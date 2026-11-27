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Πυρά κατά της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε ο Νίκος Πλακιάς για τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, ο οποίος σήμερα βρέθηκε στο Εφετείο, όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Σε ανάρτησή του, ο Νίκος Πλακιάς - πατέρας της Χρύσας και της Θώμης που σκοτώθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών - χαρακτηρίζει την απόφαση για τον πρώην υπουργό Μεταφορών «προδιαγεγραμμένη».

«Η απόφαση για τον Καραμανλή είναι ήδη προδιαγεγραμμένη. Αθώος!!! Αν ανατρέξετε πίσω την άνοιξη του 25 θα δείτε ποιοι συνέβαλαν σε αυτήν. Είναι όλα εκεί γραμμένα απλώς πάρτε τα κομμάτι κομμάτι και θα δείτε τους υπεύθυνους αυτής», έγραψε ο Νίκος Πλακιάς.

Στη συνέχεια εξηγεί πως «σύμφωνα με την ΝΔ ο Καραμανλής θα πρέπει να ερευνηθεί μόνο αν είχε σκοπό πρόκλησης οικονομικής βλάβης τον ΟΣΕ . Δηλαδή παράβαση καθήκοντος. Ακόμα και αν παραπεμφθεί από τον ανακριτή ή το ειδικό δικαστήριο για άλλες κατηγορίες αυτή η απόφαση θα γυρίσει πίσω στην βουλή η οποία σίγουρα θα πει: Εμείς έχουμε αποφανθεί για το συγκεκριμένο οπότε δεν αλλάζει τίποτα . Ακόμα και με αλλαγή κυβέρνησης και με αλλαγή νόμου αυτή η απόφαση δεν θα έχει αναδρομική βάση οπότε πάλι δεν ακουμπάει τον Καραμανλή».

«Οπότε μην πανηγυρίζετε για το αν πέρασε την πόρτα από πίσω ή μπροστά. Να κοιτάτε ότι θα γυρίζει πάντα σπίτι του και δεν θα πάει φυλακή ποτέ . Ελπίζω όλοι εκείνοι που συνέβαλαν σε αυτήν την αθώωση να κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και να κάνουν την αυτοκριτική τους», καταλήγει ο Νίκος Πλακιάς.

Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, που ήταν υπουργός Μεταφορών όταν έγινε το δυστύχημα, προσήλθε σήμερα αυτοπροσώπως στο Εφετείο και ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.

Σημειώνεται πως ο Κώστας Αχ. Καραμανλής κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος.

Η έρευνα αφορά σε πράξεις και παραλείψεις του πρώην υπουργού σε σχέση με την εποπτεία του ΟΣΕ και της Hellenic Train - που οδήγησαν στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

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