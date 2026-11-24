Snapshot Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε στόχο μέσου μισθού 1.800 ευρώ το 2030 και κατώτατου μισθού πάνω από 1.000 ευρώ το 2028.

Η κυβέρνηση επιδιώκει ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 2%, διπλάσιους του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Οι συντάξεις θα αυξάνονται με βάση τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα της οικονομίας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, διευκολύνοντας τους πολίτες και μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται τεχνολογική επανάσταση που θα βελτιώσει τον δημόσιο τομέα χωρίς να αντικαταστήσει εργαζομένους. Snapshot powered by AI

Στην παραδοχή ότι ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων στους ονομαστικούς μισθούς έχει ουσιαστικά εξανεμιστεί από την άνοδο των τιμών προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας παράλληλα τους στόχους της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία.

Με ορίζοντα το 2030, ο πρωθυπουργός έθεσε ως προτεραιότητα την επίτευξη ρυθμών ανάπτυξης άνω του 2%, τη διαμόρφωση του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ και την περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων, υπογραμμίζοντας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για την κοινωνία.

«Ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων σε ονομαστικούς μισθούς απορροφήθηκε από αυξήσεις τιμών» είπε ο πρωθυπουργός μιλώντας στο ET Forum και πρόσθεσε αναφερόμενος στους στόχους της κυβέρνησης:

Ανάπτυξη διπλάσια, κατ’ ελάχιστον του ευρωπαϊκού μέσου όρου, άνω του 2%

Για μέσο μισθό το 2030 στα 1800 ευρώ, κατώτατο μισθό το 2028 πάνω από 1000 ευρώ και συντάξεις που θα αυξάνονται με βάση πληθωρισμό και παραγωγικότητα οικονομίας

Η Ελλάδα μπορεί να πετυχαίνει δημοσιονομικούς στόχους, να μειώνει το χρέος της, να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα και να περισσεύουν πόροι για να στηρίζει την κοινωνία και νοικοκυριά που δοκιμάζονται».

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει σε συζήτηση με τον Γιάννη Τσαπρούνη, Διευθυντή της εφημερίδας "Ελεύθερος Τύπος" στο πλαίσιο του συνεδρίου "Με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030" που διοργανώνει ο "Ελεύθερος Τύπος" στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι οι πολίτες εντοπίζουν την γραφειοκρατία ως εμπόδιο, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως οι πολίτες βλέπουν μια τεράστια πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. «Είμαστε σήμερα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κι ας ξεκινήσαμε σαν ουραγοί», τόνισε ο πρωθυπουργός, διευκρινίζοντας πως αυτό δεν αφορά μόνο το gov.gr., λέγοντας πως επόμενο βήμα προς την μείωση της γραφειοκρατίας είναι να αντλεί τις πληροφορίες που χρειάζεται το ίδιο το gov.gr., διευκολύνοντας τον πολίτη.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και με αφορμή την ανησυχία που εξέφρασαν οι πολίτες στη δημοσκόπηση του ΕΤ για το πόσο αυτή θα επηρεάσει τις ζωές μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως πρόκειται για μια τεχνολογική επανάσταση.

Η χώρα έχει στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης εδώ και τρία χρόνια, τόνισε ο πρωθυπουργός κι αναφέρθηκε στα οφέλη της, λέγοντας πως θα βελτιώσει η ποιότητα του δημόσιου τομέα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τους εργαζομένους.

Στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει και στην ταχύτητα και στην διαφάνεια, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη.

Διαβάστε επίσης