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Η Black Friday και η Cyber Monday πλησιάζουν, που σημαίνει ότι είναι πιθανό να προγραμματίζουμε κάποιες αγορές που έχουμε αφήσει για αυτήν την περίοδο. Μπορεί να θέλουμε να αντικαταστήσουμε το smartwatch μας ή να πάρουμε εκείνα τα ακουστικά που έχουν μπει στη λίστα μας εδώ και κάποιους μήνες. Όταν λοιπόν εμφανιστεί μια προσφορά από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για αυτό που ψάχνουμε είναι λογικό να μπούμε στον πειρασμό να το παραγγείλουμε αμέσως, ειδικά αν η προσφορά λήγει σε λίγες μέρες.

Η πίεση του χρόνου μπορεί να μας οδηγήσει να αγοράσουμε κάτι χωρίς να δώσουμε σημασία στο ποιος πουλάει το προϊόν, αν είναι αξιόπιστος, ακόμα και αν πρόκειται όντως για προσφορά. Με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, οι διαδικτυακοί εγκληματίες έχουν πλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσουν πειστικές φωτογραφίες, εικονικά e-shop, σχόλια που μοιάζουν να προέρχονται από πραγματικούς πελάτες και παραπλανητικές προσφορές. Υπό αυτό το πρίσμα, η Visa και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας δημιούργησαν μια κοινή εκστρατεία ενημέρωσης και παρουσιάζουν πέντε απλές συμβουλές ώστε να πραγματοποιούμε τις αγορές μας με μεγαλύτερη ασφάλεια.

#1 Αναζητούμε τα στοιχεία του καταστήματος

Όταν μια διαφήμιση μάς οδηγεί σε e-shop, ειδικά αν το βλέπουμε πρώτη φορά, αναζητούμε την επωνυμία της επιχείρησης και τα στοιχεία επικοινωνίας της. Κοιτάμε επίσης τι αναφέρει για την παράδοση και τι προβλέπει αν χρειαστεί να επιστρέψουμε το προϊόν. Αν αγοράζουμε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας αγορών, ελέγχουμε ποιος είναι ο πραγματικός πωλητής στη συγκεκριμένη καταχώριση, καθώς το ότι βλέπουμε ένα καλοσχεδιασμένο website δεν σημαίνει ότι είναι και αξιόπιστο.

#2 Διαβάζουμε με προσοχή τις κριτικές

Το καλό με το διαδίκτυο είναι ότι μπορούμε να βρούμε εύκολα αξιολογήσεις για ένα κατάστημα. Το κακό είναι ότι πολλές φορές δεν δίνουμε ιδιαίτερα προσοχή στις κριτικές, αλλά περιοριζόμαστε στο να δούμε πόσα αστεράκια έχουν. Αντ’ αυτού οφείλουμε να διαβάζουμε τις θετικές και αρνητικές κριτικές που υπάρχουν για να βλέπουμε τι περιγράφουν οι αγοραστές. Παρέλαβαν το προϊόν που παρήγγειλαν; Έφτασε στον χρόνο που είχε υποσχεθεί το κατάστημα; Μπόρεσαν να επικοινωνήσουν μαζί του αν προέκυψε κάποιο πρόβλημα; Όταν τα σχόλια μοιάζουν πολύ μεταξύ τους ή περιορίζονται σε γενικόλογους επαίνους, αναζητούμε κριτικές για το κατάστημα και σε άλλες σελίδες.

#3 Συγκρίνουμε τις τιμές

Για να δούμε αν συμφέρει μια προσφορά, κοιτάμε το κόστος του προϊόντος τόσο στην επίσημη ιστοσελίδα του brand όσο και σε άλλα αξιόπιστα καταστήματα. Συγκρίνουμε το συνολικό κόστος, που περιλαμβάνει και τα έξοδα αποστολής και, αν η τιμή είναι πολύ πιο χαμηλή από αυτή που ορίζει επίσημα το brand, ελέγχουμε ακόμα πιο προσεκτικά το e-shop.

