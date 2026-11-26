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Με μια σειρά οργισμένων αναρτήσεων κατά των επικριτών του γιόρτασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Ημέρα των Ευχαριστιών, συνδυάζοντας τις εορταστικές ευχές του με σφοδρές επιθέσεις εναντίον πολιτικών αντιπάλων και άλλων προσώπων που έχουν προκαλέσει τη δυσαρέσκειά του.

Ενώ οι Αμερικανοί κάθονταν στο γιορτινό τραπέζι για την παραδοσιακή γαλοπούλα και παρακολουθούσαν αγώνες αμερικανικού ποδοσφαίρου, ο 80χρονος πρόεδρος είχε επιδοθεί σε ένα μπαράζ αναρτήσεων.

Στο στόχαστρό του βρέθηκαν τα «ψευδή» οικονομικά στοιχεία που αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ένα δημοσίευμα των New York Times που τον ενόχλησε, η «ριζοσπαστική Ακροαριστερά» και η σομαλοαμερικανική κοινότητα.

«Ευτυχισμένη Ημέρα των Ευχαριστιών σε όλους τους Αμερικανούς πατριώτες που εργάστηκαν τόσο σκληρά για να κάνουν τη χώρα μας σπουδαία!», έγραψε το πρωί της Πέμπτης στην πλατφόρμα Truth Social, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά κεφαλαία γράμματα.

Στη συνέχεια, ωστόσο, πέρασε στη γνώριμη εορταστική του συνήθεια: τις ευχές με σαφώς επιθετικό περιεχόμενο.

«Θα ήθελα να ευχηθώ ευτυχισμένη Ημέρα των Ευχαριστιών ακόμη και σε εκείνους που δημοσίευσαν ψευδή οικονομικά στοιχεία λίγο πριν από τις εκλογές και τα διόρθωσαν χθες, με καθυστέρηση τριών εβδομάδων», έγραψε ο Τραμπ.

«Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ μια πολύ ευτυχισμένη Ημέρα των Ευχαριστιών σε όλους εκείνους που εργάστηκαν τόσο σκληρά για να οδηγήσουν τη χώρα μας προς τη ριζοσπαστική Ακροαριστερά, σε όσους επιδιώκουν να αντικαταστήσουν το δικαστικό μας σύστημα με τη σαρία», συνέχισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν σταμάτησε εκεί.

«Ακόμη και σε εκείνους που αρνούνται να εργαστούν. Θέλω να ευχαριστήσω το 2% του σομαλικού πληθυσμού μας που έχει δουλειά και είναι πραγματικά πρόθυμο να εργαστεί χωρίς να λαμβάνει κρατική βοήθεια», ανέφερε.

Ήταν μια απολύτως χαρακτηριστική Ημέρα των Ευχαριστιών για τον Τραμπ, με τις προσωπικές του αιτιάσεις να έχουν την τιμητική τους.

Ο πρόεδρος χρησιμοποίησε επίσης το εορταστικό του ξέσπασμα για να εξάρει τις δικές του επιδόσεις στην απέλαση μεταναστών χωρίς νόμιμο καθεστώς παραμονής που έχουν διαπράξει εγκλήματα, καθώς και στην ανακαίνιση του Λευκού Οίκου.

Επίθεση σε δημοσιογράφου των New York Times: «Χαμηλού επιπέδου και μέτριος»

Ο Τραμπ είχε ξεκινήσει από νωρίς την εορταστική του συνήθεια.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα εξαπέλυσε επίθεση κατά δημοσιογράφου των New York Times, τον οποίο χαρακτήρισε «χαμηλού επιπέδου» και «μέτριο».

Αφορμή αποτέλεσε άρθρο που ασκούσε κριτική στον πρόεδρο επειδή έσπευσε να πανηγυρίσει την προσωρινή ανάκαμψη του χρηματιστηρίου, μετά την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia.

Το δημοσίευμα του Ντέιβιντ Σάνγκερ επισήμαινε ότι, παρά την πρόσκαιρη άνοδο που ακολούθησε την παρέμβαση Τραμπ για την επαναφορά του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, η χρηματιστηριακή αγορά συνέχισε στη συνέχεια την πτωτική της πορεία.

«Ο Ντέιβιντ Ε. Σάνγκερ, ο μέτριος δημοσιογράφος των αποτυχημένων New York Times, δεν ανέφερε στο πρόσφατο άρθρο του για εμένα το επιτυχημένο κλείσιμο των συνόρων, τα καλύτερα στοιχεία εγκληματικότητας εδώ και χρόνια, το χαμηλότερο ποσοστό ανθρωποκτονιών από το 1900, δηλαδή εδώ και 126 χρόνια!, και τις μεγαλύτερες φορολογικές περικοπές και μειώσεις κανονιστικών περιορισμών που έγιναν ποτέ», διαμαρτυρήθηκε ο Τραμπ λίγο μετά τα μεσάνυχτα. «Ο Ντέιβιντ Σάνγκερ είναι ένας άνθρωπος χαμηλού επιπέδου, που γράφει μόνο όσα του υπαγορεύουν οι προϊστάμενοί του», πρόσθεσε.

Οι New York Times υπερασπίστηκαν τον δημοσιογράφο τους.

Η εκπρόσωπος της εφημερίδας, Νικόλ Τέιλορ, δήλωσε ότι «οι θορυβώδεις προσωπικοί χαρακτηρισμοί αποτελούν απλώς μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις ειδήσεις».

Οργή για τα οικονομικά στοιχεία: «Απαιτώ άμεση έρευνα»

Ένα ακόμη ζήτημα που προκάλεσε την αντίδραση του Τραμπ την Ημέρα των Ευχαριστιών ήταν η πρόσφατη αναθεώρηση των στοιχείων για την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας από το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης (Bureau of Economic Analysis).

Η υπηρεσία αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμηση για την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά το τρίτο τρίμηνο, από 3,4% σε 4,3% σε ετησιοποιημένη βάση.

Η αναθεώρηση αυτή σημαίνει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του τρίτου τριμήνου ήταν ο υψηλότερος των τελευταίων περίπου τριών ετών.

«Μόλις αποκαλύφθηκε ότι τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ στοιχεία για την οικονομία, τα οποία δημοσιεύθηκαν πριν από τις εκλογές, ήταν ΨΕΥΔΗ και ότι χθες εκδόθηκε διόρθωση από τους υπαλλήλους της κυβερνητικής υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη γι' αυτά τα στοιχεία», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Γιατί δεν δημοσιεύθηκε ο σωστός αριθμός πριν από τις εκλογές; Ζητώ να διεξαχθεί αμέσως έρευνα για την υπόθεση», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος επανήλθε στο ίδιο ερώτημα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η αναθεώρηση δεν οφειλόταν σε μια απλή αστοχία.

«Δεν πρόκειται για ένα μικρό λάθος. Πρόκειται για ένα τεράστιο και σκόπιμο λάθος», υποστήριξε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έρευνας για το ζήτημα.

Μελάνια Τραμπ: Διαφορετικό μήνυμα, με επίκεντρο τις Ένοπλες Δυνάμεις

Σε πλήρη αντίθεση με το οργισμένο εορταστικό μήνυμα του συζύγου της, η Μελάνια Τραμπ επέλεξε να απευθύνει τις ευχές της προς τους Αμερικανούς στρατιωτικούς.

«Είθε ο Θεός να ευλογεί το έθνος μας και να προστατεύει τα στρατεύματά μας. Ευτυχισμένη Ημέρα των Ευχαριστιών σε όλους!», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτησή της συνοδευόταν από βίντεο με στιγμιότυπα επίσκεψής της σε στρατιωτικούς.

Στο βίντεο ακουγόταν απόσπασμα ομιλίας που είχε εκφωνήσει την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την οποία είχε αποτίσει ιδιαίτερο φόρο τιμής στις οικογένειες των στρατιωτικών.

«Όσο τα αγαπημένα σας πρόσωπα βρίσκονται σε αποστολή, εναπόκειται σε εσάς να κρατήσετε τις οικογένειές σας δυνατές, να προστατεύσετε τα παιδιά σας και να διατηρήσετε τα σπίτια σας γεμάτα αγάπη», ανέφερε.

Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ επρόκειτο να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων το βράδυ της Πέμπτης από το Μαρ-α-Λάγκο, προτού καθίσουν στο εορταστικό τραπέζι για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Η απρόσμενη ραδιοφωνική εμφάνιση και τα σχόλια για τα ποδήλατα

Νωρίτερα, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον παλιό του φίλο και μεγιστάνα των σούπερ μάρκετ, Τζον Κατσιματίδη, για να του ευχηθεί για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ωστόσο, βρέθηκε απροσδόκητα στον αέρα της ραδιοφωνικής εκπομπής του Κατσιματίδη. «Είμαι στο ραδιόφωνο;», ρώτησε ο Τραμπ. «Είσαι στο ραδιόφωνο», επιβεβαίωσε ο Κατσιματίδης. «Λοιπόν, δεν μου το είπες, αλλά δεν πειράζει. Τηλεφώνησα απλώς για να σου ευχηθώ ευτυχισμένη Ημέρα των Ευχαριστιών, επειδή είσαι φίλος μου εδώ και πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι δύο άνδρες, μαζί με τους συμπαρουσιαστές της εκπομπής, συνομίλησαν για περίπου πέντε λεπτά. Η συζήτηση στράφηκε, μεταξύ άλλων, στο σύστημα χρέωσης για την κυκλοφορία των οχημάτων σε περιοχές με αυξημένη συμφόρηση στη Νέα Υόρκη και στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τους συνομιλητές, το μέτρο έχει οδηγήσει σε αύξηση της χρήσης ποδηλάτων. «Τα ποδήλατα έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο», δήλωσε ο Τραμπ. «Έχουν κατακλύσει τα πάντα και αυτό είναι φρικτό. Είναι επίσης πολύ επικίνδυνα. Χτυπούν συνεχώς ανθρώπους», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το δημοσίευμα, στη Νέα Υόρκη καταγράφηκαν την προηγούμενη χρονιά τέσσερις θάνατοι που συνδέονταν με συμβατικά ποδήλατα και 62 θάνατοι που σχετίζονταν με μηχανοκίνητα δίκυκλα, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα και σκούτερ. Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την τηλεφωνική επικοινωνία με μια προσωπική συμβουλή προς τον Κατσιματίδη, στο πνεύμα της εορτής. «Ήθελα απλώς να σας ευχηθώ καλή Ημέρα των Ευχαριστιών. Τζον, πρέπει να προσέξεις, μην τρως τόσο πολύ. Θέλω να σε κάνω ωραίο και αδύνατο», είπε.

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