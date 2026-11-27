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Ανατροπές αποτυπώνουν τα μηχανάκια της Nielsen στην πρωινή ζώνη της Πέμπτης. Εκπομπές σημείωσαν υψηλά νούμερα και έφεραν επιτέλους χαμόγελα στα στελέχη των καναλιών, ενώ άλλες «έπεσαν» σε μονοψήφια που προβληματίζουν.

Χαρακτηριστικά, στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή έφερε στον ALPHA 17,2% στο σύνολο και 24,8% στο δυναμικό κοινό. Το «Κοινωνία ώρα MEGA», επίσης, σημείωσε υψηλά ποσοστά καταγράφοντας 24,7% στο σύνολο και 17,1% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» έκανε 12,8% στο σύνολο και 6,7% στο δυναμικό κοινό. Στον ΑΝΤ1, το «Καλημέρα Ελλάδα» βρέθηκε στο 7,2% και στο 6,4%. Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, η εκπομπή «Σήμερα» κατέγραψε 16,2% στο σύνολο και 6% στο δυναμικό κοινό.

Στη συνέχεια, η «Super Κατερίνα» στον ALPHA βρέθηκε στο 11,9% του συνόλου και στο 13,6% του δυναμικού κοινού. Το «Χαμογέλα και πάλι», στο MEGA, σημείωσε 13% και 9,9%, ενώ το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 10,5% και 7%. Η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», στο STAR, περιορίστηκε στο 6,7% στο σύνολο και στο 6,6% στο δυναμικό κοινό.

Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ κράτησαν παρέα στο 15,4% του συνόλου και στο 8,6% του δυναμικού κοινού και το «Live You», που πήρε το lead in, στο 14,2% και στο 7,2% αντίστοιχα. Όσον αφορά το πολυσυζητημένο «10 Παντού» του OPEN; Έκανε 8,6% στο σύνολο και 3% στους τηλεθεατές 18-54.

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