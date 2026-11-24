Snapshot Το υπόγειο πάρκινγκ 437 θέσεων στην οδό Δημητρακοπούλου αποδίδεται στον Δήμο Καλλιθέας με παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η δημοτική αρχή προώθησε επανειλημμένες ενέργειες και συναντήσεις με το Υπουργείο Υποδομών για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που κρατούσαν το πάρκινγκ κλειστό επί χρόνια.

Προωθήθηκε νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την παράδοση του πάρκινγκ στον Δήμο Καλλιθέας.

Ακόμη απαιτείται εργασία αποκατάστασης των φθορών στις εγκαταστάσεις πριν την πλήρη λειτουργία του πάρκινγκ προς όφελος των πολιτών.

Ο δήμαρχος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την καθοριστική συμβολή του στην προώθηση της λύσης και δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση της προσπάθειας. Snapshot powered by AI

Στον Δήμο Καλλιθέας και στους πολίτες του αποδόθηκε με παρέμβαση του πρωθυπουργού το πάρκινγκ της οδού Δημητρακοπούλου, που αριθμεί 437 θέσεις.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχουν, Κώστα Ασκούνη, «το υπόγειο πάρκινγκ των 437 θέσεων στάθμευσης, που βρίσκεται επί των οδών Δημητρακοπούλου και Σωκράτους, βρίσκεται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην παράδοσή του στον Δήμο Καλλιθέας και στη λειτουργία του προς όφελος των πολιτών».

Αναλυτικά η ανάρτηση του δημάρχου:

«ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, 437 ΘΕΣΕΩΝ

Μια σημαντική εξέλιξη, έπειτα από επίμονες και συντονισμένες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, μπαίνει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης!

Το υπόγειο πάρκινγκ των 437 θέσεων στάθμευσης, που βρίσκεται επί των οδών Δημητρακοπούλου και Σωκράτους, βρίσκεται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην παράδοσή του στον Δήμο Καλλιθέας και στη λειτουργία του προς όφελος των πολιτών.

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, θέσαμε ως βασική μας προτεραιότητα την αξιοποίηση αυτής της σημαντικής υποδομής που παραμένει κλειστή επι χρόνια, την ώρα που το πρόβλημα στάθμευσης στην πόλη μας γίνεται ολοένα και πιο έντονο.

Με επιμονή και συστηματική προσπάθεια προχωρήσαμε σε επανειλημμένες συναντήσεις και παρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επιδιώκοντας να ξεπεραστούν τα προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ του Υπουργείου και της Κατασκευάστριας Εταιρείας εξαιτίας των οποίων παρέμενε το πάρκινγκ κλειστό για πολλά χρόνια.

Κομβικό σημείο στην προσπάθεια αυτή αποτέλεσε η επιστολή μου προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία του εξέθετα αναλυτικά το πρόβλημα ζητώντας την παρέμβασή του για την εξεύρεση οριστικής λύσης καθώς και τη δυνατότητα συνάντησης μαζί του.

Με προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες προκειμένου να δρομολογηθούν, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, οι απαραίτητες ενέργειες για την απόδοση του υπόγειου σταθμού στον Δήμο μας.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην προώθηση στη Βουλή νομοθετικής ρύθμισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για ψήφιση, η οποία επιτέλους δημιουργεί τις προϋποθέσεις για παράδοση του πάρκινγκ στον Δήμο μας.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το προσωπικό ενδιαφέρον του και την καθοριστική συμβολή του στην προώθηση της λύσης.

Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μέχρι την αποκατάσταση της φθοράς που έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις από την πάροδο των χρόνων που το πάρκινγκ ήταν κλειστό και την απόδοσή του προς χρήση στους πολίτες.

Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας.

Γιατί η Καλλιθέα χρειάζεται λύσεις, έργα και αποτελέσματα.

Και αυτή ήταν, είναι και θα είναι η δική μας δέσμευση απέναντι στους συμπολίτες μας».

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