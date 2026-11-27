Η γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή (Bundestag) ενέκρινε τη μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας για όλους τους καταναλωτές από το επόμενο έτος. Σύμφωνα με την απόφαση, ο φόρος θα μειωθεί κατά περίπου 2,3 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Αυτό σημαίνει ότι ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό με ετήσια κατανάλωση 1.500 κιλοβατωρών θα εξοικονομεί 34,50 ευρώ τον χρόνο.

Το κόστος της προσωρινής ελάφρυνσης για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό υπολογίζεται σε σχεδόν 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μετά τη λήξη της ετήσιας περιόδου εφαρμογής του μέτρου, ούτε η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) ούτε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) επιθυμούν την επαναφορά του φόρου στα προηγούμενα επίπεδα.

Ωστόσο, το SPD ζητά να εξασφαλιστεί σταθερή χρηματοδότηση, για παράδειγμα μέσω της κατάργησης επιδοτήσεων. Το ζήτημα αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης το επόμενο έτος.

Η μονοετής μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας θα χρηματοδοτηθεί από κονδύλια τα οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεν θα χρειαστεί να διατεθούν για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Με την επιλογή αυτή, πάντως, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ουσιαστικά στοιχηματίζει ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα παραμείνουν υψηλές.

Και αυτό διότι όσο υψηλότερη είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος τόσο μικρότερη είναι η οικονομική ενίσχυση που χρειάζεται να καταβάλλει το κράτος στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και αιολικά συστήματα.

Από το 2028 ο φόρος στα ζαχαρούχα ποτά

Η Bundestag ενέκρινε επίσης την καθιέρωση φόρου στη ζάχαρη, ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή το 2028.

Ο νέος φόρος θα επιβάλλεται σε ποτά που περιέχουν τουλάχιστον 5 γραμμάρια ζάχαρης ανά 100 χιλιοστόλιτρα.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναψυκτικά, παγωμένα τσάγια, ενεργειακά ποτά και ζαχαρούχα φρουτοποτά.

Αντίθετα, εξαιρούνται τα ποτά τύπου zero, τα οποία περιέχουν γλυκαντικές ουσίες αντί ζάχαρης.

Ο φόρος δεν θα επιβάλλεται επίσης σε χυμούς και αραιωμένα φρουτοποτά χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε μπίρες χωρίς αλκοόλ και σε αλκοολούχα ποτά.

Τρεις φορολογικές κλίμακες ανάλογα με την περιεκτικότητα σε ζάχαρη

Ο νέος φόρος θα υπολογίζεται με βάση τρεις κλίμακες:

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη Φόρος ανά λίτρο Από 5 έως 7 γραμμάρια ανά 100 ml 0,25 € Από 7 έως 9 γραμμάρια ανά 100 ml 0,30 € Πάνω από 9 γραμμάρια ανά 100 ml 0,35 €

Το ύψος της τελικής αύξησης στις τιμές των ποτών θα εξαρτηθεί επίσης από το κατά πόσον οι παραγωγοί θα τροποποιήσουν τις συνταγές τους, μειώνοντας την περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

Προβλέπονται εξαιρέσεις για μικρούς, ανεξάρτητους παραγωγούς.

Αυξάνεται κατά 20% ο φόρος στα ποτά υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ

Ο λεγόμενος συνοδευτικός νόμος του προϋπολογισμού, που εγκρίθηκε σήμερα, περιλαμβάνει και άλλες φορολογικές αλλαγές.

Από το επόμενο έτος, οι φορολογικοί συντελεστές για τα ποτά υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ, όπως το ρούμι, η βότκα και το γερμανικό απόσταγμα δημητριακών Korn, θα αυξηθούν κατά 20%.

Η αύξηση αφορά επίσης τα λεγόμενα ενδιάμεσα αλκοολούχα προϊόντα με περιεκτικότητα κάτω του 15% κατ’ όγκο, όπως το πόρτο και το σέρι.

Αντίθετα, η σχεδιαζόμενη αύξηση του φόρου στους αφρώδεις οίνους, όπως το γερμανικό Sekt, αποσύρθηκε προκειμένου να προστατευθούν οι Γερμανοί οινοπαραγωγοί.

Το κρασί και η μπίρα, άλλωστε, δεν υπάγονται στον συγκεκριμένο φόρο αλκοόλης.

Ακριβότερα έως και κατά ένα ευρώ τα αλκοολούχα αναψυκτικά

Η φορολόγηση των λεγόμενων alcopops, δηλαδή των έτοιμων μεικτών αλκοολούχων ποτών, επεκτείνεται σε περισσότερα προϊόντα.

Μέχρι σήμερα, ο ειδικός φόρος στα alcopops επιβαλλόταν μόνο σε ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ έως 10% κατ’ όγκο.

Στο εξής, θα καλύπτει και ποτά με περιεκτικότητα έως 15% κατ’ όγκο.

Παράλληλα, ο φορολογικός συντελεστής θα μειωθεί ελαφρώς.

Παρά τη μείωση αυτή, η γερμανική βιομηχανία τροφίμων εκτιμά ότι η τιμή των συγκεκριμένων ποτών θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περίπου ένα ευρώ ανά κουτί.

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