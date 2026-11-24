Snapshot Η Ζιζέλ Πελικό καταδίκασε την αποστολή γυμνών φωτογραφιών της σε μέσα ενημέρωσης για την προώθηση βιβλίου και σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά του εκδοτικού οίκου και της συγγραφέα.

Ο εκδοτικός οίκος Tinbad ζήτησε συγγνώμη και ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχίσει την εκτύπωση ή προώθηση του βιβλίου.

Το βιβλίο αμφισβητεί την ιδιότητα της Πελικό ως θύματος, γεγονός που προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον δικηγόρο της.

Η Πελικό έγινε παγκόσμιο σύμβολο φεμινιστικού κινήματος μετά τη δίκη του συζύγου της, ο οποίος καταδικάστηκε για βιασμούς και κακοποιήσεις που υπέστη επί χρόνια.

Η συγγραφέας του δοκιμίου, Σαμπίν Προκορίς, απέδωσε την ευθύνη για την αμφιλεγόμενη διαφημιστική εκστρατεία στον εκδοτικό οίκο. Snapshot powered by AI

Η Ζιζέλ Πελικό δήλωσε ότι «ταπεινώθηκε ξανά», μετά την αποστολή γυμνών φωτογραφιών της σε μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο της προώθησης ενός βιβλίου για τον εξαναγκαστικό έλεγχο.

Η 73χρονη δήλωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον του εκδοτικού οίκου και της συγγραφέα του δοκιμίου.

Η Πελικό έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο όταν αποφάσισε να παραιτηθεί από το δικαίωμα στην ανωνυμία κατά τη διάρκεια της δίκης του τότε συζύγου της, Ντομινίκ, ο οποίος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης επειδή την νάρκωνε και τη βίαζε, ενώ επέτρεπε και σε άλλους άνδρες να τη βιάζουν όσο εκείνη ήταν αναίσθητη.

Ο εκδοτικός οίκος ζήτησε συγγνώμη, ανακοινώνοντας ότι δεν θα προχωρήσει πλέον στην εκτύπωση ή την προώθηση του έργου, κάνοντας λόγο για «μια ατυχή και ανάρμοστη επικοινωνιακή ενέργεια».

Η Πελικό δήλωσε στο BFM TV: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένη που εικόνες από την πιο προσωπική πλευρά της ιδιωτικής μου ζωής προβάλλονται και χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς».

«Σήμερα βρίσκομαι ξανά αντιμέτωπη με την ταπείνωση, την έκθεση και τον πόνο, σαν να μην ήταν αρκετή η δοκιμασία της δίκης», πρόσθεσε.

Το δοκίμιο έγραψε η Σαμπίν Προκορίς, φιλόσοφος και ψυχαναλύτρια, η οποία στο παρελθόν έχει ασκήσει κριτική στο κίνημα #MeToo.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης, ο εκδοτικός οίκος Tinbad, ένας μικρός εκδοτικός οίκος με έδρα το Παρίσι, έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης γυμνές φωτογραφίες της Πελικό, τις οποίες είχε τραβήξει ο πρώην σύζυγός της, προκειμένου να προωθήσει το δοκίμιο.

Σε ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα του, ο Tinbad ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν νέες εκτυπώσεις του βιβλίου πέρα από τα 280 αντίτυπα που έχουν ήδη κυκλοφορήσει.

«Ζητούμε την πιο ειλικρινή συγγνώμη μας από την κυρία Ζιζέλ Πελικό», ανέφερε ο εκδοτικός οίκος, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη και από τη συγγραφέα.

Gisele Pelicot AP

Ο Tinbad διευκρίνισε ότι δεν εστάλησαν στα μέσα ενημέρωσης «εικόνες βιασμού ή πορνογραφικά βίντεο».

Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP επικαλέστηκε το κείμενο παρουσίασης του βιβλίου, σύμφωνα με το οποίο ο εξαναγκαστικός έλεγχος αποτελεί «ακρογωνιαίο λίθο της ορθοδοξίας του κινήματος #MeToo».

«Αυτές οι ψυχολογικές καταστάσεις, που είναι εκ φύσεως βαθιά αμφίσημες, εμπλέκουν και τις δύο πλευρές με ίση ευθύνη, αν και όχι με συμμετρικό τρόπο», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος της Πελικό, Κριστόφ Μπιγκό, δήλωσε στο BFM ότι το βιβλίο «αμφισβητεί την ιδιότητά της ως θύματος».

Από την πλευρά της, η Προκορίς δήλωσε στο AFP ότι αποδίδει «την πλήρη ευθύνη» για την «ανάρμοστη» διαφημιστική εκστρατεία στον εκδοτικό της οίκο.

Το 2024, πενήντα άνδρες καταδικάστηκαν μαζί με τον πρώην σύζυγο της Πελικό, σε μια υπόθεση που την ανέδειξε σε παγκόσμιο σύμβολο του φεμινιστικού κινήματος.

Όλα αποκαλύφθηκαν όταν ο σύζυγός της συνελήφθη επειδή βιντεοσκοπούσε κρυφά κάτω από τις φούστες γυναικών σε σούπερ μάρκετ. Τότε η Πελικό ανακάλυψε ότι επί σχεδόν μία δεκαετία είχε πέσει επανειλημμένα θύμα βιασμού από δεκάδες άνδρες, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος της ο σύζυγος, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και ήταν αναίσθητη.

Η ίδια είχε εξηγήσει ότι αποφάσισε να παραιτηθεί από το δικαίωμα στην ανωνυμία, προκειμένου να στείλει το μήνυμα ότι «η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά»: να φύγει από τα θύματα και να περάσει στους δράστες.

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