Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2026

Την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, ο κόσμος της «Μουργέλας» μεταφέρεται στη σκηνή του Άλσους λάιβ, σε μια ιδιαίτερη μουσική παράσταση γεμάτη θεατρικό νεύρο, χιούμορ και αυθεντικό λαϊκό συναίσθημα.

Η «Μουργέλα» είναι ένας δίσκος με ζωντανό χαρακτήρα και έντονη μουσική ποικιλία· ένα ανθολόγιο ελληνικής λαϊκής μουσικής, όπου το χασάπικο, το μπολερό, το τσα-τσα, το ζεϊμπέκικο και η βαλκανική ρούμπα συνυπάρχουν οργανικά. Με επιρροές που ξεκινούν από τον Ζαμπέτα, τον Δέλια και τον Μουφλουζέλη, περνούν από το θεατρικό νεύρο του Κραουνάκη και τη λαϊκή στόφα του Στράτου Διονυσίου και φτάνουν μέχρι την ψυχεδελική ελευθερία του Tom Waits, τα δώδεκα τραγούδια του δίσκου ξεδιπλώνονται σαν σκηνές μιας παράξενης, αλλά βαθιά οικείας επιθεώρησης. Ηχογραφημένη ζωντανά στο Στούντιο Αχός τον Οκτώβριο του 2025 χωρίς μετρονόμο και με όλους τους μουσικούς στην ίδια αίθουσα, η «Μουργέλα» χτίζει τον κόσμο της πάνω σε βιωμένα κοινά βαλκανικά και μεσογειακά ακούσματα. Με αληθινές ιστορίες, τρυφερότητα, σκιές και στιγμές σκοτεινής ειρωνείας, μιλά για το σήμερα, εκεί όπου το κωμικό και το τραγικό συνυπάρχουν και η φθορά δεν ακυρώνει τη δυνατότητα της συγκίνησης.

Στη σκηνή του Άλσους λάιβ, ο Παναγιώτης Κούκας, η Λένα Κιτσοπούλου και ο Άγγελος Αγγέλου, μαζί με τον Σωτήρη Μανίκα στις παρλάτες και τους μουσικούς που συμμετείχαν στην ηχογράφηση του δίσκου, επιστρέφουν στις μουσικές ρίζες της «Μουργέλας». Μια ζωντανή συνάντηση του προσωπικού ήχου των καλλιτεχνών με το ελληνικό τραγούδι, δημιουργώντας έναν ενδιάμεσο χώρο όπου η ελληνική μουσική, περνώντας μέσα από τις φθορές και τις μεταμορφώσεις της, εξακολουθεί να αναπνέει, να θυμάται και να μιλά για αυτό που είμαστε τώρα. Η «Μουργέλα» ακριβώς εκεί ξαπλώνει πάνω σε μία άμμο αντιθέσεων που δεν χρειάζεται να λυθούν.

Ένα αυθεντικό λαϊκό πρόγραμμα με θεατρική ψυχή, η «Μουργέλα» έρχεται στο Άλσος λάιβ την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου για μία και μοναδική βραδιά, καλώντας το κοινό σε μια ζωντανή μουσική συνάντηση γεμάτη ένταση, συναίσθημα, απρόοπτα και την ατόφια ενέργεια μιας μπάντας που παίζει χωρίς δίχτυ ασφαλείας.

Μουσικοί:

Θάνος Ʃταυρίδης - Ακορντεόν

Θεοδωρής Πετρόπουλος - Μπουζούκι

Μάνος Καλπάκης - Μπουζούκι

Φίλιππος Φασούλας - Κλαρίνο

Νίκος Κόχυλας - Βιολί

Μάριος Μαυριανός - Κιθάρες

Δημήτρης Κουλεντιανός - Κοντραμπάσο

Άγγελος Πολυχρόνου - Κρουστά

Συντελεστές:

Στίχοι - Σωτήρης Μανίκας

Μουσική - Παναγιώτης Κούκας

Ενορχήστρωση - Ηλίας Καμπάνης

Πληροφορίες:

Άλσος λάιβ: Ευελπίδων 4, Πεδίον του Άρεως, Κυψέλη

Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487

Ώρα έναρξης: 20:30

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/i-mourgela-zontana-sto-alsos-laib/

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