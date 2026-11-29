Σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αττικής προκαλεί η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη, με την κυκλοφορία των οχημάτων να έχει διακοπεί σε αρκετά σημεία εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων, αλλά και της πτώσης δέντρων.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ενημέρωση για την κατάσταση του οδικού δικτύου, διακοπές κυκλοφορίας λόγω συσσώρευσης υδάτων έχουν τεθεί σε ισχύ στα ακόλουθα σημεία:

Στην οδό Ημέρου Πεύκου, στο ρέμα Βάρδα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή Πικερμίου – Σπάτων.Στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, από το ύψος του κόμβου Οινόης – Δήλεσι, στο ρεύμα προς Λαμία.

Στην οδό Αγίου Δημητρίου, από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη, στην περιοχή Πολυδενδρίου Ωρωπού.

Στην παραλία Μαρκοπούλου, στο ύψος της οδού Λεμεσού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή του Ωρωπού.

Στη λεωφόρο Βραυρώνος, στη θέση Βρύση Μαρκοπούλου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Διακοπές κυκλοφορίας και λόγω πτώσης δέντρων

Παράλληλα, προβλήματα έχουν προκληθεί και από πτώσεις δέντρων, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στα εξής σημεία:

Στη λεωφόρο Πεντέλης, από το ύψος της οδού Πελλής έως το ύψος της οδού Ιωαννίνων, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή του Χαλανδρίου.

Στη λεωφόρο Φυλής, από το ύψος της οδού Αθανασίου Διάκου έως το ύψος της οδού Κασσιανής, στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Στη λεωφόρο Καποδιστρίου, στην έξοδο προς τη λεωφόρο Κύμης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Νέα Ιωνία.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τις συγκεκριμένες περιοχές όπου αυτό είναι δυνατό και να ενημερώνονται για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς τα προβλήματα ενδέχεται να μεταβληθούν ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.