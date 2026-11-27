Ρέθυμνο: Μαθητές πιάστηκαν στα χέρια μπροστά σε συνομηλίκους τους - Βίντεο
Το περιστατικό συνέβη σε δημοτικό πάρκο στο Ρέθυμνο
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Συμπλοκή μεταξύ μαθητών σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, ο οποίος μάλιστα καταγράφηκε σε βίντεο από άλλους συνομήλικούς τους.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που παραθέτει το Flashnews.gr, το περιστατικό συνέβη σε δημοτικό πάρκο στο Ρέθυμνο, όπου μαθητές πιάστηκαν στα χέρια.
Το περιστατικό παρακολούθησαν δεκάδες άλλοι συνομήλικοί τους, οι οποίοι κρατώντας τα κινητά τους στο χέρι, βιντεοσκοπούσαν τη συμπλοκή, γελούσαν και φώναζαν.
Σύμφωνα με το ίδιο ειδησεογραφικό μέσο, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο συγκεκριμένο πάρκο, καθώς στο παρελθόν έχει επέμβει και η αστυνομία.
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