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Εννέα στούντιο άλμπουμ, σχεδόν 150 υποκριτικές συμμετοχές καταγεγραμμένες στο IMDb, διεθνείς περιοδείες και μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Κι όμως, για την Τζένιφερ Λόπεζ, η λίστα με τα επαγγελματικά όνειρα που απομένει να πραγματοποιήσει παραμένει μεγάλη.

Η 57χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός δεν φαίνεται διατεθειμένη να επαναπαυθεί στις επιτυχίες της. Αντιθέτως, αναζητά διαρκώς νέους τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο να περάσει πίσω από την κάμερα.

Παράλληλα, ένα κινηματογραφικό εγχείρημα που σχεδίαζε πριν από περίπου 25 χρόνια φαίνεται πως δεν έχει διαγραφεί οριστικά από τα όνειρά της.

«Όταν είσαι καλλιτέχνης, υπάρχει πάντα κάτι ακόμη να δημιουργήσεις»

Η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στα Paramount Studios για την πρεμιέρα του «The JLO Show», της συναυλιακής ταινίας του Paramount+ που μεταφέρει στους θεατές την εμπειρία της τελευταίας εμφάνισής της στο Λας Βέγκας.

Η παραγωγή συνδυάζει τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες της, προσωπικές αφηγήσεις και αναφορές στους καλλιτέχνες που ενέπνευσαν τη διαδρομή της.

Μιλώντας στο PEOPLE, η Λόπεζ εξομολογήθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά πράγματα που επιθυμεί να πετύχει.

«Όταν είσαι καλλιτέχνης, υπάρχει πάντα κάτι ακόμη να δημιουργήσεις. Απλώς δεν ξέρεις τι είναι. Συνεχίζεις την πορεία σου και τα πράγματα σε βρίσκουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εμπνέεσαι και νιώθεις ότι θέλεις να πεις κάτι. Αυτό είναι μέρος της ζωής σου. Είναι αυτό που είσαι».

Η Τζένιφερ Λόπεζ / AP

Η σκηνοθεσία και η μεγάλη της αγάπη για τα μιούζικαλ

Αν και το όνομά της έχει συνδεθεί με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ποπ μουσικής, η επόμενη καλλιτεχνική της πρόκληση φαίνεται πως θα μπορούσε να αφορά τον κινηματογράφο.

Η Λόπεζ αποκάλυψε ότι θα ήθελε να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στη σκηνοθεσία, ενδεχομένως αναλαμβάνοντας ένα κινηματογραφικό μιούζικαλ.

«Θα ήθελα ίσως να σκηνοθετήσω μια ταινία, ένα μιούζικαλ, ίσως. Δεν ξέρω. Πολλά πράγματα. Οτιδήποτε», δήλωσε.

Η επιθυμία αυτή δεν είναι τυχαία. Τα μιούζικαλ αποτέλεσαν μία από τις πρώτες και βαθύτερες καλλιτεχνικές επιρροές της, πολύ πριν γίνει παγκόσμιο σύμβολο της μουσικής και του κινηματογράφου.

Το 2025 πρωταγωνίστησε στο κινηματογραφικό μιούζικαλ Kiss of the Spider Woman του Μπιλ Κόντον, εκπληρώνοντας ένα όνειρο που είχε καλλιεργήσει από τα παιδικά της χρόνια.

Η Τζένιφερ Λόπεζ / AP

Οι οντισιόν που δεν οδήγησαν ποτέ στον μεγάλο ρόλο

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter, η Λόπεζ είχε αποκαλύψει ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας της είχε διεκδικήσει ρόλους σε σημαντικά κινηματογραφικά μιούζικαλ, χωρίς τελικά να καταφέρει να συμμετάσχει σε αυτά.

«Θυμάμαι ότι πέρασα από οντισιόν για την “Evita”, για το “Chicago” και για το “Nine”. Στο “Nine” είχα φτάσει πολύ κοντά», είχε εξομολογηθεί.

Η σχέση της με το συγκεκριμένο κινηματογραφικό είδος, ωστόσο, έχει τις ρίζες της στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Μεγαλώνοντας, παρακολουθούσε μιούζικαλ μαζί με τη μητέρα και τις δύο αδελφές της, ενώ συχνά τραγουδούσαν όλες μαζί μέσα στο σπίτι.

«Ξεκίνησα αγαπώντας τα μιούζικαλ. Αυτό ήταν που με έκανε να θέλω να γίνω τραγουδίστρια, ηθοποιός και χορεύτρια», είχε εξηγήσει.

Η Τζένιφερ Λόπεζ

«Κάρμεν»: Το κινηματογραφικό όνειρο που έμεινε στα συρτάρια

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν η Τζένιφερ Λόπεζ βρισκόταν σε μία από τις πλέον δημιουργικές περιόδους της καριέρας της, δημοσιεύματα του Variety και του Hello! ανέφεραν ότι ανέπτυσσε, σε συνεργασία με τη Universal, μια κινηματογραφική διασκευή της περίφημης όπερας Κάρμεν του Ζορζ Μπιζέ.

Το σχέδιο, ωστόσο, δεν προχώρησε ποτέ στην παραγωγή και σταδιακά εγκαταλείφθηκε.

Πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της παγκόσμιας όπερας, με κεντρική ηρωίδα μια ασυμβίβαστη γυναίκα που διεκδικεί την ελευθερία της και αρνείται να υποταχθεί στις επιθυμίες των ανδρών γύρω της.

Η Τζένιφερ Λόπεζ / AP

Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τον θυελλώδη έρωτά της με τον στρατιώτη Δον Χοσέ, του οποίου η ζήλια και η κτητικότητα οδηγούν σε μια τραγική κατάληξη, όταν εκείνη στρέφει το ενδιαφέρον της προς τον ταυρομάχο Εσκαμίγιο.

Η δυναμική προσωπικότητα της ηρωίδας, το πάθος, η μουσική και η δραματικότητα του έργου συνθέτουν έναν ρόλο που θα μπορούσε να συνδυάσει τις διαφορετικές καλλιτεχνικές ιδιότητες της Λόπεζ.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περίπου 25 χρόνια από τότε που η κινηματογραφική διασκευή της Κάρμεν βρισκόταν στα σχέδιά της, η Τζένιφερ Λόπεζ φαίνεται πως εξακολουθεί να γοητεύεται από το έργο.

Πρόσφατα, μάλιστα, παρακολούθησε την πρεμιέρα της συγκεκριμένης παραγωγής στην Όπερα του Λος Άντζελες.

Όταν ρωτήθηκε εάν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επαναφέρει το κινηματογραφικό εγχείρημα, δεν απέρριψε την ιδέα. «Ίσως», απάντησε με ένα αινιγματικό χαμόγελο.

Δεν πρόκειται για επίσημη ανακοίνωση κάποιας νέας παραγωγής. Είναι, όμως, μια ένδειξη ότι ένα όνειρο που έμεινε ανολοκλήρωτο πριν από ένα τέταρτο του αιώνα ενδέχεται να μην έχει χάσει τη θέση του στις φιλοδοξίες της.

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