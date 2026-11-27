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Ποιος τράβηξε το βίντεο με τον εκτός ορίων καβγά Στραβελάκη – Παπακωστοπούλου; Το εν λόγω ερώτημα απασχολεί τη διοίκηση του OPEN εδώ και ημέρες.

Από το απόγευμα της Τρίτης, όταν το επίμαχο βίντεο ανέβηκε στα social media, το σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών του σταθμού, αλλά και η διεύθυνση του καναλιού, επιδόθηκαν σε εξονυχιστικές έρευνες για τον εντοπισμό του εργαζομένου που κατέγραψε το περιστατικό.

«Το βίντεο το τράβηξε κάποιος κακόβουλος από το κανάλι ο οποίος και θα εντοπιστεί. Είναι ντροπή κάποιος, που δουλεύει εδώ, να μη σέβεται ούτε τη δική μας δουλειά ούτε και τη δική του και να εκμεταλλεύεται μία ανθρώπινη στιγμή που είχαμε. Eίναι κακουργηματική πράξη», ανέφερε ο Νίκος Στραβελάκης στον αέρα του «10 Παντού», λίγο πριν αγκαλιάσει τη συμπαρουσιάστριά του επιχειρώντας να υποβαθμίσει την ένταση με τη φράση «αυτά συμβαίνουν».

Λίγες ώρες αργότερα και προτού γίνει γνωστό αν ο σταθμός είχε εντοπίσει τον άνθρωπο που τράβηξε το βίντεο, η αρχισυντάκτρια της εκπομπής Βάσω Μητρομάρα τέθηκε εκτός OPEN.

Σε ανάρτησή της, η ίδια υποστήριξε ότι υπέβαλε την παραίτησή της, χωρίς ωστόσο να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στο πρόσωπο που κατέγραψε το επίμαχο βίντεο. Νωρίτερα, την Πέμπτη, βέβαια, είχε διαψεύσει δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία είχε υποβάλει την παραίτησή της.

Το ερώτημα, επομένως, παραμένει: Απομακρύνθηκε από τον σταθμό ή παραιτήθηκε με δική της πρωτοβουλία; Μέχρι στιγμής, δεν έχει δοθεί επίσημη απάντηση, ωστόσο μία ανακοίνωση του καναλιού την Παρασκευή «αδειάζει» τη δημοσιογράφο.

«Το OPEN στοχοποιήθηκε εξαιτίας μίας παράνομης και απόλυτα αντιδεοντολογικής ενέργειας συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής “10 Παντού”, που κατέγραψε στο control room και, στη συνέχεια, κοινοποίησε σε πολλούς παραλήπτες, μία λογομαχία μεταξύ των δύο παρουσιαστών-δημοσιογράφων, η οποία έλαβε χώρα εκτός αέρα, στο διάλειμμα της εκπομπής. Η ενδελεχής εσωτερική έρευνα οδήγησε σε ασφαλή συμπεράσματα. Σε συνέχεια αυτής, η σύμβαση του συντελεστή της εκπομπής καταγγέλθηκε από τον σταθμό», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

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