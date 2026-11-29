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Ανοδικά κινήθηκαν οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ τη φετινή Black Friday, καταγράφοντας αύξηση 5,8% σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Mastercard SpendingPulse. Οι ηλεκτρονικές αγορές έδωσαν τον τόνο με άνοδο 13,4%, ενώ οι πωλήσεις στα φυσικά καταστήματα αυξήθηκαν κατά 3,8%. Οι μετρήσεις καλύπτουν όλους τους τρόπους πληρωμής, εξαιρώντας τις αγορές βενζίνης και αυτοκινήτων.

Η κατηγορία των ηλεκτρονικών ειδών και του λογισμικού ξεχώρισε, σημειώνοντας αύξηση 7,9% σε σχέση με την περυσινή Black Friday. Πιο συγκρατημένη ήταν η εικόνα στα ενδύματα με άνοδο 4,4% και στα κοσμήματα με 4,6%. Όπως αναφέρουν οι New York Times, οι καταναλωτές αναζήτησαν προσφορές σε φορητούς υπολογιστές, τηλεοράσεις και βιντεοπαιχνίδια, την ώρα που οι υψηλότερες τιμές σε καύσιμα και τρόφιμα πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η ζήτηση για προϊόντα τεχνολογίας είχε ήδη ενισχυθεί πριν από τη Black Friday, την εβδομάδα κυκλοφορίας του Grand Theft Auto VI. Σύμφωνα με τη Rockstar Games, το βιντεοπαιχνίδι κατέγραψε παγκόσμιες πωλήσεις λιανικής ύψους 3,79 δισεκ. δολαρίων την πρώτη ημέρα.

Την ίδια ώρα, η ακρίβεια αλλάζει τις συνήθειες των αγοραστών. Σύμφωνα με τους New York Times, οι καταναλωτές συγκρίνουν πλέον περισσότερο τις τιμές και αξιοποιούν τις εκπτώσεις ακόμη και για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Οι αλυσίδες λιανικής, από την πλευρά τους, διεύρυναν τις επιλογές για δώρα χαμηλού κόστους και μείωσαν τις τιμές σε χιλιάδες προϊόντα. Η επικεφαλής οικονομολόγος του Mastercard Economics Institute, Μισέλ Μέγιερ, εκτιμά ότι η ζήτηση για προϊόντα τεχνολογίας θα παραμείνει ισχυρή κατά την εορταστική περίοδο.

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