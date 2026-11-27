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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακοινώσει ότι είναι διατεθειμένος να αναλάβει δεύτερος την πρωθυπουργία, στο πλαίσιο συμφωνίας εκ περιτροπής άσκησης της εξουσίας με τον πρόεδρο του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Την πληροφορία μετέφεραν την Παρασκευή πηγές στην εφημερίδα The Jerusalem Post.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Νετανιάχου αναμένεται να παρουσιάσει την απόφασή του ως κίνηση «για την ασφάλεια του Ισραήλ». Μία από τις πηγές ανέφερε μάλιστα ότι η σχετική ανακοίνωση θα μπορούσε να γίνει ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Την ίδια ημέρα, ωστόσο, ο Άιζενκοτ υποστήριξε ότι το Λικούντ δεν έχει επιδείξει πραγματική πρόθεση να προχωρήσει στον σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας με βάση το πλαίσιο που ο ίδιος έχει προτείνει.

«Δύο εβδομάδες και πέντε συναντήσεις αποτελούν επαρκές χρονικό διάστημα για να είχε ήδη επιτευχθεί συμφωνία, εάν υπήρχε πραγματική βούληση», έγραψε ο Άιζενκοτ.

«Η ενότητα δεν είναι μια συζήτηση για τις υπουργικές θέσεις ή για το ποιος θα αναλάβει πρώτος την πρωθυπουργία. Είναι μια συζήτηση ουσίας και αξιών. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, το Λικούντ δεν έχει δείξει καμία διάθεση να σημειωθεί πρόοδος σε οποιοδήποτε ουσιαστικό ζήτημα», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής του Yashar υπογράμμισε επίσης ότι η πόρτα των διαπραγματεύσεων παραμένει ανοιχτή, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

«Εάν το Λικούντ επιθυμεί πραγματικά και ειλικρινά να αλλάξει πορεία και είναι έτοιμο να λάβει τολμηρές αποφάσεις με αίσθημα ηγετικής ευθύνης, η πόρτα παραμένει ανοιχτή», ανέφερε.

Άιζενκοτ: «Οι συνομιλίες βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή»

Ο Γκάντι Άιζενκοτ έθεσε ευθέως το ερώτημα εάν το Λικούντ προτίθεται να προχωρήσει σε ουσιαστική διαπραγμάτευση ή εάν επιχειρεί απλώς να κερδίσει χρόνο.

«Το Λικούντ κατευθύνεται προς σοβαρές διαπραγματεύσεις και μια συνεργασία που προϋποθέτει συμβιβασμούς ή απλώς διατηρεί τα προσχήματα, ακολουθώντας μια στρατηγική κωλυσιεργίας;», διερωτήθηκε στην ανακοίνωσή του.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ακούει τους πολίτες που ζητούν τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, ξεκαθάρισε όμως ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε ένα κυβερνητικό σχήμα χωρίς ουσιαστικές αλλαγές.

Όπως τόνισε, το να περιοριστεί στον ρόλο μιας απλής «σφραγίδας επικύρωσης» μιας ακόμη κυβέρνησης υπό τον Νετανιάχου, ιδιαίτερα μετά την 7η Οκτωβρίου και τα γεγονότα των τελευταίων τεσσάρων ετών, θα συνιστούσε προδοσία της εμπιστοσύνης των πολιτών.

«Το να λειτουργήσουμε απλώς ως σφραγίδα επικύρωσης μιας ακόμη κυβέρνησης υπό τον Νετανιάχου, ιδιαίτερα μετά την 7η Οκτωβρίου και όσα συνέβησαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σαν να μην πραγματοποιήθηκαν εκλογές ή σαν να μην έχει χαθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, συνιστά προδοσία απέναντι σε μια κοινωνία που απαιτεί αλλαγή», υπογράμμισε.

«Για να είμαι σαφής: ήμασταν διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε συμβιβασμούς, πραγματικούς και ουσιαστικούς συμβιβασμούς, παρότι δεν είχαμε καμία υποχρέωση να το κάνουμε», πρόσθεσε.

Οι προσπάθειες Νετανιάχου για κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει απευθύνει επανειλημμένα εκκλήσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, αφότου ο πολιτικός συνασπισμός του έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία από το αντίπαλο μπλοκ υπό τον Άιζενκοτ, μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Την Τετάρτη, οι διαπραγματευτικές ομάδες του κόμματος Yashar και του Λικούντ συναντήθηκαν εκ νέου, συνεχίζοντας τις συνομιλίες για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης ενότητας μεταξύ των δύο πολιτικών συνασπισμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Maariv, ο συνασπισμός του Άιζενκοτ επιδιώκει να ολοκληρώσει, να υπογράψει και να καταθέσει στην Κνεσέτ όλες τις συμφωνίες κυβερνητικής συνεργασίας έως την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου ή το αργότερο έως την Τετάρτη.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό αφήνει στα κόμματα λιγότερο από μία εβδομάδα για να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις.

Στις εκκρεμότητες περιλαμβάνεται και η συμφωνία κυβερνητικής συνεργασίας με το κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά (United Torah Judaism - UTJ), με τις σχετικές συνομιλίες να διεξάγονται παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των υπόλοιπων κομμάτων του συνασπισμού.

Παρά την πρόοδο που έχει καταγραφεί στις διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού, στελέχη του μπλοκ της αλλαγής εκφράζουν φόβους ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις εναπομείνασες ημέρες για να εμποδίσει τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης.

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