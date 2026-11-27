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Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Τα τοπικά ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 120 χιλιοστά στην περιοχή της Κέρκυρας, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και το Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 16 βαθμούς στα βόρεια, τους 20 στα κεντρικά και δυτικά και τοπικά τους 22 βαθμούς στα νότια.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, νότιοι άνεμοι και θερμοκρασία στην Αθήνα από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές, με μεγαλύτερα ύψη υετού στα βόρεια της περιφερειακής ενότητας, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14 βαθμούς.

Η εξέλιξη του καιρού το επόμενο τριήμερο

Το Σάββατο οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν στη δυτική Ελλάδα και θα επεκταθούν στη βόρεια χώρα. Ιδιαίτερα βροχερή αναμένεται η ημέρα για τη Θεσσαλονίκη, όπου τα τοπικά μέγιστα στην ευρύτερη περιοχή προσεγγίζουν τα 88 χιλιοστά. Στο βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 8 μποφόρ.

Την Κυριακή το επίκεντρο της κακοκαιρίας μετατοπίζεται προς την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο. Η Κυριακή διαφαίνεται ως η δυσκολότερη ημέρα και για την Αττική, με σημαντικά τοπικά ύψη βροχής.

Τη Δευτέρα τα εντονότερα φαινόμενα μετατοπίζονται προς την Κρήτη. Οι θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε ολόκληρη τη χώρα.

Η διάρκεια της κακοκαιρίας και η διαδοχική επιβάρυνση των εδαφών απαιτούν αυξημένη προσοχή. Παρά τις επιμέρους αποκλίσεις των προγνωστικών μοντέλων, το σήμα για σημαντικές βροχοπτώσεις παραμένει ισχυρό. Παρακολουθούμε τις νεότερες προγνώσεις και ακολουθούμε τις οδηγίες της ΕΜΥ και της Πολιτικής Προστασίας.

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