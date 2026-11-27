Ο Ζοζέ Μουρίνιο χαρακτήρισε τον Τζούντ Μπέλιγχαμ ως «χωρίς καμία αμφιβολία, τον καλύτερο μέσο στον κόσμο» μετά το εκπληκτικό γκολ που σκόραρε την Τρίτη με την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία μέσα σε 15 λεπτά πέτυχε τρία τέρματα απέναντι στην Αϊντχόφεν επικρατώντας τελικά με 5-1.

Αρχικά, ο Πορτογάλος τεχνικός της ισπανικής ομάδας επέλεξε να αφήσει τον Άγγλο μέσο εκτός της αρχικής ενδεκάδας για τον αγώνα της Τρίτης στο Μπερναμπέου, ο οποίος διεξήχθη στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League - μια κατανοητή απόφαση, δεδομένου του βαρύ προγράμματος της Ρεάλ Μαδρίτης και του πλούσιου ρόστερ που έχει στη διάθεσή του.

Όμως, αφού είδε την ομάδα του να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0 στο ημίχρονο, ο Μουρίνιο κατάλαβε ότι χρειαζόταν να κάνει αλλαγές.

Τότε ήταν που μπήκε ο Μπέλιγχαμ.

«Είναι ένας καταπληκτικός παίκτης που τα έχει όλα», δήλωσε ο Πορτογάλος προπονητής για τον Άγγλο μέσο. «Έχει φυσική δύναμη, κατανοεί το παιχνίδι, έχει απολύτως τα πάντα. Σήμερα, άλλαξε την πορεία του αγώνα. Ηταν για μια ακόμη φορά ο ηγέτης μας και πιστεύω πως απέδειξε για μια ακόμη φορά πως είναι ο καλύτερος μέσος αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο».

Ο Τζουντ Μπέλιγκχαμ AP

Το απίστευτο γκολ του Μπέλιγχαμ

Αφού ο Φεντερίκο Βαλβέρδε ισοφάρισε το παιχνίδι στο 50ό λεπτό, φέρνοντας το σκορ στο 1-1, 10 λεπτά αργότερα ο Μπέλιγχαμ έδειξε τη μαγεία του.

Αφού πήρε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή, την τοποθέτησε στη σωστή θέση πριν εξαπολύσει ένα υπέροχο βολέ με εξωτερικό φάλτσο, αφήνοντας τον τερματοφύλακα της Αϊντχόφεν, Ματέι Κόβαρ, άφωνο. Ήταν ένα εντυπωσιακό φινίρισμα, εκτελεσμένο με εξαιρετική ακρίβεια.

Δείτε το εντυπωσιακό γκολ του Τζουντ Μπέλιγχαμ:

Την ίδια στιγμή στις εξέδρες ο Ράφα Ναδάλ, ο οποίος είναι επίτιμος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, όταν είδε το γκολ του Μπέλιγχαμ πετάχτηκε από τη θέση του και σκούντηξε με το χέρι του τον γιο του που καθόταν το διπλανό κάθισμα, για να πανηγυρίσουν μαζί.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μπέλιγχαμ δήλωσε ότι «ξαφνιάστηκε λίγο» με το γκολ που έβαλε.

«Ήξερα ότι μπορούσα να ελέγξω καλά τη μπάλα και να την πάρω υπό τον έλεγχό μου. Αλλά συνήθως από εκεί, ψάχνω να δω ποιος είναι ελεύθερος για να του δώσω πάσα. Αλλά επειδή η μπάλα μου ήρθε ωραία, σκέφτηκα απλά να τη χτυπήσω. Ήταν πράγματι ένα ωραίο γκολ και σημαντικό για την ομάδα, καθώς ήταν αυτό που έδωσε τον έλεγχο του παιχνιδιού».

Ήταν το τέταρτο γκολ του Μπέλιγχαμ στις τελευταίες πέντε του εμφανίσεις του με τη Ρεάλ.

Όταν ρωτήθηκε αν πρέπει να συγκριθεί με τον θρύλο της Ρεάλ και της Γαλλίας, Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος κέρδισε την Χρυσή Μπάλα και το Μουντιάλ το 1998, ο Μπέλιγχαμ διατήρησε την ταπεινότητά του. «Νομίζω ότι ο Ζιντάν είναι πολύ καλύτερος από εμένα. Είναι πολύ πιο κομψός και είναι το είδωλό μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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