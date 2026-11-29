Snapshot Snapshot powered by AI

Η αντίστροφη μέτρηση για το δεύτερο μισό της σεζόν έχει ξεκινήσει για τους ιθύνοντες των καναλιών, που τρέχουν να κλειδώσουν αποφάσεις και να οριστικοποιήσουν το πρόγραμμα. Άλλοι με επιτυχίες στις βαλίτσες τους, άλλοι με προβληματισμούς και δύσκολες οικονομικές εξισώσεις, προσπαθούν να βρουν τη χρυσή συνταγή που θα φέρει στους σταθμούς τους την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης.

Στο μέτωπο του ALPHA, το πρόσημο είναι θετικό. Τα περισσότερα εγχειρήματα απέφεραν καρπούς και οι ιθύνοντες θα συνεχίσουν να επενδύουν στις παραγωγές μυθοπλασίας. Χαρακτηριστικά, αναμένεται η πρεμιέρα του «Για Σένα», μιας σειράς που ήδη έχει συζητηθεί. Ο Φίλιππος (Κίμων Κουρής) και η Μελίνα (Ειρήνη Αγγελοπούλου) ξεκινούν από δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Εκείνος αναζητά απαντήσεις για τη γυναίκα του. Εκείνη παλεύει να προστατεύσει ένα παιδί. Οι δρόμοι τους συναντιούνται σε μια αλήθεια που κανείς από τους δύο δεν γνωρίζει ολόκληρη. Όσο όμως πλησιάζουν τη Μυρτώ, πλησιάζουν και ο ένας τον άλλον. Και όσο τα μυστικά αποκαλύπτονται, τόσο περισσότεροι άνθρωποι έχουν λόγο να τα κρατήσουν θαμμένα. Η Λήδα (Ευγενία Δημητροπούλου) βρίσκεται στην καρδιά ενός μυστηρίου που απειλεί όσα έχτισε. Ο Χάρης (Νικόλας Παπαγιάννης) παίζει το δικό του επικίνδυνο παιχνίδι. Ο Μιχάλης (Νίκος Πουρσανίδης) κουβαλά το δικό του παρελθόν. Η Έλενα (Μαρία Τζομπανάκη), η γυναίκα που κράτησε μόνη της την οικογένεια όρθια, ξέρει πως κάποια μυστικά του παρελθόντος δεν μένουν θαμμένα για πάντα. Και γύρω τους, έρωτες, συμμαχίες, συγκρούσεις και προδοσίες φέρνουν στο φως νέα κομμάτια μιας ιστορίας που κανείς δεν γνωρίζει ολόκληρη.

Το ίδιο διάστημα θα κάνει πρεμιέρα και το σίριαλ «Το Σώμα της». Πρόκειται για μια σύγχρονη ιστορία με επίκεντρο δύο γυναίκες, μια συμφωνία που θα αλλάξει τη ζωή τους και ένα από τα πιο σύνθετα ζητήματα της εποχής μας, την παρένθετη κύηση. Η νέα παραγωγή του ALPHA αφηγείται μια σύγχρονη ιστορία με επίκεντρο τη μητρότητα, τη γυναικεία αυτοδιάθεση και τις ανθρώπινες σχέσεις, θέτοντας ερωτήματα για τα όρια των προσωπικών επιλογών και τις συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τη Ντάνη Γιαννακοπούλου, την Κλέλια Ανδριολάτου, τον Έκτορα Λιάτσο, τον Γιάννη Νιάρρο, τον Αλέξανδρο Λογοθέτη και τον Νικολάκη Ζεγκίνογλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Στέφανος Μπλάτσος, το σενάριο η Πέννυ Φυλακτάκη, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η Foss.

