Με δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Super League. Στο πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής ξεχωρίζουν τα κυριακάτικα παιχνίδια Άρης-Ολυμπιακός (19:00) και ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (21:00).

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός παίζει την Κυριακή, στις 17:00, στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ενώ την ίδια μέρα, στις 17:30, διεξάγεται το ματς ΟΦΗ-Λεβαδειακός.

Το Σάββατο γίνονται οι αγώνες Βόλος-Αστέρας Τρίπολης (17:00), Ηρακλής-Παναιτωλικός (17:00) και Κηφισιά-Καλαμάτα (20:00).

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει αμέτρητες αγορές για τις αναμετρήσεις της Super League, καθώς και ενισχυμένες αποδόσεις την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων.

Άρης-Ολυμπιακός

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών: 0-1, 0-2 ή 0-3

Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Over 0.5 ΑΕΚ γκολ & Over 6.5 ΑΕΚ κόρνερ

Να Σκοράρουν και οι 2 ομάδες, Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ

Το ντέρμπι Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι με αμέτρητες αγορές στα καταστήματα Allwyn

Σπουδαία παιχνίδια γίνονται και στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Premier League ξεχωρίζει το ντέρμπι ανάμεσα στην Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Σίτι το οποίο διεξάγεται την Κυριακή, στις 18:30, στο Emirates Stadium.

Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα Super Βοοsted Odds, Promos και Αποστολές μέσα από το καθημερινό Πάμε Στοίχημα Calendar.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει για τις μεγάλες αναμετρήσεις τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Στο Παρά 1» & «Bet Builder Boost»* και για τους αγώνες της Super League την ενέργεια «Bet Lock»*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