Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, εξαιτίας πτώσης δέντρου στη λεωφόρο Καποδιστρίου.

Συγκεκριμένα, έχουν διακοπεί προσωρινά για τα οχήματα οι δύο δεξιές λωρίδες της λεωφόρου Καποδιστρίου, στο ύψος της λεωφόρου Κύμης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Νέα Ιωνία.

Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.