Σύμφωνα με μια μικρή τυχαιοποιημένη μελέτη, αρκετοί σύντομοι περίπατοι κατανεμημένοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ενδέχεται να βελτιώνουν ορισμένους δείκτες ρύθμισης της γλυκόζης στο αίμα περισσότερο απ’ ό,τι ένας ενιαίος, μεγάλος περίπατος αντίστοιχης συνολικής διάρκειας.

Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν μεταφράστηκε σε χαμηλότερο μέσο όρο σακχάρου στο αίμα ή σε αυξημένη ευαισθησία στην ινσουλίνη, μια σημαντική διάκριση που συχνά διαφεύγει της προσοχής πίσω από τους εντυπωσιακούς τίτλους των ειδήσεων.

Πώς συνέκριναν οι ερευνητές τις δύο αυτές πρακτικές περπατήματος;

Στην μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Obesity, οι ερευνητές παρακολούθησαν 30 ενήλικες (με μέση ηλικία τα 34 έτη), οι οποίοι ακολουθούσαν καθιστική ζωή και ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Τους χώρισαν σε δύο ομάδες με βάση το πρόγραμμα περπατήματος που ακολουθούσαν:

Ένας συνεχόμενος περίπατος: 45 λεπτά γρήγορου/έντονου περπατήματος σε μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Συχνά διαλείμματα περπατήματος: Περίπατοι διάρκειας περίπου 5 λεπτών, κατανεμημένοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας (περίπου ανά ώρα).

Και στις δύο ομάδες, ο στόχος ήταν να συμπληρώσουν 45 λεπτά περπατήματος ημερησίως, επί 5 ημέρες την εβδομάδα, για διάστημα 6 εβδομάδων. Για την ομάδα των σύντομων περιπάτων προβλέπονταν δέκα ευκαιρίες για περπάτημα μέσα στην ημέρα, ώστε να υπάρχει περιθώριο αναπλήρωσης σε περίπτωση που κάποιο διάλειμμα παραλειπόταν ή ήταν μικρότερης διάρκειας. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να διατηρήσουν τις συνήθειες διατροφής τους ως είχαν.

Η συνολική σωματική δραστηριότητα και η ενεργειακή δαπάνη παρουσίασαν παρόμοιες μεταβολές και στις δύο ομάδες. Ωστόσο, μόνο στην ομάδα που έκανε διαλείμματα περπατήματος παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των παρατεταμένων περιόδων καθιστικής στάσης.

Τι ακριβώς άλλαξε στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα;

Οι ερευνητές μέτρησαν τη γλυκόζη με δύο τρόπους: μέσω εργαστηριακής δοκιμασίας ανοχής στη γλυκόζη και μέσω φορητών αισθητήρων που κατέγραφαν τα επίπεδα γλυκόζης κατά την καθημερινή δραστηριότητα.

Η ομάδα των σύντομων περιπάτων παρουσίασε πιο ευνοϊκές μεταβολές στην εργαστηριακή ανοχή στη γλυκόζη, καθώς και μικρότερη διακύμανση στα επίπεδα γλυκόζης που κατέγραφαν οι αισθητήρες:

Ο χρόνος κατά τον οποίο τα επίπεδα γλυκόζης παρέμεναν εντός του εύρους που όρισε η μελέτη (70–140 mg/dL) αυξήθηκε από το 82% στο 94% .

. Στην ομάδα του συνεχόμενου περπατήματος, το ποσοστό αυτό μεταβλήθηκε από το 89% στο 80%.

Τα στοιχεία αυτά χρήζουν διευκρίνισης:

Η βελτίωση στην ομάδα των σύντομων περιπάτων προήλθε κυρίως από την μείωση των περιπτώσεων χαμηλών επιπέδων γλυκόζης, και όχι από την μείωση των κορυφώσεων (αιχμών) της γλυκόζης.

Οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν στατιστικά σημαντική βελτίωση στα μέσα επίπεδα γλυκόζης μεταξύ των ομάδων

Κανένα από τα δύο προγράμματα δεν βελτίωσε σημαντικά την ευαισθησία στην ινσουλίνη σε ολόκληρο το σώμα κατά τη διάρκεια των 6 εβδομάδων της δοκιμής.

Επομένως, η μελέτη ΔΕΝ αποδεικνύει ότι οι 5λεπτοι περίπατοι μειώνουν αξιόπιστα το σάκχαρο στο αίμα, αποτρέπουν τις απότομες αυξήσεις του μετά το φαγητό ή «θεραπεύουν τον διαβήτη».

Γιατί έχει σημασία η τακτική διακοπή της καθιστικής στάσης;

Οι μύες χρησιμοποιούν γλυκόζη κατά τη διάρκεια της κίνησης. Επομένως, η επανειλημμένη, σύντομη ενεργοποίησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ενδέχεται να επηρεάζει τη διαχείριση της γλυκόζης με διαφορετικό τρόπο απ' ό,τι η άσκηση που πραγματοποιείται μία φορά, ακολουθούμενη από πολύωρη καθιστική στάση.

Μια συστηματική ανασκόπηση σχετικά με τα σύντομα διαλείμματα σωματικής δραστηριότητας έδειξε, επίσης, ότι η τακτική διακοπή της καθιστικής στάσης μπορεί να βελτιώσει τις αποκρίσεις της γλυκόζης και της ινσουλίνης μετά τα γεύματα, σε σύγκριση με τη συνεχή καθιστική στάση. Ωστόσο, οι εν λόγω μελέτες εξέτασαν κυρίως τις άμεσες αποκρίσεις, ενώ η νέα έρευνα παρακολούθησε τους συμμετέχοντες για διάστημα 6 εβδομάδων.

Ο ακριβής λόγος για τον οποίο παρατηρήθηκαν διαφορές στα οφέλη, καθώς και το αν αυτά διατηρούνται σε βάθος μηνών ή ετών, παραμένει ασαφής.

Θα πρέπει να αντικαταστήσετε τον καθιερωμένο, μεγάλης διάρκειας περίπατό σας με μικρότερους;

Όχι. Η συγκεκριμένη μελέτη ήταν πολύ μικρή σε κλίμακα και σύντομη σε διάρκεια για να τεκμηριώσει ότι οι πολλαπλοί σύντομοι περίπατοι είναι προτιμότεροι για τη συνολική υγεία. Συμμετείχαν 30 ενήλικες χωρίς διαγνωσμένο χρόνιο νόσημα και όχι άτομα που ακολουθούν θεραπεία για διαβήτη.

Ένας συνεχόμενος, ζωηρός περίπατος εξακολουθεί να συμβάλλει στη συσσώρευση σημαντικής σωματικής δραστηριότητας. Τα σύντομα διαλείμματα περπατήματος είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζονται ως συμπληρωματική δραστηριότητα, ειδικά για άτομα που, κατά τα άλλα, παραμένουν καθιστά το μεγαλύτερο μέρος της εργάσιμης ημέρας.

Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτό το εύρημα στην καθημερινότητά σας;

Εάν εργάζεστε σε γραφείο ή περνάτε πολλές ώρες καθιστοί, ορισμένες πρακτικές αλλαγές περιλαμβάνουν:

Το περπάτημα στον χώρο του σπιτιού ή της εργασίας σας για λίγα λεπτά, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Την κίνηση κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης ή την πραγματοποίηση ενός σύντομου περιπάτου ανάμεσα στις εργασιακές σας υποχρεώσεις.

Τη διατήρηση του καθιερωμένου προγράμματος άσκησής σας, αποφεύγοντας παράλληλα την καθιστική στάση για πολλές συνεχόμενες ώρες.

Εάν έχετε διαβήτη και χρησιμοποιείτε ινσουλίνη ή φαρμακευτική αγωγή, που μπορεί να προκαλέσει χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, συζητήστε με την ιατρική σας ομάδα σχετικά με την παρακολούθηση της γλυκόζης και τις αλλαγές στη σωματική δραστηριότητα.

Συμπέρασμα

Το συμπέρασμα δεν είναι ότι ένας μεγάλος περίπατος είναι αναποτελεσματικός. Σημασία ενδέχεται να έχει το πότε περπατάτε, καθώς και η διάρκεια του περπατήματος: σε μια μικρή μελέτη, τα συχνά διαλείμματα από την καθιστική στάση οδήγησαν σε πιο ευνοϊκές μετρήσεις γλυκόζης, ωστόσο τα μακροπρόθεσμα οφέλη τους παραμένουν ατεκμηρίωτα.

Πηγές: