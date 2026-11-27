Snapshot Snapshot powered by AI

Συνελήφθη τελικά ο οδηγός της νταλίκας που ανετράπη στον κόμβο των ΚΤΕΛ «Μακεδονία» το πρωί της Πέμπτης 26/11, στη Θεσσαλονίκη, ενώ του επιβλήθηκαν υψηλά πρόστιμα.

Όπως διαπιστώθηκε από την Αστυνομία, ο 43χρονος οδηγός δεν είχε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξασφαλιστεί σωστά το ανωτέρω κοντέινερ μέσω ειδικών κλειδιών, με αποτέλεσμα να ανατραπεί επί του οδοστρώματος και εν συνεχεία και το υπόλοιπο φορτηγό.

Ως αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί κίνδυνος τραυματισμού και υλικών ζημιών για τους λοιπούς χρήστες και οχήματα της οδού.

Στον οδηγό, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 4.250 ευρώ.