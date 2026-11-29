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Σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο με βασικό χαρακτηριστικό τη σκανδαλολογία φαίνεται ότι εισέρχεται σταδιακά η χώρα, καθώς οι υποθέσεις που αφορούν τη διαχείριση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος, οι απευθείας αναθέσεις και οι δικαστικές έρευνες αρχίζουν να διαμορφώνουν μια νέα πολιτική πραγματικότητα. Η παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου, οι αποκαλύψεις για συμβάσεις και αναθέσεις σε εταιρείες συγγενικών προσώπων πολιτικών στελεχών, αλλά και η υπόθεση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» και την ΤΕΧΑΝ δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένης πίεσης για το κυβερνητικό στρατόπεδο.

Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις, αντιλαμβανόμενοι ότι η πολιτική αντιπαράθεση αλλάζει περιεχόμενο και ότι τα ζητήματα διαφάνειας αναμένεται να αποτελέσουν κεντρικό πεδίο σύγκρουσης το επόμενο διάστημα. Η επιλογή που έχει γίνει σε αυτή τη φάση είναι να διατηρηθούν χαμηλοί τόνοι και να αποφευχθούν οι βιαστικές τοποθετήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η κυβερνητική προσέγγιση είναι ότι πρώτα πρέπει να υπάρξει πλήρης γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας, να αποσαφηνιστούν οι πραγματικές διαστάσεις της υπόθεσης και στη συνέχεια να γίνει οποιαδήποτε πολιτική αξιολόγηση. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο δεν θέλουν να κινηθούν με βάση δημοσιογραφικές πληροφορίες, διαρροές ή ερμηνείες που ενδέχεται να αποδειχθούν διαφορετικές όταν αποκαλυφθεί το σύνολο των στοιχείων.

Το προηγούμενο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αναμονή

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο επικαλούνται και την εμπειρία προηγούμενων υποθέσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε προκαλέσει τεράστιο πολιτικό θόρυβο, με διαδοχικές αποκαλύψεις, πολιτικές αντιπαραθέσεις και εκτεταμένες ερμηνείες για το εύρος των ευθυνών. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, η αρχική δημόσια εικόνα δεν ταυτίζεται πάντοτε με το τελικό περιεχόμενο των δικαστικών στοιχείων και τις ευθύνες που τελικά μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Αυτό ακριβώς είναι το επιχείρημα που προβάλλεται σήμερα από το Μέγαρο Μαξίμου: άλλο οι πολιτικές εντυπώσεις που δημιουργούνται από τις πρώτες πληροφορίες μιας έρευνας και άλλο η πραγματική αποτύπωση των στοιχείων σε μια ολοκληρωμένη δικογραφία. Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να υιοθετήσει ούτε να απορρίψει εκ των προτέρων σενάρια για πιθανές πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης ΤΕΧΑΝ.

Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι στο πρωθυπουργικό επιτελείο υποτιμούν τη σοβαρότητα των εξελίξεων. Αντιθέτως, γνωρίζουν ότι η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι συλλήψεις και η άσκηση κακουργηματικών διώξεων στους τέσσερις συλληφθέντες έχουν δημιουργήσει μια υπόθεση με σημαντικό πολιτικό βάρος. Εκείνο που θέλουν να διαπιστώσουν είναι εάν και σε ποιο βαθμό η έρευνα αφορά αποκλειστικά διοικητικές και επιχειρηματικές ευθύνες ή εάν υπάρχουν στοιχεία που δημιουργούν πρόσθετα πολιτικά ζητήματα.

Η παραίτηση Λιάκου και οι απευθείας αναθέσεις

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο αφορά τις απευθείας αναθέσεις και την υπόθεση Λιάκου. Η παραίτηση του πρώην πλέον υφυπουργού Εσωτερικών αποτέλεσε ένα γεγονός με ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς ήρθε έπειτα από ημέρες δημοσιότητας και ερωτημάτων για τις συμβάσεις εταιρειών συγγενικών του προσώπων με φορείς του Δημοσίου.

Για το Μέγαρο Μαξίμου, η συγκεκριμένη εξέλιξη έδειξε ότι όταν δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα πολιτικής και επικοινωνιακής διαχείρισης, απαιτούνται αποφάσεις που προστατεύουν τη συνολική λειτουργία της κυβέρνησης. Παράλληλα, όμως, η υπόθεση τροφοδότησε την αντιπολιτευτική επιχειρηματολογία περί ενός ευρύτερου προβλήματος στις σχέσεις πολιτικής εξουσίας και δημόσιου χρήματος.

Το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι οι υποθέσεις δεν εμφανίζονται πλέον μεμονωμένα. Η μία εξέλιξη διαδέχεται την άλλη, ενώ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν να συνδέσουν τις διαφορετικές περιπτώσεις σε μια ενιαία πολιτική αφήγηση περί διαφθοράς και κυβερνητικής ευθύνης. Έτσι, ακόμη και όταν μια υπόθεση αφορά διαφορετικά πρόσωπα και διαφορετικές διαδικασίες, η πολιτική της επίδραση μεταφέρεται στη συνολική εικόνα της κυβέρνησης.

Ο φόβος νέων αποκαλύψεων και το προεκλογικό κλίμα

Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα συμβεί εάν η υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης» αποκτήσει νέες διαστάσεις ή εάν προκύψουν πρόσθετες δικογραφίες που θα διαβιβαστούν στη Βουλή. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δημιουργούσε ένα ακόμη πιο δύσκολο περιβάλλον για το κυβερνητικό επιτελείο, καθώς θα άνοιγε νέος κύκλος κοινοβουλευτικών αντιπαραθέσεων και πολιτικών εξηγήσεων με εξεταστικές ή και προανακριτικές.

Στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι η μεγαλύτερη δυσκολία δεν βρίσκεται μόνο στην αντιμετώπιση κάθε ξεχωριστής υπόθεσης, αλλά κυρίως στη συσσώρευση αρνητικής δημοσιότητας. Η κυβέρνηση θέλει να διατηρήσει στο προσκήνιο την οικονομία, την καθημερινότητα, τις μεταρρυθμίσεις και το κυβερνητικό της έργο. Αντίθετα, η αντιπολίτευση επιδιώκει να μεταφέρει τη συζήτηση στη διαφάνεια, στη διαπλοκή, στις αναθέσεις και στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων.

Είναι σαφές ότι οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα που θα επιθυμούσε το κυβερνητικό επιτελείο. Η πολιτική αντιπαράθεση δεν θα περιορίζεται στις προγραμματικές διαφορές, αλλά θα περιλαμβάνει δικαστικές εξελίξεις, αποκαλύψεις και διαρκή αιτήματα για απαντήσεις.

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