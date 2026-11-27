Snapshot Snapshot powered by AI

Σοκαριστικές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας του 24χρονου στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας, καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη σχέση που είχε αναπτύξει με τον 50χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον σκότωσε.

Οι δύο άνδρες δεν συνδέονταν μόνο επαγγελματικά, καθώς ο νεαρός εργαζόταν κατά διαστήματα για τον κτηνοτρόφο, αλλά και οικογενειακά, αφού τους συνέδεε σχέση κουμπαριάς.

Την ίδια ώρα, η αδελφή του κατηγορούμενου, μιλώντας στην εκπομπή «Live News», επιμένει στην αθωότητα του 23χρονου γιου της, ο οποίος ενεπλάκη στην υπόθεση και εξετάστηκε από τις Αρχές για την πιθανή συμμετοχή του στην απόκρυψη του εγκλήματος. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο αδελφός της ανέλαβε την ευθύνη για όσα συνέβησαν, ενώ δηλώνει πως αδυνατεί ακόμη να συνειδητοποιήσει την τραγική κατάληξη της υπόθεσης.

«Με πήρε τηλέφωνο από την Ασφάλεια και μου είπε “το έκανα εγώ, μην φοβάστε”. Έπεσα από τα σύννεφα. Είναι δύσκολο. Εγώ θέλω να αποκατασταθεί η εικόνα του παιδιού μου. Είναι αθώο. Ο αδερφός μου είναι υπεύθυνος και ανέλαβε την ευθύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δύο οικογένειες προσπαθούν να διαχειριστούν τις αποκαλύψεις για μια υπόθεση που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος ήταν μόλις 24 ετών και πατέρας δύο παιδιών.

«Ούτε καν να πάει το μυαλό μου σε κάτι τέτοιο. Τους καταλαβαίνω και εκείνους, έχουν τον πόνο τους. Ήταν ένα παιδί 24 ετών. Είναι κρίμα», πρόσθεσε η αδελφή του κατηγορούμενου.

Η σχέση των δύο ανδρών και οι οικογενειακοί δεσμοί

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από το παρελθόν αποτυπώνουν τη στενή σχέση που φέρεται να είχαν αναπτύξει οι δύο άνδρες. Κοινές έξοδοι, οικογενειακές στιγμές, αγκαλιές και βίντεο μέσα στο αυτοκίνητο συνθέτουν την εικόνα μιας σχέσης που, σύμφωνα με το περιβάλλον τους, ήταν ιδιαίτερα στενή.

Η αδελφή του 50χρονου περιέγραψε τη γνωριμία των δύο ανδρών, αποκαλύπτοντας ότι ο νεαρός είχε εργαστεί στο χωράφι της οικογένειας, ενώ στη συνέχεια οι σχέσεις τους έγιναν ακόμη πιο στενές.

«Τον γνώριζα γιατί τον είχα στο χωράφι μου πριν από δύο χρόνια. Γίνανε και κουμπάροι. Το δεύτερο παιδί του Βούλγαρου έχει το όνομα του αδερφού μου. Πάντα λέγαμε “πρόσεχε”. Δεν γνωρίζουμε χαρακτήρες και τι άνθρωποι είναι, να μην γίνει τίποτα. Ο αδερφός μου είναι κλειστός χαρακτήρας. Είχε τη δουλειά του, τα ζώα του, τα χωράφια του», ανέφερε.

Οι οικονομικές διαφορές και οι ισχυρισμοί του 50χρονου

Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών. Ο 50χρονος κτηνοτρόφος υποστηρίζει ότι είχε διαφορές με τον 24χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, του ζητούσε επανειλημμένα χρήματα και τον απειλούσε.

Κατά την προανακριτική του κατάθεση, ο κατηγορούμενος περιέγραψε τη συνάντηση που είχε με τον νεαρό στο μαντρί του, το βράδυ του Σαββάτου, υποστηρίζοντας ότι φοβήθηκε για τη ζωή του και ότι πυροβόλησε τον 24χρονο προκειμένου να προστατευτεί.

«Δέχτηκα πολλές απειλές από τον 24χρονο. Αυτό το παιδί μου ζητούσε διαρκώς χρήματα. Κάποια στιγμή του είχα πει ότι δεν μπορώ να σου δίνω άλλα χρήματα. Δεν κρύβεται πίσω από όσα έγιναν κάτι πονηρό. Ο 24χρονος μου είπε τηλεφωνικά ότι θα ερχόταν στο χωριό να με συναντήσει γιατί ήθελε να του δώσω χρήματα. Εγώ του είπα ότι αν ήθελε να έρθει να έρθει μέρα.

Δεν υπήρξε επαγγελματική οφειλή. Το Σάββατο γύρω στις 21:00 ο 24χρονος εμφανίστηκε στο μαντρί μου απειλώντας με. Μου ζητούσε χρήματα. Ήμουν μόνος μου, απροστάτευτος και έκανα την ανοησία αυτή από τον φόβο μου. Τον σκότωσα προκειμένου να προστατευτώ. Μετά τον πήρα και τον μετέφερα στο χωράφι όπου και τον έθαψα. Φοβόμουν να πάω στην αστυνομία γιατί φοβόμουν ότι θα με σκοτώσουν οι άνθρωποι από το περιβάλλον του 24χρονου», φέρεται να υποστήριξε.

«Δεν υπήρχε καμία ερωτική σχέση μεταξύ τους»

Ο δικηγόρος του 50χρονου, μιλώντας στο LiveNews ανέφερε: «Το βασικό είναι ότι ήδη έχει ομολογήσει την πράξη του. Έχει υποδείξει στις αρχές, την τοποθεσία που βρισκόταν το όπλο με το οποίο πυροβόλησε τον Βούλγαρο και σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε ακόμα αυτή τη στιγμή να βοηθήσουμε όσο γίνεται τις δικαστικές αρχές να καταλήξει στα αίτια και τα κίνητρα.

Βασική δήλωση του κατηγορουμένου είναι ότι δεν υπήρχε καμία ερωτική σχέση μεταξύ τους. Αυτό το ξεκαθαρίζει. Μου το έχει πει πολλές φορές να το δηλώσω. Ούτε υπάρχει κάποιο στοιχείο στη δικογραφία. Δεν υπάρχει κάποιο έγκλημα πάθους όπως ακούγεται. Είναι καθαρά οικονομικοί οι λόγοι. Το λέει από την πρώτη στιγμή σε όλες του τις καταθέσεις, από τη στιγμή που προφανώς ομολόγησε. Οι πιέσεις του 24χρονου είχαν φτάσει σε αφόρητο επίπεδο. Υπήρχαν συναισθηματικές πιέσεις. Υπήρχαν ταυτόχρονα και πιέσεις στο επαγγελματικό επίπεδο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ακριβώς μια σχέση εργοδότη – εργαζομένου. Υπήρχε μια συνεργασία, δούλευαν μαζί».

Το χρονικό της δολοφονίας στη Δράμα

Τα ίχνη του 24χρονου είχαν χαθεί στις 21 Νοεμβρίου από το Περιθώρι Δράμας, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του. Από την πρώτη φάση των ερευνών, οι αστυνομικοί εστίασαν στον 50χρονο κτηνοτρόφο, καθώς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είχε συναντήσει τον νεαρό.

Το βαν του 24χρονου εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στο Κάτω Νευροκόπι τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Στο εσωτερικό του δεν βρέθηκαν τα προσωπικά του έγγραφα, ενώ το κινητό του τηλέφωνο παρέμενε απενεργοποιημένο από το βράδυ του Σαββάτου.

Καθώς οι έρευνες προχωρούσαν και τα στοιχεία συγκεντρώνονταν, ο 50χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει τον νεαρό, αποκαλύπτοντας παράλληλα στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε αποκρύψει τη σορό του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, το έγκλημα σημειώθηκε στο μαντρί του, όπου πυροβόλησε τον 24χρονο με καραμπίνα στο στήθος. Στη συνέχεια, μετέφερε τη σορό με το αυτοκίνητο του θύματος και την έθαψε σε αγροτική έκταση.

Το πτώμα εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης σε χωράφι στην ευρύτερη περιοχή της Δράμας, έπειτα από την υπόδειξη του σημείου από τον κατηγορούμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος είχε προετοιμάσει την ταφή, καθώς φέρεται να είχε σκάψει τον λάκκο περίπου έναν μήνα πριν από τη δολοφονία. Μετά το έγκλημα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πέταξε την καραμπίνα και το κινητό τηλέφωνο του θύματος σε ποτάμι.

Στην υπόθεση ενεπλάκη και ο 23χρονος ανιψιός του κτηνοτρόφου, ο οποίος προσήχθη από τις Αρχές και εξετάστηκε για ενδεχόμενη υπόθαλψη, καθώς ο 50χρονος φέρεται να του ζήτησε να τον μεταφέρει από το σημείο όπου είχε αφήσει το βαν του θύματος.

Ο 50χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, με στόχο να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η δολοφονία, αλλά και όσα ακολούθησαν την εγκληματική ενέργεια.

Διαβάστε επίσης