετικά με τη σχέση των εταιρειών TEXAN και ENVIPCO, ανέθεσε απευθείας τη σύνταξη γνωμοδότησης στη δικηγόρο Γαρυφαλλιά Αθανασίου, μέλος της δικηγορικής εταιρείας "Αθανασίου – Γεραπετρίτης και Συνεργάτες".

Η γνωμοδότηση, η οποία υποστήριζε την ανεξαρτησία των δύο εταιρειών, παραδόθηκε λίγες μόλις ώρες μετά την ανάθεσή της.

Όπως, όμως, προκύπτει από τα στοιχεία που επικαλείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η ίδια δικηγορική εταιρεία τιμολόγησε υπηρεσίες προς την TEXAN συνολικού ύψους 259.904 ευρώ κατά τα έτη 2024 και 2025.

Πώς είναι δυνατόν μια δημόσια αρχή να αναθέτει την αντίκρουση των ευρημάτων ενός ελεγκτικού οργάνου σε μέλος δικηγορικής εταιρείας που εμφανίζεται να έχει οικονομικές συναλλαγές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με την ελεγχόμενη επιχείρηση;

Η κυβέρνηση και προσωπικά ο κ. Γεραπετρίτης οφείλουν να δώσουν άμεσα πλήρεις απαντήσεις. Αν τα δημοσιεύματα ισχύουν, η σύγκρουση συμφερόντων είναι δεδομένη.

Τα όσα έρχονται καθημερινά στο φως της δημοσιότητας θέτουν μείζον ζήτημα πολιτικής ευθύνης για τη διαφάνεια, την ακεραιότητα των θεσμών και τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποφεύγει τη λογοδοσία και θα βρεθεί προ των ευθυνών της».

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