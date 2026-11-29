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Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (28/11) αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδηλώθηκαν έντονα φαινόμενα και στην Αττική, με ισχυρή καταιγίδα να χτυπά κυρίως τα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού.

Τα πρώτα προβλήματα στο οδικό δίκτυο δεν άργησαν να εμφανιστούν. Στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στη Βούλα η συσσώρευση υδάτων οδήγησε στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της συμβολής με την οδό Ιωάννη Μεταξά, ωστόσο η κυκλοφορία στο σημείο αποκαταστάθηκε.

Την ίδια ώρα, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται η Περιφέρεια Αττικής για το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, καθώς και οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Πού ήχησε το 112

Τρία ξεχωριστά προειδοποιητικά μηνύματα απέστειλε το βράδυ του Σαββάτου (28/11) η Πολιτική Προστασία μέσω του 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους πέντε περιοχών για την επιδείνωση της κακοκαιρίας «Άργος».

Εύβοια: Ενεργοποίηση του 112 πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους, με ισχύ από τη νύχτα του Σαββάτου και καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής (29/11). Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Φθιώτιδα και Βοιωτία Προειδοποιητικό μήνυμα ήχησε στα κινητά των κατοίκων στις Π.Ε. Φθιώτιδας και Βοιωτίας για το ίδιο χρονικό διάστημα, από τη νύχτα έως και το τέλος της Κυριακής, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και των θυελλωδών ανέμων που αναμένονται στην περιοχή.

Μαγνησία και Σποράδες Ξεχωριστή ειδοποίηση εστάλη και για τις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για έντονες βροχές και θυελλώδεις ανέμους από τις νυχτερινές ώρες και για όλη την Κυριακή, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση για ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις και συμμόρφωση με τις οδηγίες των Αρχών.

Πού θα χτυπήσει σήμερα Κυριακή η κακοκαιρία «Άργος»

Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ που επικαιροποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου, με το επίκεντρο των φαινομένων να μετατοπίζεται στα ανατολικά τμήματα της χώρας και το Βόρειο Αιγαίο. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη, μεγάλο όγκο νερού θα δεχθούν σήμερα Κυριακή (29/11) η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και η ανατολική Πελοπόννησος, ενώ ισχυρές βροχές αναμένονται και σε Χαλκιδική και Πιερία.

Ειδικότερα, η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ανατολική Θεσσαλία (νομοί Λάρισας και Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (νομοί Αττικής, Βοιωτίας και Φθιώτιδας), την Εύβοια και βαθμιαία στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο (νομοί Κορινθίας, Αργολίδας, ανατολικής Αρκαδίας και Λακωνίας).

Κόκκινη προειδοποίηση ισχύει και για τους πολύ θυελλώδεις βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους, που θα φτάσουν στα ανατολικά τα 9 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο τα 10 μποφόρ, με ενίσχυση προς το βράδυ και στο νοτιοδυτικό Αιγαίο. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί για τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας και πρόσκαιρα σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στα βόρεια.

Η εξέλιξη του καιρού Δευτέρα και Τρίτη

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου τα φαινόμενα στα ηπειρωτικά θα εξασθενήσουν σταδιακά, αφήνοντας πίσω τους ένα χειμωνιάτικο σκηνικό με χαμηλές θερμοκρασίες. Η κακοκαιρία μεταφέρεται νοτιότερα, με την Περιφέρεια Κρήτης να τίθεται σε Red Code και την ΕΜΥ να προειδοποιεί με κόκκινο συναγερμό για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νησί. Οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο θα επιμείνουν στα 8 με 9 μποφόρ και τοπικά στο νότιο Αιγαίο στα 10 μποφόρ.

Την Τρίτη δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς, περιορισμένες χιονοπτώσεις ακόμη και στην Αττική. Οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή και η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

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