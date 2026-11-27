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Φτωχότερος είναι από σήμερα ο ελληνικός κινηματογράφος καθώς σε ηλικία 96 ετών πέθανε ο σπουδαίος Δημήτρης Καλλιβωκάς.

Γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου 1930 στη Νέα Κυψέλη της Αθήνας. Αποφοίτησε το 1954 από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, όπου είχε καθηγητές τους Δημήτρη Ροντήρη, Αιμίλιο Βεάκη, Γ. Σιδέρη κ.ά. Αμέσως μετά προσελήφθη στο Εθνικό Θέατρο, ενώ η πρώτη του συμμετοχή ήταν στον χορό της «Ορέστειας» του Αισχύλου στο Ηρώδειο, το καλοκαίρι του 1954.

Παρέμεινε στο Εθνικό Θέατρο για τρία χρόνια, ερμηνεύοντας αξιόλογους ρόλους, όπως τον Βαλεντίνο στον «Φάουστ» του Γκαίτε, τον Μαρτινέθ στην «Άμαξα» του Μεριμέ, τον Όσβαλντ στον «Βασιλιά Ληρ» του Σαίξπηρ, καθώς και δώδεκα ακόμη ρόλους. Μετά την αποχώρησή του από το Εθνικό Θέατρο, το 1957, εργάστηκε στο «Ελεύθερο Θέατρο».

Κατά τη διάρκεια της μακράς καλλιτεχνικής του πορείας, έπαιξε σε πολλά μεγάλα θέατρα και συνεργάστηκε με σχεδόν όλους τους σπουδαίους ηθοποιούς της χρυσής εποχής του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος των εταιρικών θιάσων «Πειραϊκό Θέατρο – Δ. Ροντήρη», «Εταιρικός Θίασος Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών», «Προσκήνιο – Αλέξη Σολομού», καθώς και του Δημοτικού Θεάτρου Θράκης, της Θεατρικής Συνεργασίας και του Δημοτικού Θεάτρου Κηφισιάς.

Συνολικά έλαβε μέρος σε 95 θεατρικά έργα του ελληνικού και παγκόσμιου δραματολογίου, κωμωδίες και δράματα, κλασικά και σύγχρονα. Συμμετείχε επίσης σε 38 ταινίες μεγάλου μήκους, ελληνικές και ξένες. Ακόμη, έλαβε μέρος σε θεατρικά έργα που μεταδόθηκαν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ και της ΥΕΝΕΔ, καθώς και σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές.

Το 2025 στο πλαίσιο του 66ου διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης του απονεμήθηκε τιμητική διάκριση για την «προσφορά του στον πολιτισμό».

Φιλμογραφία

- 1958

«Μακριά απ’ τον κόσμο» – Κούλης Μαρίνος

«Ο Μιμίκος και η Μαίρη» – Πέτρος Παντόπουλος

- 1959

«Η λίμνη των στεναγμών» – Ιωάννης Κωλέττης

«Στουρνάρα 288» – Αντουάν Κοκός

- 1962

«Όταν ξυπνά το παρελθόν» – Ντίνος Στεργίδης

«Δέκα μέρες στο Παρίσι» – Ντινής

- 1963

«Μερικοί το προτιμούν κρύο...» – Υποψήφιος γαμπρός

- 1965

«Μια τρελλή τρελλή οικογένεια» – Μίκης Χατζησταύρου

«Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» – Ιάσων Παγκιναρόπουλος

- 1966

«Τζένη Τζένη» – Ανδρέας Δερμέζης

«Η γυναίκα μου τρελλάθηκε» – Αφηγητής (φωνή)

«Ο ξυπόλητος πρίγκηψ» – Γραμματέας πρίγκιπα

- 1967

«Ο αχόρταγος» – Τώνης

«Ο γαμπρός μου ο προικοθήρας» – Θωμάς

- 1969

«Φτωχογειτονιά αγάπη μου» – Θανάσης «Τομ» Τσάκας

«Ο γόης» – Γιατρός

«Η Παριζιάνα» – Τζιμ Κούφος

- 1970

«Μια τρελή τρελή σαραντάρα» – Καπετάνιος

«Ο ντιρλαντάς» – Γιώργος

«Μια ζωή χωρίς αγάπη» – Άγγελος

- 1971

«Διακοπές στο Βιετνάμ» – Στέλιος Τεμπεσίρογλου

«Μια Ελληνίδα στο χαρέμι» – Εμίρης Μοχάμετ Αμπντάλα

«Ένας ξένοιαστος παλαβιάρης» – Γιατρός

- 1974

«Παύλος Μελάς» – Πρωθυπουργός

- 1980

«Γεύση από Ελλάδα» – Εστιάτορας

«Maria - Nur die Nacht war ihr Zeuge»

«Ρένα, να η ευκαιρία» – Κοσμάς

- 1982

«Φυλακές ανηλίκων» – Μαυρίδης

- 1983

«Ο δράκος, το πρόσωπο της ημέρας» – Δικαστής

«Ο στόχος» – Διευθυντής Καμότρακας

- 1985

«Ρένα, τα ρέστα σου» – Δημήτρης Βερίγγιος

«Σούπερ λύκειο: Άκρως κουφό και παλαβό» – Λυκειάρχης

- 1987

«BIOS + πολιτεία» – Μαυρομάτης

- 1996

«Παραλάβατε διορισμόν» – Εισαγγελέας

- 2001

«Στάκαμαν» – Παύλος

- 2003

«Τρία πουλάκια κάθονται» – Ηλίας Ταξιάρχης (Λιάκος)

- 2007

«Ελ Γκρέκο» – Χακόν

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