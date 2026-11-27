Συνελήφθη 33χρονος στην Κρήτη που περίμενε την 18χρονη σύντροφό του έξω από το σπίτι με μαχαίρι
Στη σύλληψη ενός 33χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, έπειτα από καταγγελία της 18χρονης συντρόφου του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ο άνδρας φέρεται να την περίμενε έξω από την κατοικία του έχοντας στην κατοχή του αναδιπλούμενο μαχαίρι.
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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Πατρίδας», η ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι ξεκίνησε όταν ο 33χρονος φέρεται να αντέδρασε επειδή η νεαρή γυναίκα μιλούσε τηλεφωνικά με φίλο της. Κατά την καταγγελία, επιχείρησε να της πάρει το κινητό ασκώντας σωματική βία, ενώ στη συνέχεια της ζήτησε να αποχωρήσει από το σπίτι.
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