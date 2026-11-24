Snapshot Η Μπέλα Χαντίντ ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της με έμφαση στην αυτοφροντίδα και την ισορροπία.

Τονίζει τη σημασία της σωματικής και ψυχικής ευεξίας, βάζοντας όρια για την προστασία της υγείας της.

Αναφέρει ότι η ταυτότητά της υπερβαίνει την εξωτερική εμφάνιση και τους τίτλους της μόδας.

Επαναπροσδιορίζει την επιτυχία, εστιάζοντας στην ουσία, την υγεία και την εσωτερική ηρεμία.

Η συνέντευξη δόθηκε για το χειμερινό τεύχος 2026 του Harper’s Bazaar, με αφορμή τη φωτογράφισή της για το εξώφυλλο. Snapshot powered by AI

Το νέο της ξεκίνημα, η ανανεωμένη αισιοδοξία και η ανάγκη για ουσιαστική ισορροπία βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης συνέντευξης που παραχώρησε η Μπέλα Χαντίντ για το χειμερινό τεύχος του 2026 του περιοδικού Harper’s Bazaar.

Περισσότερο από μία δεκαετία μετά την πρώτη τους γνωριμία, το διάσημο supermodel συναντά ξανά την αρχισυντάκτρια του περιοδικού, Σαμίρα Νασρ, σε μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης. Με αφορμή τη φωτογράφισή της για το εξώφυλλο του τεύχους, η Χαντίντ μιλά ανοιχτά για τη μετάβασή της σε ένα νέο κεφάλαιο της ζωής της, αφήνοντας πίσω τους εξαντλητικούς ρυθμούς του παρελθόντος.Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη σωματική και ψυχική της ευεξία, τονίζοντας πως πλέον η προτεραιότητά της είναι η αυτοφροντίδα και η προστασία του εαυτού της.

«Έπρεπε να πάρω την απόφαση για τον εαυτό μου να βάλω όρια σε ό,τι αφορά την υγεία μου», αναφέρει χαρακτηριστικά στη συνέντευξη, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για τη σημασία της προσωπικής ισορροπίας στον απαιτητικό χώρο της μόδας.

Παράλληλα, η Χαντίντ ξεκαθαρίζει πως η ταυτότητά της δεν περιορίζεται στην εξωτερική της εμφάνιση ή στους τίτλους της βιομηχανίας, δηλώνοντας με αυτοπεποίθηση: «Ξέρω ότι είμαι κάτι περισσότερο από ένα απλό πρόσωπο». Μέσα από αυτή τη νέα της στάση, το 30χρονο μοντέλο δείχνει να επαναπροσδιορίζει την έννοια της επιτυχίας, εστιάζοντας στην ουσία, την υγεία και την εσωτερική της ηρεμία.