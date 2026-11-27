Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Πατρίδας», η ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι ξεκίνησε όταν ο 33χρονος φέρεται να αντέδρασε επειδή η νεαρή γυναίκα μιλούσε τηλεφωνικά με φίλο της. Κατά την καταγγελία, επιχείρησε να της πάρει το κινητό ασκώντας σωματική βία, ενώ στη συνέχεια της ζήτησε να αποχωρήσει από το σπίτι.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας