Snapshot Ένας 46χρονος Αμερικανός τουρίστας ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από έναν 39χρονο πρώην μαχητή ΜΜΑ σε ξενοδοχείο της Ταϊλάνδης μετά από λεκτική πρόκληση.

Ο 39χρονος Ιταλός μαχητής, κάτοχος μαύρης ζώνης στο βραζιλιάνικο Jiu-Jitsu, συνελήφθη για ανθρωποκτονία, παρά τον ισχυρισμό του για αυτοάμυνα.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο Αμερικανός προκάλεσε φασαρία και απείλησε υπάλληλο του ξενοδοχείου, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε βίαια στον μαχητή.

Η πάλη καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας, όπου ο μαχητής ακινητοποίησε τον τουρίστα, ο οποίος κατέληξε αναίσθητος και νεκρός.

Η υπάλληλος του ξενοδοχείου δήλωσε ότι ο μαχητής ήταν τακτικός επισκέπτης χωρίς προβλήματα και δεν γνώριζε τον Αμερικανό τουρίστα. Snapshot powered by AI

Μέχρι θανάτου ξυλοκοπήθηκε ένας Αμερικανός τουρίστας στην Ταϊλάνδη, όταν ξεκίνησε καβγά με έναν μαχητή ΜΜΑ, στην είσοδο του ξενοδοχείου που έμενε.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 46χρονος Αμερικανός κατέβηκε στην υποδοχή του ξενοδοχείου Tim Place, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τη φασαρία. Όμως η συμπεριφορά του ήταν αρκετά επιθετική, ενώ απείλησε μέχρι και την υπάλληλο να της «κόψει το λαιμό».

Στη συνέχεια ο Αμερικανός διέκοψε τη διαμάχη του με τον υπάλληλο της ρεσεψιόν για να ανταλλάξει λόγια με τον Frank Eric Marques, 39 ετών, Ιταλό κάτοχο μαύρης ζώνης στο βραζιλιάνικο Jiu-Jitsu και πρώην μαχητή του MMA, γνωστό ως «Frank the Tank», ο οποίος κατευθυνόταν προς το ασανσέρ.

https://www.instagram.com/p/DgFcFKyCCL7/

Όπως φαίνονται εικόνες από κάμερα ασφαλείας, καθώς ο Μαρκές έμπαινε στο ασανσέρ, ο Χάρπερ συνέχισε να τον προκαλεί λεκτικά, μέχρι που ο αθλητής τον ρώτησε από το ασανσέρ: «Σε μένα μιλάς;».

Όταν ο πολύ πιο μεγαλόσωμος Αμερικανός πρότεινε να «βγουν έξω», ο Μαρκές προσπάθησε να κατευνάσει την κατάσταση επιστρέφοντας στο ασανσέρ, αλλά ο Χάρπερ άνοιξε με βία τις πόρτες που έκλειναν, τον τράβηξε στο φουαγιέ και του έκανε λαβή στραγγαλισμού, όπως δείχνει το βίντεο.

Καθώς οι δύο πάλευαν μπροστά στην τρομοκρατημένη ρεσεψιονίστ, ο εκπαιδευμένος μαχητής υπερίσχυσε γρήγορα του Χάρπερ και τον ακινητοποίησε στο πάτωμα, με αποτέλεσμα το σώμα του να χαλαρώσει.

Ο άνδρας έμεινε αναίσθητος στο έδαφος, ενώ ειδοποιήθηκαν οι Αρχές που διαπίστωσαν το θάνατό του. Ο 39χρονος αθλητής παρέμεινε στο σημείο μέχρι να έρθει η αστυνομία και συνελήφθη για ανθρωποκτονία, παρόλο που ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα.

«Ο ύποπτος διαθέτει μαχητικές δεξιότητες και εκτιμάται ότι έχει ασχοληθεί με το MMA. Φαίνεται να είναι έμπειρος μαχητής», δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την κατάθεση της υπαλλήλου του ξενοδοχείου, ο 39χρονος ήταν τακτικός επισκέπτης και δεν είχε προκαλέσει ποτέ προβλήματα, ενώ δεν γνώριζε τον Αμερικανό τουρίστα. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι είχε τέτοια μανία που έσπασε τις πόρτες του ασανσέρ στην προσπάθειά του να τις ανοίξει.

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