https://www.instagram.com/p/DbbKq_UDOIO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στην ΕΡΤ, η διοργάνωση του «Sing for Greece» για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2027 μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Η περσινή μεγάλη επιτυχία έχει δημιουργήσει προσδοκίες και οι φανατικοί του θεσμού ανυπομονούν να μάθουν ποιος θα είναι ο εκπρόσωπος που θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία. Παράλληλα, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου, με την Αφροδίτη Γραμμέλη, τη Δέσποινα Καμπούρη και τον Θάνο Παπαχάμο. Η εκπομπή θα έχει ψυχαγωγικό χαρακτήρα και θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 16:00 έως τις 18:00. Η Κατερίνα Στικούδη επιστρέφει με το φορμάτ «f+ΖΗΝ», ενώ στο πρόγραμμα θα ενταχθεί και η ταξιδιωτική εκπομπή «Όλα είναι ταξίδι», με παρουσιαστή τον Χρήστο Ανθόπουλο. Η δημόσια τηλεόραση, ωστόσο, επενδύει και σε μεγάλες παραγωγές μυθοπλασίας. Προχωρά η σειρά εποχής με τίτλο «Μαύρος τρύγος», με την υπογραφή του Γιάννη Σκαραγκά και πρωταγωνιστές την Κατερίνα Παπουτσάκη και τον Γιώργο Γάλλο. Η ιστορία εκτυλίσσεται στην περιοχή της Μεσσήνης, με επίκεντρο δύο ισχυρές οικογένειες που εμπλέκονται σε έναν ιστό διαφθοράς, συγκρούσεων και ανατροπών.

Στη χάραξη της στρατηγικής για το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν βρίσκεται ο ΑΝΤ1, με τα στελέχη να οριστικοποιούν αποφάσεις και προγράμματα που θα συντροφεύσουν το κοινό από τις αρχές του 2027. Στο επίκεντρο των σχεδιασμών βρίσκεται η ψυχαγωγία, ενώ ένα από τα πρόσωπα που αναμένεται να απασχολήσουν έντονα είναι η Ζέτα Μακρυπούλια. Η δημοφιλής παρουσιάστρια διατηρεί ενεργό συμβόλαιο με το κανάλι, παρά το γεγονός ότι τους πρώτους μήνες της τρέχουσας σεζόν δεν βρέθηκε στον τηλεοπτικό αέρα του ΑΝΤ1. Ωστόσο, τα γυρίσματα του «Moments» έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ το πρώτο επεισόδιο ενδέχεται να προβληθεί μέσα στην εορταστική περίοδο. Η βραδινή εκπομπή θα συνεχίσει την παρουσία της στο πρόγραμμα και από τις αρχές του νέου έτους, με ξεχωριστούς καλεσμένους.

Η Ζέτα Μακρυπούλια βρίσκεται, παράλληλα, στο στόχαστρο των επιτελικών στελεχών του ΑΝΤ1 και για την παρουσίαση του «Dancing with the Stars», το οποίο σχεδιάζεται να βρεθεί ξανά στον αέρα το 2027. Την ίδια στιγμή, θα επανέλθει στους δέκτες το «Rouk Zouk». Έπειτα από μερικούς μήνες τηλεοπτικής ανάπαυλας, το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι σχεδιάζεται να κάνει come back, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η ζώνη προβολής του.

Σημαντική θέση στον σχεδιασμό του σταθμού έχει και η μυθοπλασία. Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζει την ήδη πολυσυζητημένη σειρά «Σπιλιάδες», με τον Γιώργο Παπαβασιλείου να υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη Μαρία Γεωργιάδου το σενάριο.

Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από μια γυναίκα που θεωρείται νεκρή έπειτα από μια σφοδρή καταιγίδα. Η ίδια, ωστόσο, «ξαναγεννιέται» σε έναν διαφορετικό τόπο, χωρίς να έχει καμία μνήμη από το παρελθόν της, την ώρα που η καλύτερή της φίλη επιχειρεί να οικειοποιηθεί τη ζωή της. Ανάμεσα σε δύο κόσμους, η ηρωίδα καλείται, όταν ανακτήσει τη μνήμη της, να αποφασίσει ποια από τις δύο ζωές είναι πραγματικά δική της. Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Ντένια Ψυλλιά, Γιάννης Κουκουράκης, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Γιάννης Καράμπαμπας, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Ρένος Χαραλαμπίδης, Βασίλης Κουκαλάνι, Αντιγόνη Κουλουκάκου και Σταύρος Σβήγκος.

Στο STAR, η συνταγή της επιτυχίας είναι γνώριμη! Μετά την επιτυχία που σημειώνει το «GNTM», το «MasterChef» ετοιμάζεται να πάρει τη θέση του στο πρόγραμμα του σταθμού το δεύτερο μισό, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί σταθερή αξία στην ελληνική τηλεόραση. Οι τρεις αγαπημένοι σεφ-κριτές, Πάνος Ιωαννίδης, Σωτήρης Κοντιζάς και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για 11η σεζόν, έτοιμοι να υποδεχθούν τους νέους διαγωνιζόμενους και να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που θα καταφέρει να αντέξει μέχρι τέλους, διεκδικώντας και κατακτώντας τον πολυπόθητο τίτλο του επόμενου Έλληνα MasterChef.

