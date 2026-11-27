Νιώθετε το τηλέφωνό σας να δονείται στην τσέπη σας, απλώνετε το χέρι για να το πιάσετε και διαπιστώνετε ότι δεν υπάρχουν νέες ειδοποιήσεις. Αυτή η εμπειρία, γνωστή ως «σύνδρομο φανταστικής δόνησης», ενδέχεται να προκύπτει όταν ο εγκέφαλος εκλαμβάνει λανθασμένα μια συνηθισμένη σωματική αίσθηση ως μια αναμενόμενη ειδοποίηση από το τηλέφωνο.

Παρά την ονομασία του, μια περιστασιακή «φανταστική» δόνηση δεν αποτελεί, από μόνη της, ένδειξη... ψυχιατρικής διαταραχής.

Γιατί νιώθετε το τηλέφωνό σας να δονείται, ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο;

Ο εγκέφαλός σας δεν περιορίζεται απλώς στην λήψη αισθητηριακών πληροφοριών. Τις ερμηνεύει με βάση προηγούμενες εμπειρίες και προσδοκίες. Αν συνηθίζετε να έχετε το τηλέφωνό σας στην τσέπη του παντελονιού σας, μια στιγμιαία μυϊκή σύσπαση ή η κίνηση του υφάσματος πάνω στο δέρμα σας μπορεί να εκληφθεί λανθασμένα ως ειδοποίηση.

Μια πιθανή εξήγηση προέρχεται από τη «θεωρία ανίχνευσης σημάτων» (signal detection theory), η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διακρίνουμε τα σημαντικά σήματα από τον θόρυβο του περιβάλλοντος. Όταν περιμένετε ένα σημαντικό μήνυμα, είναι πιθανότερο να ερμηνεύσετε μια ασαφή αίσθηση ως δόνηση.

Σκεφτείτε πόσο εύκολα μπορείτε να μπερδέψετε έναν μακρινό ήχο με το κουδούνι της πόρτας σας, όταν περιμένετε κάποιον επισκέπτη. Η αρχή είναι παρόμοια, αν και ο ακριβής μηχανισμός πίσω από τις «φανταστικές» δονήσεις τηλεφώνου παραμένει αδιευκρίνιστος.

Πόσο συχνές είναι οι «φανταστικές» δονήσεις τηλεφώνου;

Σε μια έρευνα του 2010 που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό BMJ, 115 από τα 169 μέλη (ποσοστό 68%) του ιατρικού προσωπικού που απάντησαν στο σχετικό ερώτημα ανέφεραν ότι είχαν βιώσει «φανταστικές» δονήσεις. Το φαινόμενο συνδέθηκε με την μεταφορά της συσκευής για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην τσέπη και τη συχνή χρήση ειδοποιήσεων μέσω δόνησης.

Μια μελέτη του 2026, που βασίστηκε σε ερωτηματολόγια και περιλάμβανε 265 συμμετέχοντες με μέση ηλικία περίπου τα 20 έτη, έδειξε ότι το 86,8% είχε βιώσει τουλάχιστον μία φορά κάποιο «φανταστικό» σήμα από το τηλέφωνό του. Σε αυτά περιλαμβάνονταν τόσο ήχοι που οι συμμετέχοντες νόμιζαν ότι άκουσαν, όσο και δονήσεις που νόμιζαν ότι ένιωσαν.

Καμία από τις δύο έρευνες δεν είναι αντιπροσωπευτική του γενικού πληθυσμού. Επομένως, δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το 87% των χρηστών smartphone βιώνει «φανταστικές» δονήσεις.

Σημαίνει αυτό ότι είστε εθισμένοι στο τηλέφωνό σας;

Όχι απαραίτητα. Η μελέτη του 2026 διαπίστωσε μια συσχέτιση μεταξύ της προβληματικής χρήσης τηλεφώνου και των ψυχολογικών επιπτώσεων των «σημάτων-φαντασμάτων». Ωστόσο, οι ερευνητές βασίστηκαν σε ερωτηματολόγια, αντί να μεταβάλουν πειραματικά τις τηλεφωνικές συνήθειες των συμμετεχόντων.

Τα ευρήματα δεν μπορούν να προσδιορίσουν αν η προβληματική χρήση του τηλεφώνου προκαλεί τις «φανταστικές» αισθήσεις, αν τα δύο φαινόμενα μοιράζονται κοινούς υποκείμενους παράγοντες ή αν το ένα ενισχύει το άλλο.

Πιο σημαντικό από μια περιστασιακή ψευδή ειδοποίηση είναι το κατά πόσο ο έλεγχος του τηλεφώνου σας επηρεάζει τον ύπνο, την εργασία, τις σχέσεις ή την ικανότητά σας να συγκεντρωθείτε.

Πώς μπορείτε να μειώσετε τις «φανταστικές» δονήσεις;

Αν η αίσθηση αυτή σας ενοχλεί, δοκιμάστε να αλλάξετε τις συνήθειες που ενδέχεται να ενισχύουν την προσδοκία σας για λήψη ειδοποίησης:

Απενεργοποιήστε τη δόνηση για ειδοποιήσεις που δεν είναι απαραίτητες.

Μεταφέρετε το τηλέφωνό σας σε μια τσάντα αντί για την τσέπη, ή αφήστε το πάνω σε ένα γραφείο, όποτε είναι δυνατόν.

Ελέγχετε τα μηνύματα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, αντί να ανταποκρίνεστε σε κάθε ειδοποίηση που νομίζετε ότι λαμβάνετε.

Ορισμένοι συμμετέχοντες στην έρευνα του 2010 ανέφεραν βελτίωση αφού άλλαξαν τον τρόπο μεταφοράς της συσκευής τους ή απενεργοποίησαν τη δόνηση. Αξίζει να δοκιμάσετε αυτές τις στρατηγικές, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια ελεγχόμενη μελέτη που να τεκμηριώνει μια αξιόπιστη λύση.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι δυνατόν να βιώσετε και «φανταστικό» ήχο κλήσης;

Ναι. Ορισμένοι αντιλαμβάνονται λανθασμένα έναν γνώριμο ήχο κλήσης ή ειδοποίησης. Οι ερευνητές κατατάσσουν αυτές τις εμπειρίες μαζί με τις «φανταστικές» δονήσεις υπό τον όρο «φανταστικά σήματα τηλεφώνου» (phantom phone signals).

Πότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική συμβουλή;

Το να εκλάβετε περιστασιακά μια αίσθηση ως ειδοποίηση από το τηλέφωνο, συνήθως δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Εάν όμως οι ασυνήθιστες αισθήσεις επιμένουν ανεξάρτητα από τις συνήθειες χρήσης του τηλεφώνου σας, γίνονται πηγή δυσφορίας ή συνοδεύονται από ανεξήγητο μούδιασμα ή άλλες αισθητηριακές διαταραχές, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό για αξιολόγηση. Αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή εάν αρχίσετε να βιώνετε και άλλες ανεξήγητες παραισθήσεις.

Συμπέρασμα

Η «φανταστική» δόνηση αποτελεί παράδειγμα του πώς οι προσδοκίες μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη. Δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη εθισμού στα smartphone ή κάποιας ψυχικής διαταραχής.

Πηγές: