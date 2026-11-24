Η ανώτατη διάκριση ισχύει για όλη τη γκάμα του μικρού-μεσαίου SUV, από τις προσθιοκίνητες βενζινοκίνητες εκδόσεις μέχρι τις υβριδικές με ηλεκτρική τετρακίνηση, χωρίς να προϋποθέτει κάποιο πρόσθετο πακέτο ασφάλειας.

Με το νέο πρωτόκολλο του Euro NCAP, η αξιολόγηση καλύπτει τέσσερις τομείς. Το Seltos σημείωσε την καλύτερη επίδοσή του στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση με 90%, ενώ συγκέντρωσε 84% στην προστασία κατά την πρόσκρουση. Στην αποφυγή ατυχημάτων η βαθμολογία του ήταν 71% και στην ασφαλή οδήγηση 67%.

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