Με επιτυχία ολοκληρώνεται το πρώτο μισό της τηλεοπτικής σεζόν για τον ΣΚΑΪ, με τα στελέχη του σταθμού να εμφανίζονται ικανοποιημένα από την πορεία των περισσότερων εκπομπών και προγραμμάτων που έχουν ριχτεί στη μάχη της τηλεθέασης. Το κανάλι του Φαλήρου κατάφερε να διατηρήσει τα υψηλά ποσοστά του στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, με τους «Αταίριαστους» να καταγράφουν καθημερινά πρωτιές απέναντι σε ισχυρά ονόματα της ψυχαγωγίας. Την ίδια στιγμή, η μεσημεριανή ζώνη απέκτησε ξανά δυναμική με το «Studio στις 3», ενώ θετικά αποτελέσματα φέρνει και το αθλητικό περιεχόμενο, με τη συνέχεια να αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα βλέμματα, ωστόσο, στρέφονται και στη βραδινή ζώνη. Το «Voice» θα συνεχιστεί και τους πρώτους μήνες του 2027. Η υψηλή τηλεθέαση φαίνεται πως οδηγεί τους ιθύνοντες στην απόφαση να δώσουν «παράταση» στο πρότζεκτ, με τους φανατικούς τηλεθεατές να έχουν, έτσι, αρκετό καιρό ακόμη για να απολαμβάνουν την παρέα του Γιώργου Λιανού και των τεσσάρων coaches.

Στο MEGA, μετά τις σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη που έρχονται λόγω των «Ράδιο Αρβύλα», στις αρχές του 2027 θα δούμε την πρεμιέρα του σίριαλ εποχής «Κανακαρά». Σε σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη και σενάριο Σοφίας Καζαντζιάν και Μάριου Ιορδάνου, η νέα παραγωγή έρχεται να φωτίσει μια αθέατη πτυχή της ελληνικής παράδοσης, μέσα από μια ιστορία όπου ο άγραφος νόμος γίνεται πεπρωμένο. Στα Δωδεκάνησα της δεκαετίας του '50, σε έναν τόπο όπου η μητριαρχία αποτελούσε τρόπο ζωής, η πρωτότοκη κόρη κληρονομούσε το σπίτι, την περιουσία και την ευθύνη για την ευημερία όλων. Ήταν η Κανακαρά της οικογένειας. Αντίθετα, η μικρότερη αδελφή όφειλε να μείνει στο πλευρό της, δεμένη σαν σκιά, μέχρι να δημιουργήσει το δικό της σπιτικό. Σύμφωνα με την ιστορία, οι δίδυμες αδελφές Ερινιά και Σοφία γεννιούνται με διαφορά λίγων λεπτών. Λίγα λεπτά που αρκούν για να χαράξουν δύο εντελώς διαφορετικές ζωές. Όταν η Ερινιά συνειδητοποιεί πως αδυνατεί να αποκτήσει παιδί, ζητά από τη Σοφία μια θυσία που ξεπερνά κάθε όριο. Η επιθυμία αυτή της πρωτότοκης θα δοκιμάσει τα όρια της αγάπης και θα κλονίσει τον δεσμό των δύο αδελφών. Έβελυν Ασουάντ, Εριφύλη Κιτζόγλου, Νίκος Λεκάκης, Γιώργος Καραμίχος, Χριστίνα Αλεξανιάν, Νίκος Αρβανίτης, Ελένη Βεργέτη, Στέλλα Γκίκα, Μάριος Ιορδάνου, Σοφία Καζαντζιάν, Σταύρος Καραγιάννης, Θανάσης Καφενταράκης, Ελένη Κοκκίδου, Νεφέλη Κουρή, Λήδα Κουτσοδασκάλου, Κατερίνα Κούτχια, Στέφανος Κυριακίδης, Νίκος Νικολάου, Σταυριανός Ξενουδάκης, Μιχάλης Οικονόμου, Ιωάννης Παπαζήσης, Βλάσης Πασιούδης, Τίτος Πίνακας, Σπύρος Τσεκούρας, θα κρατήσουν τους βασικούς ρόλους.

https://www.instagram.com/p/De4l_hJuCDl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης