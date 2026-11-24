Snapshot Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου είχαν σοβαρό καβγά στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, επιβεβαιώνοντας τη δύσκολη συνύπαρξή τους.

Η συνεργασία της Ιωάννας Μαλέσκου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στο OPEN δεν ήταν αρμονική και έληξε με δημόσιες δηλώσεις απομάκρυνσης.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Χρήστος Φερεντίνος είχαν διαφορετικές αντιλήψεις για το περιεχόμενο της εκπομπής τους, χωρίς όμως να υπάρξουν προσωπικοί καβγάδες.

Η Βίκυ Καγιά και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βίωσαν δύσκολες στιγμές συνεργασίας στο «GNTM», με αναφορές σε επαγγελματικό μπούλινγκ.

Η συνεργασία της Έλλης Στάη με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο ΑΝΤ1 διήρκησε μόλις έναν μήνα λόγω έντονων καβγάδων, ενώ η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είχε προβλήματα συνεργασίας με Ευαγγελία Αραβανή και Κατερίνα Καραβάτου στον ALPHA. Snapshot powered by AI

Τα τηλεοπτικά δίδυμα μπορεί πολλές φορές να μιλούν για χημεία ή φιλίες, υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που όχι μόνο το στοίχημα δεν πετυχαίνει, αλλά η συνεργασία αποδεικνύεται σενάριο θρίλερ!

Τις τελευταίες ημέρες, ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου βρίσκονται στο επίκεντρο λόγω ενός πρωτοφανούς καβγά, που ήρθε να επισφραγίσει τη δύσκολη συνύπαρξή τους στο στούντιο της εκπομπής «10 Παντού» στο OPEN. Έτσι, έχουν ξυπνήσει «μνήμες» από παλαιότερες δύσκολες συνεργασίες που κατέληξαν είτε σε ναυάγια είτε σε ανταλλαγή δημόσιων πυρών.

Την περσινή σεζόν, πολλά είχαν γραφτεί και ακουστεί για τις σχέσεις της Ιωάννας Μαλέσκου και του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Οι δύο παρουσιαστές συνεργάστηκαν στην εκπομπή Σαββατοκύριακου του OPEN, με τον δεύτερο να προτείνει την πρώτη για παρτενέρ του. Μόνο που η συνέχεια δεν ήταν εύκολη, όσο κι αν προσπάθησαν να καλύψουν τις δύσκολες συνθήκες. Φέτος, όπου ο καθένας έχει ακολουθήσει τον δρόμο του, η αλήθεια ήταν πιο εύκολο να ειπωθεί. «Δεν νιώθω αδικημένος που η Ιωάννα Μαλέσκου κάνει εκπομπή στο OPEN. Δεν με πειράζει καθόλου, η Ιωάννα κάνει μια άλλη εκπομπή από αυτή που κάναμε παρέα. Δεν νιώθω πικρία. Ήταν απόφαση του καναλιού να σταματήσουμε από το σ/κ. Δεν έχουμε σχέσεις με την Ιωάννα Μαλέσκου, δεν ήμασταν ούτε και πριν φίλοι», είπε, αποδεικνύοντας ότι τελικά όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.

Με αφορμή το περιστατικό Στραβελάκη - Παπακωστοπούλου στο OPEN, η Σίσσυ Χρηστίδου θυμήθηκε στον αέρα του «Χαμογέλα και πάλι» τη δική της δύσκολη συνεργασία με τον Χρήστο Φερεντίνο. «Πώς διαφωνούσαμε εμείς με τον Χρήστο; Διαφωνούσαμε στο περιεχόμενο. Δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Το Φερεντίνο εννοώ. Αλλά στο περιεχόμενο θέλαμε να κάνουμε δύο διαφορετικές εκπομπές. Πρέπει να έρθει ένα κανάλι ή ένας διευθυντής και να πει “λοιπόν παιδιά, αυτό θα γίνει”», είπε χαρακτηριστικά. Η Κατερίνα Γκαγκάκη, τότε διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου ΑΝΤ1, έχει αναφερθεί στο παρελθόν σε εκείνη τη συνεργασία, λέγοντας: «Πείτε μου εσείς τι καταλάβατε, να σας πω κι εγώ. Ήμουν πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Δεν έχει καμία σχέση το αν πήγαινε καλά ή άσχημα η εκπομπή, δεν μίλησα γι’ αυτό. Ήταν μία περίοδος που μόλις τους ανακοινώσαμε τους δύο αυτούς ανθρώπους και τους φέραμε στη συνέντευξη Τύπου, φαινόταν, ρε παιδιά, μεγαλύτερο λάθος δεν υπήρχε. Εγώ δεν είπα ότι είχαν τσακωθεί, ήταν δύο άνθρωποι που δεν ταίριαξαν. Δεν μάλωναν γιατί ήταν δύο άνθρωποι που έκαναν διαφορετικό πράγμα».

«Το ηθικό κομμάτι εμένα με αφορά. Δεν θα μπορούσα στην προκειμένη στιγμή να συνεργαστώ με καμία από τις δύο. Αργότερα, αν υπάρξει ίσως κάποια συζήτηση, ένα πλαίσιο πιο πολιτισμένο και αγαπημένο, εδώ είμαστε και να το δούμε», έχει πει η Βίκυ Καγιά για την Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. «Γύρισα στην Ελλάδα γιατί ήμουν στην Αμερική και ή θα τα κατάφερνα ή όχι στο μόντελινγκ, δεν υπήρχε κάτι ενδιάμεσο. Είχα άγχος γι’ αυτό. Αρρώσταινα περισσότερο, ήταν δύσκολο να καταλάβω τη δουλειά γιατί ήταν η πρώτη φορά που το έκανα και προσπαθούσα να κάνω το καλύτερο. Βίωσα μπούλινγκ στη δουλειά», είχε πει αντίστοιχα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον πρώτο χρόνο του «GNTM». Οι δύο γυναίκες όχι μόνο δεν είχαν μία αρμονική συνεργασία, αλλά πολλές φορές έχουν απασχολήσει με τις δηλώσεις τους για εκείνη την εποχή.

Δύσκολα έχει περάσει και ο Γρηγόρης Γκουντάρας σε τηλεοπτική εκπομπή. «Ήταν η χειρότερη συνεργασία μου στα 28 χρόνια που δουλεύω στην τηλεόραση», έχει πει χαρακτηριστικά για την Ελένη Τσολάκη. «Και δεν θέλω και δεν υπάρχει λόγος. Ήταν μια πολύ πολύ κακή επαγγελματική στιγμή. Ήταν κάτι που δεν ξεκίνησε καλά και που κατέληξε ακόμα χειρότερα... Δεν πάει να πει ότι φταίει ένας. Φταίνε πάρα πολλοί», έχει τονίσει.

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει αναφερθεί πολλές φορές στις δύσκολες στιγμές στο ξεκίνημα της καριέρας της. Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Super Κατερίνα» έχει μιλήσει για τη συνεργασία με τη Ρούλα Κορομηλά, την εποχή που η σιδηρά κυρία είχε θέση διευθυντική στον ALPHA: «Μου έλεγε στο ακουστικό, στη διάρκεια της εκπομπής, ότι όλα είναι λάθος. Έκλαιγα συνέχεια, προσπαθούσα να γίνω αρεστή στη Ρούλα και δεν μπορούσα».

Η συνύπαρξη της Έλλης Στάη με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, τον Σεπτέμβριο του 2006, κράτησε μόλις έναν μήνα. Οι καβγάδες μεταξύ τους ήταν ομηρικοί και η Έλλη Στάη αποχώρησε. Χρόνια μετά, η έμπειρη παρουσιάστρια μίλησε στον Θέμο Αναστασιάδη και την εκπομπή «Όλα Μπάχαλο». «Κράτησε μόνο έναν μήνα η συνεργασία μας, αλλά τι μήνας. Εφιάλτης! Ήταν εφιάλτης νομίζω και για εκείνον», είχε πει η Έλλη Στάη.

Δεν είναι λίγοι όσοι έχουν αναφερθεί στην κακή συνεργασία που είχαν με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, την εποχή του ALPHA. Τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα είναι, όμως, η Ευαγγελία Αραβανή και η Κατερίνα Καραβάτου. Συγκεκριμένα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και η Ευαγγελία Αραβανή κάθισαν για λίγες μόνο εβδομάδες στον καναπέ της εκπομπής «Μες στην καλή χαρά» του ALPHA. Η ίδια η Ευαγγελία είχε δηλώσει, καιρό αργότερα: «Εκείνη τη χρονιά έφυγα από την εκπομπή γρήγορα. Με έδιωξαν. Με είχε στεναχωρήσει αρκετά, γιατί ήταν κάτι που ήθελα πολύ να το κάνω και από τη στιγμή που είχα περάσει από τη δοκιμασία του δοκιμαστικού και με πήραν, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Οπότε, όταν στις τρεις εβδομάδες όλο αυτό ήρθε κάποιος και μου το πήρε πίσω και διακόπηκε η συνεργασία έτσι άδοξα… Με κάλεσαν ένα απόγευμα στα γραφεία και μου ανακοίνωσαν ότι πρέπει να σταματήσει εδώ η συνεργασία μας και λόγος τότε ήταν ότι ήμασταν αρκετοί άνθρωποι στον καναπέ και από ένα σημείο και μετά γινόμασταν πολλοί». Στην ίδια εκπομπή συνυπήρξαν, όμως, και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με την Κατερίνα Καραβάτου, με τη δεύτερη να αποχωρεί… όχι και με τόσο καλές αναμνήσεις. Πολλές φορές, αναφερόμενη στην εν λόγω συνεργασία, η Κατερίνα έχει πει ότι δεν θέλει να τη θυμάται.

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