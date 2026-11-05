OPEN: Τελικά τι συμβαίνει με την Ιωάννα Μαλέσκου και το «Μια Ελλάδα παρέα»;

Snapshot Η Ιωάννα Μαλέσκου συνεχίζει να παρουσιάζει το «Μια Ελλάδα παρέα» κάθε Σαββατοκύριακο στο OPEN.

Η εκπομπή συνδυάζει καλή διάθεση, χιούμορ και ειλικρινές ενδιαφέρον για τους ανθρώπους και τις ιστορίες τους.

Τα δημοσιεύματα για συστάσεις και πολύωρη σύσκεψη λόγω χαμηλής τηλεθέασης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, σύμφωνα με το OPEN.

Η παρουσιάστρια και η ομάδα της έχουν τη στήριξη της διοίκησης και πραγματοποιούν τις τακτικές συσκέψεις τους κάθε Τετάρτη.

Η εκπομπή καταγράφει άνοδο στην τηλεθέαση φέτος σε σύγκριση με την περσινή σεζόν. Snapshot powered by AI

Η Ιωάννα Μαλέσκου ανανεώνει το ραντεβού της με το κοινό του OPEN κάθε Σαββατοκύριακο, στις 09:50, μέσα από την εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα».

Μαζί με την Κατερίνα Ζαρίφη, τον Άγγελο Βουράκη και τον Γιάννη Μαλλιαρό συνθέτουν μια διαφορετική τηλεοπτική παρέα, με κοινό παρονομαστή την καλή διάθεση, το χιούμορ, την επικοινωνία και το ειλικρινές ενδιαφέρον για τους ανθρώπους και τις ιστορίες τους.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες, δημοσιεύματα ήθελαν την κεντρική παρουσιάστρια να δέχεται συστάσεις από τη διοίκηση του σταθμού, ενώ έκαναν λόγο και για πολύωρη σύσκεψη, κατά την οποία δόθηκαν κατευθύνσεις με φόντο τις χαμηλές επιδόσεις της εκπομπής στους πίνακες τηλεθέασης.

Σύμφωνα, όμως, με ανθρώπους του OPEN, τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως διευκρινίζεται, η Ιωάννα Μαλέσκου και η ομάδα της εκπομπής πραγματοποιούν τις καθιερωμένες συσκέψεις τους κάθε Τετάρτη, ενώ υπογραμμίζεται ότι η παρουσιάστρια έχει τη στήριξη των ιθυνόντων του σταθμού.

Μάλιστα, από την πλευρά του OPEN επισημαίνεται ότι, από την έναρξη της φετινής σεζόν και σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η εκπομπή καταγράφει άνοδο σε όλα τα κοινά.

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