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Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση των «σπιτιών ανακύκλωσης», καθώς οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων ενώπιον της Ευρωπαίας Εντεταλμένης Ανακρίτριας, αφού νωρίτερα τους ασκήθηκαν βαριές κακουργηματικές διώξεις από τον Ευρωπαίο Εντεταλμένο Εισαγγελέα. Μέχρι τη Δευτέρα, οπότε και αναμένεται να δώσουν τις εξηγήσεις τους, καθώς την επομένη θα τους παραδοθεί η ογκώδης δικογραφία των χιλιάδων σελίδων, οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραμένουν κρατούμενοι.

Στο επίκεντρο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκονται οι συμβάσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, οι συνθήκες ανάθεσής τους στην εταιρεία ΤΕΧΑΝ, οι καταγγελλόμενες υπερκοστολογήσεις του εξοπλισμού, καθώς και η διαδρομή σημαντικών χρηματικών ποσών προς εταιρείες συμφερόντων του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη. Οι τέσσερις συλληφθέντες που πήραν προθεσμία για τη Δευτέρα είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΧΑΝ Παναγιώτης Μούργος, ο μέτοχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Απόστολος Μούργος, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» Παύλος Ραβάνης και ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης.

Τα κακουργήματα και οι ροές εκατομμυρίων

Οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν σε βαθμό κακουργήματος αφορούν κατά περίπτωση τη διεύθυνση, τη συγκρότηση και την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, την ηθική αυτουργία σε απιστία και την ηθική αυτουργία σε απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη δικογραφία, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποτελεί την κοινή κατηγορία και για τους τέσσερις, το αδίκημα της διεύθυνσης μαζί με τα υπόλοιπα αδικήματα αποδίδονται στον διευθύνοντα σύμβουλο της ΤΕΧΑΝ, ενώ στον Γιάννη Κουρτάκη αποδίδονται η συγκρότηση και η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση καθώς και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στη διάταξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας γίνεται λόγος για σοβαρές ενδείξεις δράσης, τουλάχιστον από τις αρχές του 2020, μιας επιχειρησιακά δομημένης ομάδας με διαρκή δραστηριότητα, αποτελούμενης από περισσότερα από τρία πρόσωπα, η οποία φέρεται να επιδίωκε κακουργηματική απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Κατά τα στοιχεία που αποδίδονται στη διάταξη, από τις 10 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 13 Ιουνίου 2025 καταβλήθηκαν στην ΤΕΧΑΝ συνολικά 87.756.542,29 ευρώ, ενώ κατά το ίδιο διάστημα μεταφέρθηκαν 16.298.095 ευρώ από λογαριασμούς της ΤΕΧΑΝ και της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» σε εταιρείες συμφερόντων του εκδότη. Στην ευρύτερη περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 26 Ιουλίου 2026, οι σχετικές μεταφορές χρημάτων φέρονται να ανήλθαν σε 19.011.680 ευρώ.

Η δέσμευση περιουσιών και το κατηγορητήριο για τους διαγωνισμούς

Με διάταξη που εκδόθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2026 και διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι Ευρωπαίες Εντεταλμένες Εισαγγελείς διέταξαν για διάστημα εννέα μηνών τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών στοιχείων, χρηματοπιστωτικών προϊόντων, θυρίδων, καθώς και κινητής και ακίνητης περιουσίας των τεσσάρων φυσικών προσώπων και τριών εταιρειών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποκατάσταση της ζημίας που φέρεται να υπέστησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. Από τη δέσμευση εξαιρούνται αποδεδειγμένα ποσά από μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά ή προνοιακά επιδόματα, εφόσον δεν θίγεται το ήδη δεσμευμένο ποσό κατά τον χρόνο έκδοσης της διάταξης.

Παράλληλα, στο σκεπτικό της Ευρωπαίας Εισαγγελέως αναδεικνύεται ότι η ΤΕΧΑΝ φέρεται να συμμετείχε σε διαγωνισμό ανταγωνιζόμενη τη μητρική της εταιρεία, ενώ διατυπώνεται το συμπέρασμα ότι οι διαγωνισμοί ήταν φωτογραφικοί. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το κατηγορητήριο: «Καθορίστηκαν, δηλαδή, όπως προκύπτει από το σύνολο της σχηματισθείσης δικογραφίας, από τους αρμόδιους υπαλλήλους εξειδικευμένες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αντανακλούσαν αυτές των «σπιτιών ανακύκλωσης» της ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ, τα οποία προορίζονταν στην πραγματικότητα για τη συλλογή υλικών συσκευασίας, ενώ γνώριζαν ότι η σχετική επένδυση δεν ήταν επιλέξιμη στο πλαίσιο του προγράμματος Περιβάλλοντος και Μεταφορών 2014-2020, καθόσον τα απόβλητα αυτά εμπίπτουν στην ευθύνη των παραγωγών και δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα».

Οι αντιδράσεις της υπεράσπισης και οι αναφορές σε έγγραφα

Ενόψει της απολογίας τους τη Δευτέρα, οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις αποδιδόμενες πράξεις. Ο Γιάννης Κουρτάκης δήλωσε ότι δεν τέλεσε παράνομη πράξη ούτε μετείχε σε εγκληματική οργάνωση, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για νόμιμη διαφημιστική καταχώριση και αρθρογραφία και ότι οι κατηγορίες θα καταπέσουν. Ο δικηγόρος του Παναγιώτη και του Απόστολου Μούργου, Νίκος Βιτώρος, τόνισε εκτός δικαστηρίων ότι οι εντολείς του αρνούνται πλήρως την κατηγορία και δεν έχουν λάβει ακόμη γνώση του κατηγορητηρίου, σημειώνοντας ότι η διαγωνιστική διαδικασία της ΤΕΧΑΝ έχει κριθεί νόμιμη από την ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κάνοντας λόγο για το κοινωνικό αποτύπωμα της εταιρείας και τους 500 εργαζομένους της.

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