#4 Επιβεβαιώνουμε αν ισχύουν οι προτάσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για να βρούμε ένα προϊόν, δεν βιαζόμαστε να το παραγγείλουμε. Το ότι μάς προτείνουν κάτι δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και αξιόπιστο, γι’ αυτό ελέγχουμε προσεκτικά το ηλεκτρονικό κατάστημα και τις πληροφορίες του προϊόντος και μετά αποφασίζουμε αν πρέπει να το βάλουμε στο καλάθι.

#5 Δεν μοιραζόμαστε τους κωδικούς μας και προσέχουμε τις συναλλαγές μας

Δεν κοινοποιούμε σε τρίτους το PIN, τους κωδικούς πρόσβασης ή τους κωδικούς μίας χρήσης για την επιβεβαίωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επιπλέον, ενεργοποιούμε τις ειδοποιήσεις συναλλαγών, αν τις προσφέρει η τράπεζα ή ο εκδότης της κάρτας μας, ώστε να αντιληφθούμε γρήγορα μια άγνωστη χρέωση και να επικοινωνήσουμε μέσα από τα επίσημα κανάλια του. Κι αν λάβουμε ξαφνικά SMS που ζητά να πληρώσουμε έξοδα παράδοσης, αναζητούμε το δέμα στην επίσημη εφαρμογή ή ιστοσελίδα της εταιρείας ταχυμεταφορών χωρίς να ανοίξουμε τον σύνδεσμο του μηνύματος.

Πώς η Visa συμβάλλει στην ασφάλεια των πληρωμών μας

Την ώρα της πληρωμής, η Visa χρησιμοποιεί τεχνολογίες που αξιολογούν τον κίνδυνο της συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο και βοηθούν τον εκδότη της κάρτας να εντοπίσει ενδείξεις ύποπτης δραστηριότητας. Σε ορισμένες αγορές, μπορεί να μας ζητήσει πρόσθετη επιβεβαίωση, για παράδειγμα με κωδικό μίας χρήσης ή βιομετρικά στοιχεία (π.χ. δαχτυλικό αποτύπωμα ή αναγνώριση προσώπου). Πριν εγκρίνουμε τη χρέωση, ελέγχουμε ότι τα στοιχεία της συναλλαγής αντιστοιχούν στην αγορά μας και, όπως αναφέραμε νωρίτερα, δεν μοιραζόμαστε τους κωδικούς μας.

Σε συμβατά ψηφιακά πορτοφόλια δε, η Visa αντικαθιστά τον πραγματικό αριθμό της κάρτας με έναν ψηφιακό κωδικό, το token, ώστε ο έμπορος να μπορεί να δεχτεί την πληρωμή χωρίς να δει τον πραγματικό αριθμό της κάρτας. Να σημειώσουμε πως η χρήση και η διαθεσιμότητα των παραπάνω τεχνολογιών εξαρτώνται από τον εκδότη της κάρτας, τον έμπορο και το είδος συναλλαγής.

Όπως αφιερώνουμε χρόνο για να βρούμε μια προσφορά, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για την ασφάλειά μας. Ένας έλεγχος (και) με τη βοήθεια της Visa, πριν πατήσουμε «αγορά», μπορεί να μας προστατεύσει από μια πιθανή απάτη και να μας γλιτώσει από άλλες «περιπέτειες» αυτή τη δελεαστική περίοδο της Black Friday και της Cyber Monday (και όχι μόνο).

Μάθετε περισσότερα για το πώς η Visa προστατεύει τις πληρωμές σας και τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς για ασφαλέστερες online αγορές στο http://www.visa.gr/fraudprotection

Σημείωση: Αυτές οι συμβουλές παρέχονται μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν οικονομικές, νομικές ή άλλες συμβουλές. Η Visa δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση από εσάς οποιωνδήποτε συστάσεων ή άλλων πληροφοριών.

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