Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, κατά τη Γενική Απεργία.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς, τραμ, μετρό, ηλεκτρικός και προαστιακός, θα προχωρήσουν σε στάσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό και το τραμ θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του μετρό προς και από το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια αναλυτικά έχουν ως εξής:

Γραμμή 1 μετρό (ΗΣΑΠ): Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00 και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Από Κηφισιά και Πειραιά στις 17:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02.

Γραμμές 2 και 3 του μετρό: Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00 και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 18:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 17:47,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 17:44,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 17:36,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 17:43,

από αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:58,

από Δημοτικό Θέατρο προς αεροδρόμιο στις 16:54.

Τραμ γραμμή 6

Σύνταγμα: Ο πρώτος συρμός προς Πικροδάφνη θα αναχωρήσει στις 10:04 και ο τελευταίος στις 17:08.

Πικροδάφνη: Ο πρώτος συρμός προς Σύνταγμα θα αναχωρήσει στις 09:15 και ο τελευταίος προς Σύνταγμα στις 16:18 και προς Ν. Κόσμο στις 16:34.

Τραμ Γραμμή 7: