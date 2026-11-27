Είναι στιγμές που η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο αρρωστημένη φαντασία. Μερικές φορές οι στιγμές αυτές είναι πολλές και η χρονική αλληλουχία τέτοια που λες και προσπαθεί να μας αναγκάσει να καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται για μια προσωρινή ανωμαλία. Ούτε για... στιγμιαίο λάθος.

Εβδομάδες τώρα μαθαίνουμε για υποθέσεις διαφθοράς. Τέρατα και σημεία αποκαλύπτονται. Η αλυσίδα με τις πιτσαρίες που τα προϊόντα της πωλούνταν πολύ κάτω από τις τιμές του ανταγωνισμού και τελικά φοροδιέφευγε. Με το πρόσχημα ότι κερνούσε πίτσες έπαιρνε το μετρητό εκείνων που πλήρωναν με χαρτονομίσματα και δεν απέδιδε φόρους, ούτε και τον ΦΠΑ.

Η αλυσίδα με τους φούρνους που επίσης φοροδιέφευγε και κατάφερνε να κρύβει χρήματα που θα έπρεπε να αποδίδονται στα κρατικά ταμεία. Και ο ιδιοκτήτης της κατηγορείται ότι μεταξύ άλλων είχε καταφέρει να αποκτήσει δεκάδες ακίνητα-φιλέτα στη Μύκονο, να εκμεταλλεύεται επί χρόνια πανέμορφες παραλίες στη Ρόδο όπου τοποθετούσε τα γνωστά ομπρελοκαθίσματα, με ένα απλό κόλπο: Προσέφερε μεγαλύτερο ενοίκιο από τους ανταγωνιστές, όμως τυχαία κάθε χρόνο οι εταιρείες του πτώχευαν προτού καταβληθεί το αντίτιμο στο δήμο. Και την άλλη χρονιά πάλι μια άλλη εταιρεία με αφανή μέτοχο τον ίδιο κατηγορούμενο ξανακέρδιζε τον διαγωνισμό, έβαζε τα ομπρελοκαθίσματα, εισέπρατε το αντίτιμο απ' τους λουόμενους αλλά βαρούσε διάλυση προτού αποπληρωθούν τα ενοίκια στο δημόσιο.

Η κινηματογραφική ταινία «η μέρα της μαρμότας» μοιάζει σχεδόν ανέμπνευστη μπροστά στη μηχανή που είχε στηθεί σε τόσα και τόσα πεδία της οικονομικής ζωής.

Το κύκλωμα με τους πάνω από τους 1.200 εμπλεκόμενους στη Θεσσαλονίκη που χρησιμοποιούσε μπροστινούς, αχυρανθρώπους, ακόμη και νεκρούς σαν ενδιάμεσους για να ανοιγοκλείνει καφετέτιες, μπαρ, εστιατόρια με εικονικούς ιδιοκτήτες που αμείβονταν με λιγότερα από 1.000 ευρώ για να εξυπηρετούν τους βασικούς κατηγορούμενους.

Και τώρα η υπόθεση με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Που ξεδιπλώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έπειτα από καταγγελίες δημάρχων και ανταγωνιστών της εταιρείας που τοποθετούσε τις φαραωνικές κατασκευές. Τιμολογούσαν κάθε ένα από τα σπιτάκια τρεις φορές παραπάνω, γύρω στις 300.000 ευρώ και κατηγορούνται πως δεν έκαναν ανακύκλωση όπως είχε συμφωνηθεί και γι΄αυτό έπεφτε το ευρωπαϊκό χρήμα σε μια μαύρη τρύπα.

Εκβίαζαν κάποιοι τους δήμους ότι θα τους κόψουν τα κονδύλια από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» αν δεν αποκτήσουν σπιτάκια ανακύκλωσης;

Σύμφωνοι, δίκιο έχει όποιος υπενθυμίζει ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είτε πρόκειται για κατηγορούμενο εκδότη, είτε για ιδιοκτήτη πιτσαρίας που έκλεβε το κράτος, ή για επιχειρηματία που φόρτωνε τα χρέη σε αχυρανθρώπους και ετοιμοθάνατους και όποτε γούσταρε έκλεινε το ΑΦΜ και άνοιγε άλλη εταιρεία στο ίδιο κτίριο χωρίς να τρέχει κάστανο.

Μήπως όμως η διαφθορά δεν είναι απλώς μια εξαίρεση αλλά ο κανόνας;

Δείτε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ και ξεχείλωσε στα χρόνια της διακυβέρνησης από τη ΝΔ. Για να εισπράττουν τις προβλεπόμενες κοινοτικές επιδοτήσεις για το ζωικό κεφάλαιο και τα βοσκοτόπια, λίγο ήθελαν οι εμπλεκόμενοι και θα ξεπερνούσαν και τη Νέα Ζηλανδία όπου αντιστοιχούν περίπου 5 πρόβατα σε κάθε κάτοικο. Συμπτωματικά, λίγο μετά την εκρίζωση του κυκλώματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ ξέσπασε η ευλογιά και ο αφθώδης πυρετός και χιλιάδες ζώα θανατώθηκαν. Και πια είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιος την άκρη ή να καταφέρει να διασταυρώσει τις ακριβείς διαστάσεις του σκανδάλου, τον πραγματικό αριθμό των εμπλεκομένων και να αποφανθεί με βεβαιότητα πόσα ήταν τα μεταφερόμενα κοπάδια, πόσα ζώα πραγματικά υπάρχουν στην Ελλάδα και τι γίνεται με την κτηνοτροφία.

Γενικώς ένα χάος. Είπε πριν λίγα 24ωρα ο πρωθυπουργός ότι το βαθύ κράτος δεν έχει ακόμα πλήρως ξεριζωθεί. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που θα διαφωνήσει σ' αυτό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Γιατί έχει φτάσει η κατάσταση να θυμίζει το «ο κλέψας του κλέψαντος»; Τόσες αδιάφθορες υπηρεσίες και τόσοι πολλοί διεφθαρμένοι; Τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση; Να ενταχθούν οι μισοί δημόσιοι υπάλληλοι σε εφορίες/ πολεοδομίες/ αστυνομία/ ένοπλες δυνάμεις/ δικαιοσύνη σε υπηρεσίες αδιάφθορων για να παρακολουθούν τους άλλους μισούς αν κλέβουν;

Στην υπόθεση με τα παράνομα οδοιπορικά/ καταλύματα/ διαμονητήρια/ εισιτήρια για ταξίδια εκτός έδρας που αφορά στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων -το σκανδαλάκι έσκασε αυτή την εβδομάδα, αν το χάσατε- είναι χιλιάδες οι εμπλεκόμενοι και 12.000 σελίδες το διαβιβαστικό της υπόθεσης! Πότε θα ερευνηθεί η υπόθεση; Πώς θα προλάβουν οι δικαστές να ψάξουν πριν την παραγραφή;

Μήπως είναι καιρός να κοιταχτεί ολόκληρη η κοινωνία μας στον καθρέπτη; Από τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν δηλώνουν το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων τους επειδή πληρώνονται με μαύρα, μέχρι τους δημοσίους υπαλλήλους που κάνουν ότι εργάζονται επειδή το κράτος κάνει ότι τους πληρώνει και όλους μαζί που κάνουμε σαν να παίζουμε σε remake των ακάλυπτων περιμένοντας να ροκανίσουμε το ευρωπαϊκό χρήμα και όταν μας ανακαλύπτουν καταγγέλουμε ανθρωποφαγία των αντιπάλων;

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