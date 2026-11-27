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Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν πλούσια τραπέζια με καλό φαγητό. Τις περισσότερες φορές, όμως, καταλήγουμε να νιώθουμε φουσκωμένοι και να έχουμε υπνηλία, χωρίς να μπορούμε να απολαύσουμε την υπόλοιπη ημέρα.

Το Harpers Bazaar δημοσίευσε τις συμβουλές διατροφολόγου μετά από ένα πλούσιο γεύμα. Το κλειδί είναι σε ένα σύντομο περπάτημα αμέσως μετά, το οποίο μπορεί να βελτιώσει τον μεταβολισμό, να ρυθμίσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και να βοηθήσει στην πέψη του φαγητού.

«Το να κάθεσαι για λίγο μετά το φαγητό δεν είναι από μόνο του επιβλαβές, αλλά η παρατεταμένη, αδιάκοπη καθιστική στάση μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη απόκριση του σακχάρου στο αίμα μετά το γεύμα, σε σύγκριση με σύντομους περιπάτους», ανέφερε η Elizabeth Sharp Edens, γιατρός εσωτερικής ιατρικής και ιατρικής παχυσαρκίας, επαγγελματίας λειτουργικής ιατρικής και ιδρύτρια της HMW Method.

Ο πιο απλός και δωρεάν τρόπος να μειωθεί η γλυκόζη

Μία μετα-ανάλυση του 2022 στο περιοδικό Sports Medicine διαπίστωσε ότι ο περίπατος χαμηλής έντασης μείωσε τη γλυκόζη μετά το γεύμα κατά σχεδόν 17%. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι τα διαλείμματα σε όρθια στάση μετά τα γεύματα μείωσαν τις απότομες αυξήσεις της γλυκόζης κατά 9,5% κατά μέσο όρο. Έρευνες δείχνουν ότι οποιοσδήποτε τύπος κίνησης μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα γλυκόζης.

Ενώ πολλοί βασίζονται σε συμπληρώματα, το περπάτημα αποτελεί έναν εύκολο, απλό (και δωρεάν) τρόπο για να βελτιώσετε την πέψη και να αποτρέψετε τις απότομες πτώσεις του σακχάρου στο αίμα. «Ακόμη και δύο έως πέντε λεπτά μετά το γεύμα μπορούν να βοηθήσουν, ιδανικά πριν από την κορύφωση της γλυκόζης, που συνήθως συμβαίνει 60 έως 90 λεπτά μετά το φαγητό», προσθέτει ο Κίραν Κρίσναν, ερευνητής μικροβιολόγος, ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής του Biome Learning Center, καθώς και σημαντικός εμπειρογνώμονας της Dose.

Ο Κρίσναν προσθέτει ότι το περπάτημα μπορεί να βοηθήσει και στην αίσθηση της υπερβολικής πληρότητας, αφού βοηθάει το έντερο. Σύμφωνα με μία μελέτη, το αργό περπάτημα μετά το γεύμα μειώνει σημαντικά το χρόνο που χρειάζεται το στομάχι για να αδειάσει το μισό περιεχόμενό του. «Για άτομα που έχουν τάση για φούσκωμα, το ήπιο περπάτημα μείωσε τη συγκράτηση εντερικών αερίων από 45% σε 24% και ανακούφισε τα συμπτώματα», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο Κρίσναν δήλωσε ότι μελέτες δείχνουν μειωμένα επίπεδα LDL χοληστερόλης και βελτιωμένη ηπατική λειτουργία σε όσους περπατούν μετά τα γεύματα.

Ο ρόλος της βαρύτητας

«Και φυσικά υπάρχει και η παλιά καλή βαρύτητα», λέει η Κέιτλιν Χόσμερ, διπλωματούχος διαιτολόγος με έδρα το Μέιν και συνιδρύτρια της MenoPantry. «Η βαρύτητα βοηθά επίσης, και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το περπάτημα μπορεί να βοηθήσει άτομα που αισθάνονται δυσάρεστη αίσθηση πληρότητας ή παρουσιάζουν παλινδρόμηση μετά τα γεύματα», εξηγεί. «Η ήπια κίνηση και η διατήρηση της όρθιας στάσης βοηθούν την τροφή να μετακινηθεί από το στομάχι και να προχωρήσει κατά μήκος του πεπτικού σωλήνα.»

Δέκα λεπτά δεν είναι πολύς χρόνος, αλλά οι μελέτες δείχνουν ότι είναι εξίσου αποτελεσματικά με έναν μακρύτερο περίπατο. Μια μελέτη του 2025 που δημοσιεύθηκε στο PubMed Central διαπίστωσε ότι ένας περίπατος 10 λεπτών μείωσε τα επίπεδα γλυκόζης κατά 6%, ενώ ένας περίπατος 30 λεπτών τα μείωσε κατά 5%, πράγμα που σημαίνει ότι αρκούν μόλις 10 λεπτά περπατήματος για να μειωθεί η απότομη αύξηση της γλυκόζης μετά το γεύμα. Αν μπορείτε να περπατήσετε για 30 λεπτά, μια ώρα ή ακόμα και περισσότερο, αυτό είναι υπέροχο. Αλλά και μόλις 10 λεπτά μπορούν να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα.

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το πόσο γρήγορα αρχίζετε να κινείστε. «Η γλυκόζη συνήθως φτάνει στο αποκορύφωμά της 60 έως 90 λεπτά μετά το φαγητό, και η κίνηση πριν από αυτό το αποκορύφωμα είναι αυτό που μετριάζει την απότομη αύξηση», λέει η Χόσμερ. «Ο περίπατος ενεργοποιεί τους μυς σας ακριβώς τη στιγμή που η γλυκόζη από το γεύμα εισρέει στην κυκλοφορία του αίματος.»

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι το καλύτερο είναι το περπάτημα να ακολουθεί το μεγαλύτερο και πιο πλούσιο σε υδατάνθρακες γεύμα της ημέρας, αν και το ιδανικό είναι μετά από κάθε γεύμα.

Βόλτα στον διάδρομο του γραφείου

Η Χόμσερ εξηγεί ότι οι βόλτες της μπορεί να διαρκούσαν μισή με μία ώρα, όμως καθώς ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα εργασίας, έπρεπε να μειωθούν σε χρόνο. «Όταν ήμουν σε δύσκολη θέση, σηκωνόμουν και περπατούσα στον όροφο του γραφείου, ενώ στο σπίτι έκανα «air squats», τα οποία ενεργοποιούν τους ίδιους μεγάλους μυς των ποδιών με το περπάτημα και μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικά με έναν περίπατο μετά το γεύμα».

«Μπορεί να φαίνεται περίεργο να προγραμματίζεις χρόνο για περπάτημα μετά από κάθε γεύμα, αλλά τα οφέλη που έχω παρατηρήσει ξεπερνούν κάθε ενόχληση ή αμηχανία. Έχω λιγότερες πτώσεις ενέργειας μετά το φαγητό, ενώ παλαιότερα ένιωθα λήθαργο μετά από κάθε γεύμα. Έχω επίσης παρατηρήσει βελτίωση στην πέψη.

Επίσης, δεν πρέπει να το βλέπετε ως κάτι αποθαρρυντικό ή σαν αγγαρεία. «Ο περίπατος μετά το δείπνο δεν είναι προπόνηση. Είναι ένας τρόπος να βοηθήσετε το σώμα σας να αφομοιώσει το γεύμα», εξηγεί.

«Ο μόνος πραγματικά “λάθος τρόπος” είναι να τον παραλείψεις επειδή πιστεύεις ότι πρέπει να είναι μακρύς ή τέλειος. Συχνά λέω ότι κάτι είναι καλύτερο από το τίποτα, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση. Ακόμη και λίγα λεπτά περπατήματος, που ξεκινούν αμέσως μετά το φαγητό, μπορούν να μετριάσουν την αύξηση του σακχάρου στο αίμα και μπορεί να βοηθήσουν και την πέψη σου.»

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